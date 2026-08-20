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Kia Sonet, Seltos और Carens का हाइब्रिड वर्जन होगा लॉन्च, 2029 तक 6 कारें उतारेगी कंपनी

Kia ने अपने 'CEO Investor Day 2026' में जानकारी दी कि कंपनी 2029 तक भारत में 6 HEV और इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की जाएंगी.

Kia Sonet
Kia Sonet (फोटो - Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia ने अपने 'CEO Investor Day 2026' में भारतीय बाज़ार के लिए अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान की जानकारी दी, जिसके तहत 2029 तक छह नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किए जाएंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मॉडल्स की लॉन्चिंग इसी साल से शुरू की जाएगी. Kia India ने 2026 में Sorento HEV (हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) और Kia Carnival HEV के आने की पुष्टि भी की है.

नई Kia Seltos हाइब्रिड होगी लॉन्च
इसके अलावा, Kia ने भारत में Seltos HEV को लॉन्च करने की भी पुष्टि की है. बता दें कि भारत में दूसरी जनरेशन की Kia Seltos जनवरी 2026 में लॉन्च हुई. इसमें पहली जनरेशन की Kia Seltos वाले ही इंजन विकल्प दिए गए थे, लेकिन इसे पूरी तरह से नए प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार किया गया. Kia Seltos हाइब्रिड को मई 2026 में दुनिया के सामने पेश किया गया था.

इस कार में 1.6-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और ऑनबोर्ड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि इसकी पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर यह हाइब्रिड मॉडल फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा. भारत में Kia Seltos HEV के 2027 में किसी समय लॉन्च होने की संभावना है.

Kia Carens
Kia Carens (फोटो - Kia India)

Kia Carens और Sonet में मिलेगी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पाने वाली पॉपुलर कारों में एक और जोड़ी Kia Sonet सब-कॉम्पैक्ट SUV और Kia Carens MPV की होगी. अगले साल Kia Sonet का नया जनरेशन मॉडल भी आने वाला है. यह मौजूदा SUV देश में Kia के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है.

इसी सेकंड-जनरेशन Kia Sonet में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, हालांकि यह देखना बाकी है कि यह ऑप्शन लॉन्च के समय ही मिलेगा या बाद में किसी मॉडल अपडेट के साथ लाइन-अप में जोड़ा जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि नई Kia Sonet, Kia के K1 प्लेटफ़ॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल नई Hyundai Venue और Kia Syros में भी किया गया है और इससे इलेक्ट्रिफिकेशन की गुंजाइश भी बनती है.

इसी तरह, अगली जनरेशन की MPV के आने पर Kia Carens में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है. हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह Kia Seltos HEV वाला पावरट्रेन इस्तेमाल हो सकता है.

Kia Seltos
Kia Seltos (फोटो - Kia India)

तीसरी Made-In-India EV की हुई पुष्टि
इसके अलावा, Kia India ने भारतीय बाज़ार के लिए B-सेगमेंट में आने वाली तीसरी लोकल तौर पर बनी EV की भी पुष्टि की है. नए मॉडल के बारे में फिलहाल अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह Kia Seltos से नीचे के सेगमेंट में मास-मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर पेश किया जाए.

हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि नई EV को हाल ही में लॉन्च हुई Kia Syros EV के साथ बेचा जाएगा या यह उसकी जगह लेगी. नई EV, K1 प्लेटफ़ॉर्म पर भी आधारित हो सकती है.

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