ETV Bharat / technology

नई 2026 Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन 2026 के लिए पूरी तरह से बिका, जानें कीमत

2026 Renault Duster ( फोटो - Renault India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने भारत में नई Renault Duster को एक बार फिर से उतारा है, और इस बार इसके लाइनअप में हाइब्रिड वर्जन को भी शामिल किया गया है. बीती 17 मार्च को कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा किया, हालांकि इसके हाइब्रिड वर्जन की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं. लेकिन इसके बावजूद, इस वर्जन की बुकिंग रोक दी गई है. कार निर्माता कंपनी का कहना है कि नई Renault Duster का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट 2026 तक के लिए पहले ही बिक चुका है. यह जानकारी नई Duster की कीमतों के ऐलान के साथ ही दी गई. हालांकि हाइब्रिड वर्जन के लॉन्च में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह दिवाली के आस-पास लॉन्च होगा, लेकिन इसकी पहले से ही काफी ज़्यादा प्री-बुकिंग हो चुकी है. 2026 Renault Duster (फोटो - Renault India) नई Renault Duster की लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, Renault India के वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि, "हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. अभी तक, इस साल के लिए हमारा सारा स्टॉक बिक चुका है और हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर तेज़ी से काम कर रहे हैं."