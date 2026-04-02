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चांद तक इंसानों का सफर शुरू, NASA ने लॉन्च किया Artemis II मिशन, भेजे चार अंतरिक्ष यात्री

NASA ने लॉन्च किया Artemis II मिशन ( फोटो - NASA )

हैदराबाद: NASA ने Artemis II मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. इस मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा पर भेजा गया है. इन अंतरिक्ष यात्रियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं. यह मिशन साल 1972 में Apollo 17 के बाद, चंद्रमा की पहली मानव-युक्त यात्रा है, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है. यह मिशन, विज्ञान और अन्वेषण के उद्देश्यों से चंद्रमा पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने के NASA के प्रयासों का एक हिस्सा है. बता दें कि नवंबर 2022 में Artemis I की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, यह नया मिशन क्रू को पृथ्वी की निचली कक्षा से भी आगे ले जाएगा, और चंद्रमा के पास से गुज़रने (lunar flyby) की कोशिश करेगा, और 'फ्री-रिटर्न' रास्ते पर चलेगा. इस मिशन को Space Launch System (SLS) रॉकेट और Orion अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है. यह मिशन, भविष्य के मानव चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए ज़रूरी सिस्टम और हार्डवेयर की पुष्टि करने में मदद करेगा. Artemis II मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 2,30,000 मील से भी ज्यादा दूर ले जाएगा, और फिर वे एक 'फ्री-रिटर्न' मार्ग से वापस पृथ्वी पर लौटेंगे (फोटो - NASA) क्या है Artemis II मिशन का मकसद

Artemis II गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए ज़रूरी क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा और चंद्रमा पर उतरने की नींव रखेगा. इसके साथ ही, यह मिशन इस बात पर भी नज़र रखेगा कि अंतरिक्ष का अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है. इसके लिए, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा से पहले और बाद, दोनों ही समय उनके रक्त से 'ऑर्गेनॉइड्स' (organoids) नामक ऊतक के नमूने तैयार करेंगे.