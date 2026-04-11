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Artemis-II प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैदराबाद की इंजीनियर, कहा- NASA उनका बचपन का सपना

हैदराबाद की कंप्यूटर इंजीनियर ग्रीष्मा कलेपु ने NASA के Artemis-II मिशन में योगदान दिया, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करने का उनका सपना पूरा हुआ.

Grishma Kalepu is a computer engineer at NASA
ग्रिश्मा कालेपु NASA में कंप्यूटर इंजीनियर (फोटो - ETV Bharat - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 11, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: हैदराबाद की एक युवा कंप्यूटर इंजीनियर, ग्रीष्मा कलेपु के लिए, NASA के Artemis-II मिशन की सफलता कुछ खास है. फ़्लाइट डेटा सिस्टम में स्पेशलाइज़ेशन रखने वाली एक इंजीनियर के तौर पर, वह Artemis-II प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं, और सिस्टम मॉडिफ़िकेशन और सिमुलेशन जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर और वेरिफ़ाई करती रहीं.

Artemis-II मिशन के बाद, जहां चार एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के चारों ओर 10 दिन का सफर पूरा किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने NASA में ही रहने का फैसला किया है, जो उनके बचपन के सपने को पूरा करने जैसा है.

उन्होंने कहा कि, "हम हैदराबाद से हैं, हालांकि मेरा जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था. मेरे पिता, रवि शेखर, स्टार्टअप्स के मेंटर हैं, और मेरी मां निरुपमा हैं. जब मैं तीन साल की थी, तो वे मुझे वापस इंडिया ले आए."

उन्होंने कहा कि, "जब कल्पना चावला को लेकर लौटते समय जब स्पेस शटल टूटने लगा, तो मुझे याद है कि मैं अपनी मां के साथ टीवी पर यह सब देख रही थी. हालांकि उस समय मैं छोटी थी, लेकिन उस घटना ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी."

उन्होंने कहा कि, ''उस दिन के बाद से, चाहे मेरी ड्रॉइंग हों, मेरी किताबें हों, या स्कूल में मैंने जो कहानियां चुनीं, सब कुछ स्पेस के आस-पास ही घूमता था. मेरे इस पैशन को देखते हुए, मेरी मां मुझे न्यूज़पेपर में मिलने वाली काम की किताबें और आर्टिकल लाकर देती थीं."

उन्होंने कहा कि, "फिर, एक दिन, मैंने कहा कि मैं भविष्य में 'स्पेस साइंटिस्ट' बनूंगी. उस समय मैं सिर्फ़ दस साल की था. फिर भी, मेरे पक्के इरादे को समझते हुए, मेरी मां ने मुझे ठीक वही बताया जो मुझे उस गोल को पाने के लिए पढ़ना था."

उन्होंने कहा कि, "क्लास VII में, मैंने NASA एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया. इस कामयाबी से मुझे केनेडी स्पेस सेंटर में 'NASA ट्रेक ट्रेनिंग प्रोग्राम' में हिस्सा लेने का मौका मिला. हालांकि, अपने पिता की सलाह पर, मैंने वह मौका छोड़ने का फैसला किया, और इसके बजाय उन दरवाज़ों से सिर्फ़ एक विज़िटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉई के तौर पर अंदर जाने का फैसला किया."

उन्होंने कहा कि, "मैंने वेल्लोर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की. वहां मैं 'SEDS' नाम के एक क्लब का हिस्सा थी, स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस. इस ऑर्गनाइज़ेशन के दुनिया भर में चैप्टर हैं. इस क्लब के ज़रिए, स्टूडेंट्स स्पेस से जुड़े अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में शामिल होते हैं."

उन्होंने कहा कि, "चंद्रयान मिशन के दौरान लॉन्च किए गए 104 सैटेलाइट में से 35 यहीं डेवलप किए गए थे, और उन्हें बनाने में मेरा भी रोल था. अपनी पढ़ाई के दूसरे साल में, मैं SEDS की प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई थी. यह ऑर्गनाइज़ेशन रेगुलर तौर पर दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन होस्ट करता है. मैंने 'फुली ऑटोनॉमस फ़्लाइट नेविगेशन पेलोड' और 'पेलोड ड्रॉपिंग ओवर ऑब्सटेकल्स' जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, और इन कॉम्पिटिशन के फ़ाइनल स्टेज तक सक्सेसफुली पहुंची."

उन्होंने कहा कि, "2022 में, मैंने अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (जॉर्जिया टेक) में एडमिशन लिया. कई जाने-माने ऑर्गनाइज़ेशन रिक्रूटमेंट ड्राइव करने के लिए वहां कैंपस आते हैं. इसलिए, अपने पहले ही साल में, मुझे NASA में इंटर्नशिप के लिए चुन लिया गया."

उन्होंने कहा कि, "इस मौके को देखते हुए, जॉर्जिया टेक ने मुझे रिमोटली अपनी पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त दे दी. अपना कोर्सवर्क जारी रखते हुए, मैंने मैरीलैंड के गोडार्ड स्पेस फ़्लाइट सेंटर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पावर कंट्रोल पर फ़ोकस करते हुए एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया."

उन्होंने आगे कहा कि, "2024 में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद, मैंने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट डेटा सिस्टम में स्पेशलाइज़ेशन के साथ कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर जॉइन किया." उन्होंने कहा कि, "वहां मुझे आर्टेमिस से जुड़े सभी रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के लिए कहा गया. उन्होंने उनके आधार पर टेस्ट भी किए थे. मैंने एक ऐसा काम सिर्फ़ चार महीनों में पूरा कर लिया जिसमें आम तौर पर एक साल से ज़्यादा समय लगता है. इसके बाद, इंटरव्यू में मेरे अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से, मुझे आर्टेमिस प्रोजेक्ट में एक पोजीशन ऑफर की गई."

उन्होंने कहा कि, "स्पेसक्राफ्ट में एक सिस्टम है, जो इसे पावर देने वाले क्रायोजेनिक्स को कंट्रोल करता है. मेरे रोल में सिस्टम मॉडिफिकेशन और सिमुलेशन जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर करना और वेरिफाई करना शामिल था. मेरे आस-पास सभी लोग मुझसे ज़्यादा उम्र के और कहीं ज़्यादा अनुभवी थे, जबकि मैं सिर्फ़ 25 साल की थी! हालांकि शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरे कलीग्स ने जैसे ही मेरा असली पैशन पहचाना, वे जल्द ही मेरे साथ घुल-मिल गए. हमने शिफ्ट में काम किया और करते रहे, आर्टेमिस के लिए लंबे समय तक काम किया."

उन्होंने आगे कहा कि, "फिर भी, जैसे ही यह लॉन्च हुआ, मैं बेकाबू होकर रोने लगी. अब मुझे प्राइवेट स्पेस ऑर्गनाइज़ेशन से ऑफ़र मिल रहे हैं. हालांकि, मैंने NASA में ही रहने का फ़ैसला किया, जो मेरे बचपन का सपना पूरा करने जैसा है. अगर किसी में जुनून हो, तो कोई भी किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकता है. हालांकि, घर से मिलने वाला सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है. हर जवान लड़की को उसी तरह की हिम्मत मिलनी चाहिए."

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GRISHMA KALEPU
INDIAN ENGINEER IN ARTEMIS PROJECT

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