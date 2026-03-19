ETV Bharat / technology

नई 2026 Renault Duster का हाइब्रिड वर्जन 2026 के लिए पूरी तरह से बिका, जानें कीमत

Renault India ने नई Renault Duster के हाइब्रिड वर्जन की बुकिंग 2026 के लिए बंद कर दी है. अभी इसकी कीमतें सामने नहीं आई हैं.

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster (फोटो - Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Renault India ने भारत में नई Renault Duster को एक बार फिर से उतारा है, और इस बार इसके लाइनअप में हाइब्रिड वर्जन को भी शामिल किया गया है. बीती 17 मार्च को कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा किया, हालांकि इसके हाइब्रिड वर्जन की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं. लेकिन इसके बावजूद, इस वर्जन की बुकिंग रोक दी गई है.

कार निर्माता कंपनी का कहना है कि नई Renault Duster का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट 2026 तक के लिए पहले ही बिक चुका है. यह जानकारी नई Duster की कीमतों के ऐलान के साथ ही दी गई. हालांकि हाइब्रिड वर्जन के लॉन्च में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह दिवाली के आस-पास लॉन्च होगा, लेकिन इसकी पहले से ही काफी ज़्यादा प्री-बुकिंग हो चुकी है.

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster (फोटो - Renault India)

नई Renault Duster की लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, Renault India के वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि, "हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. अभी तक, इस साल के लिए हमारा सारा स्टॉक बिक चुका है और हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर तेज़ी से काम कर रहे हैं."

सबसे खास बात यह है कि हाइब्रिड वेरिएंट ने इतनी दिलचस्पी तब भी जगाई है, जब इसकी आधिकारिक कीमत अभी तक तय नहीं हुई है. Renault India का कहना है कि इसकी मांग मुख्य रूप से शहरी बाजारों से आ रही है. मेट्रो शहरों में हुई लगभग 39 प्रतिशत बुकिंग में लोगों ने हाइब्रिड वर्जन को ही चुना है.

फिलहाल अभी के लिए, Renault ने नई Duster हाइब्रिड के लिए नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है और इसे लॉन्च करने के समय के करीब बुकिंग फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही कंपनी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है.

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster (फोटो - Renault India)

नई Renault Duster, जो भारत में इस नाम की वापसी का प्रतीक है, और कंपनी ने इसे 10.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह एक नए डिज़ाइन, अपडेटेड फ़ीचर्स और कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश की गई है, जिसमें आने वाला हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है.

भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, नई Renault Duster हाइब्रिड, टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ उस लाइनअप में शामिल हो जाएगी, जिसमें कुल पांच ट्रिम्स शामिल हैं. इनमें Authentic, Evolution, Techno, Techno+ और Iconic ट्रिम्स हैं.

TAGGED:

2026 RENAULT DUSTER
2026 RENAULT DUSTER PRICE
2026 RENAULT DUSTER SOLD OUT
2026 RENAULT DUSTER FEATURES
2026 RENAULT DUSTER HYBRID SOLD OUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.