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Bajaj Chetak की बाजार में बंपर मांग, FY2027 की चौथी तिमाही तक प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2027) तक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Bajaj Chetak के मासिक उत्पादन को मौजूदा 62,000 यूनिट से बढ़ाकर लगभग 80,000 यूनिट करने की योजना बना रही है.

कंपनी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, Bajaj Auto के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा ने जानकारी दी कि मांग लगातार उत्पादन से अधिक बनी हुई है और साथ ही Bajaj Auto अपने छठे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश भी कर रही है.

ऐसे में Bajaj Auto ने उम्मीद जताई है कि जनवरी-मार्च 2027 की तिमाही में वह रुकावटों को पूरी तरह दूर कर लेगा, जिससे Bajaj Chetak का उत्पादन बढ़कर हर महीने लगभग 80,000 यूनिट तक पहुंच जाएगा.

Bajaj Chetak का प्रोडक्शन सप्लाई में रुकावटों के कारण, Bajaj Auto पहले 60,000 यूनिट की क्षमता होने के बावजूद हर महीने केवल 40,000 के आसपास ही चेतक बना पा रहा था. राकेश शर्मा ने बताया कि अब प्रोडक्शन पूरी क्षमता के साथ होने लगा है, लेकिन इस स्कूटर की मांग अभी भी उत्पादन से ज्यादा है.

बता दें कि क्षमता से जुड़ी दिक्कतें सिर्फ Bajaj Chetak तक ही सीमित नहीं हैं. राकेश शर्मा ने बताया कि Bajaj Auto को अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल और इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) के कारोबार में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यही वजह है कि कंपनी एक नया प्लांट लगाने पर विचार कर रही है.

उन्होंने कहा कि, "हम कुछ राज्यों के साथ गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं और यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना छठा नया प्लांट कहां लगाया जाए." उन्होंने आगे बताया कि एक क्रॉस-फंक्शनल टीम पूरे भारत में अलग-अलग जगहों और प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है.

Bajaj Chetak (फोटो - Bajaj Auto)

Bajaj Auto ने अभी तक प्रस्तावित निवेश, उत्पादन क्षमता, जगह या समय-सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. शर्मा ने बताया कि, भारत में स्कूटर की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है, और अगले तीन से पांच सालों में यह 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

राकेश शर्मा ने बताया कि अलग-अलग राज्यों में इनकी हिस्सेदारी काफी अलग-अलग है. ओडिशा में यह लगभग 40 प्रतिशत है और महाराष्ट्र में 30-35 प्रतिशत है, जबकि गुजरात में यह 10-12 प्रतिशत है. जानकारी के अनुसार, कंपनी अगले छह महीनों में ग्राहकों की और अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी Bajaj Chetak रेंज का विस्तार करने की योजना बना रही है.