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Google सर्च पर सैकड़ों पर्सनल Claude चैट सामने आए, संवेदनशील जानकारी का खुलासा

Google सर्च के ज़रिए पर्सनल Claude चैट तक पहुँचने का रास्ता मिल गया था. ( फोटो - Getty Images )

हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि चैट खुद भी पब्लिक हो जाती है और इसे Google जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करके कोई भी ढूंढ सकता है. एन्थ्रोपिक ने इस घटना के लिए एक तरह से यूज़र्स को ही ज़िम्मेदार ठहराया. कंपनी ने मीडिया को बताया कि किसी को प्राइवेट तौर पर भेजे गए लिंक सर्च में नहीं आते हैं.

यह समस्या क्लॉड (Claude) के 'शेयर चैट' फ़ीचर से जुड़ी लगती है, जो यूज़र्स को ऐसे लिंक बनाने की सुविधा देता है, जिनसे दूसरे लोग बातचीत या प्रोजेक्ट को देख सकें. इसमें बताया गया है कि पब्लिक लिंक बनाने का मतलब है कि 'जिसके पास भी लिंक होगा, वह चैट देख सकता है'.

खबरों के मुताबिक, कुछ बातचीत में संवेदनशील जानकारी शामिल थी, जैसे कि हेल्थ रिकॉर्ड, प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट, क्रिप्टो वॉलेट कीज़ और बच्चों के फ़ोन नंबर. कुछ चैट में कामुक सामग्री (erotica) भी शामिल थी, जो सुरक्षा उपायों के बावजूद ऐसा लगता है कि क्लाउड (Claude) द्वारा जेनरेट की गई थी.

हैदराबाद: एंथ्रोपिक वीकेंड में प्राइवेसी के मुद्दे के बीच में आ गया, क्योंकि क्लाउड की सैकड़ों चैट पब्लिक में सर्च करने लायक पाई गईं. यह बात तब सामने आई जब एक रेडिट यूज़र ने पाया कि Google पर एक सिंपल सर्च ऑपरेटर (साइट सर्च कमांड site:claude.ai/share) का इस्तेमाल करके यूज़र्स की एंथ्रोपिक के AI चैटबॉट के साथ शेयर की गई बातचीत देखी जा सकती है.

कंपनी ने आगे कहा कि लिंक सर्च रिज़ल्ट में तभी दिखाई देते हैं, जब उन्हें ऐसी जगह पोस्ट किया गया हो, जहां सर्च इंजन उन्हें देख सकें, जैसे कि किसी फ़ोरम या सोशल मीडिया पोस्ट पर. कंपनी के प्रवक्ता ने TechCrunch को बताया कि वे Google जैसे सर्च इंजन के साथ चैट डायरेक्टरी या साइटमैप शेयर नहीं करते हैं.

उन्होंने पब्लिकेशन को बताया कि, "ये शेयर करने लायक लिंक ऐसे नहीं हैं, जिनका अंदाज़ा लगाया जा सके या जिन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, जब तक कि लोग खुद इन्हें शेयर न करें. जब कोई बातचीत शेयर करता है, तो वह उस कंटेंट को सबके लिए उपलब्ध कराता है, और दूसरे पब्लिक वेब कंटेंट की तरह, इसे भी थर्ड-पार्टी सर्विस द्वारा आर्काइव किया जा सकता है."

Google के प्रवक्ता ने पब्लिकेशन को बताया कि न तो Google और न ही कोई दूसरा सर्च इंजन यह तय करता है कि वेब पर कौन से पेज पब्लिक किए जाएं. यह बताते हुए कि जिन पेजों की बात हो रही है, वे कई सर्च इंजनों पर इंडेक्स किए गए थे, उन्होंने कहा कि, "हम साइट मालिकों को यह तय करने के लिए साफ़ कंट्रोल देते हैं कि पेजों को क्रॉल या इंडेक्स किया जा सकता है या नहीं, और हम हमेशा उन निर्देशों का सम्मान करते हैं."

Google Search पर Claude Chats अब उपलब्ध नहीं हैं. (फोटो - ETV Bharat)

अभी तक, शेयर की गई कोई भी Claude चैट किसी भी सर्च इंजन पर उपलब्ध नहीं है. ऐसा लगता है कि Anthropic ने इस समस्या को ठीक कर दिया है. यह पहली बार नहीं है जब AI चैटबॉट्स के साथ यूज़र्स की बातचीत सार्वजनिक हुई है. पिछले साल 'क्लाउड' (Claude) के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब Google सर्च रिज़ल्ट से गायब होने से पहले यूज़र्स की लगभग 600 बातचीत इंडेक्स हो गई थीं.

पिछले साल OpenAI को भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था, जब ChatGPT के चैट लॉग्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गए थे और एक रिसर्चर लगभग 1,00,000 बातचीत का डेटा इकट्ठा करने में कामयाब रहा था. xAI के चैटबॉट 'ग्रोक' (Grok) को भी पिछले साल इसी समस्या का सामना करना पड़ा था.

भले ही शेयर किए गए Claude चैट अब Google Search में दिखाई नहीं देते, फिर भी यूज़र्स Settings > Privacy > Shared Chats पर जाकर अपनी शेयर की गई हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके. ऐसी ही सेटिंग्स दूसरे AI चैटबॉट्स में भी उपलब्ध हैं.