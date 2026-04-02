चांद तक इंसानों का सफर शुरू, NASA ने लॉन्च किया Artemis II मिशन, भेजे चार अंतरिक्ष यात्री
Artemis II मिशन चंद्रमा के चारों ओर 10-दिवसीय यात्रा पर है, जिसमें भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है।
Published : April 2, 2026 at 7:08 AM IST
हैदराबाद: NASA ने Artemis II मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. इस मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा पर भेजा गया है. इन अंतरिक्ष यात्रियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. यह मिशन साल 1972 में Apollo 17 के बाद, चंद्रमा की पहली मानव-युक्त यात्रा है, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है. यह मिशन, विज्ञान और अन्वेषण के उद्देश्यों से चंद्रमा पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने के NASA के प्रयासों का एक हिस्सा है.
बता दें कि नवंबर 2022 में Artemis I की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, यह नया मिशन क्रू को पृथ्वी की निचली कक्षा से भी आगे ले जाएगा, और चंद्रमा के पास से गुज़रने (lunar flyby) की कोशिश करेगा, और 'फ्री-रिटर्न' रास्ते पर चलेगा. इस मिशन को Space Launch System (SLS) रॉकेट और Orion अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है. यह मिशन, भविष्य के मानव चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए ज़रूरी सिस्टम और हार्डवेयर की पुष्टि करने में मदद करेगा.
क्या है Artemis II मिशन का मकसद
Artemis II गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए ज़रूरी क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा और चंद्रमा पर उतरने की नींव रखेगा. इसके साथ ही, यह मिशन इस बात पर भी नज़र रखेगा कि अंतरिक्ष का अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है. इसके लिए, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा से पहले और बाद, दोनों ही समय उनके रक्त से 'ऑर्गेनॉइड्स' (organoids) नामक ऊतक के नमूने तैयार करेंगे.
Artemis II के क्रू में कौन शामिल
Artemis II के क्रू में NASA के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइज़मैन (कमांडर), विक्टर ग्लोवर (पायलट) और क्रिस्टीना कोच (मिशन स्पेशलिस्ट) के साथ-साथ कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन (मिशन स्पेशलिस्ट) शामिल हैं.
चूंकि अब NASA अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में स्मार्टफ़ोन ले जाने की अनुमति देता है, इसलिए Artemis II के अंतरिक्ष यात्री ज़्यादा आज़ादी से फ़ोटो और वीडियो ले पाएंगे. पृथ्वी के नागरिक NASA के खास ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल, Artemis Real-time Orbit Website (AROW) के ज़रिए इस अंतरिक्ष मिशन को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं. यह टूल NASA की वेबसाइट (nasa.gov/trackartemis) और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है.
कैसे होगी Artemis II की घर वापसी
कुल दस दिनों तक चलने वाला Artemis II मिशन, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके एक 'स्लिंगशॉट' पैंतरा अपनाएगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लौटने की चार-दिवसीय यात्रा पर आगे बढ़ाएगा. पहुंचने पर, सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यान का मुख्य प्रोपल्शन सिस्टम होता है.
इसके बाद, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेंगे और पैराशूट की मदद से नीचे उतरेंगे. अंतरिक्ष यात्रियों का पॉड कैलिफ़ोर्निया के तट के पास समुद्र में उतरेगा. Artemis II, इसके बाद आने वाले Artemis III मिशन के लिए एक सीढ़ी का काम करेगा. यह मिशन पहली बार इंसानों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास के क्षेत्र की खोज के लिए भेजेगा, जो चंद्रमा की सतह पर इंसानों की वापसी का प्रतीक होगा.