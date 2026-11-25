Huawei को अमेरिकी कोर्ट का बड़ा झटका: ट्रेड सीक्रेट चोरी और बैंक फ्रॉड में दोषी, अरबों डॉलर का जुर्माना संभव
अमेरिकी जूरी ने हुआवे को ट्रेड सीक्रेट चोरी और बैंक धोखाधड़ी का दोषी ठहराया लेकिन सबसे गंभीर रैकेटियरिंग साजिश के आरोप से बरी कर दिया.
Published : November 25, 2026 at 7:51 AM IST
हैदराबाद: अमेरिका की एक अदालत ने चीन की दिग्गज टेक कंपनी Huawei Technologies को कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है. यह फैसला मंगलवार यानी 24 नवंबर को आया है. अमेरिकी अदालत की जूरी ने इस चाइनीज़ कंपनी को ट्रेड सीक्रेट चोरी की साजिस और बैंकों को धोखा देने का दोषी पाया है. अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि Huawei दुनिया की सबसे बड़ी वायरलेस टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है.
अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में प्रोसीक्यूटर्स का कहना था कि कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों और पार्टनर्स से टेक्निकल सीक्रेट और इंटेलिजेंस असेट्स को चुराया. कंपनी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देशों जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया में कारोबार करने का आरोप भी था. इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों और बैंकों को झूठी बातें बताकर अपनी गलतियां छुपाने का आरोप भी लगा. इन आरोपों में जूरी ने Huawei को 12 में से 10 मामलों में दोषी करार दिया.
इस पूरे मामले में कोई एक व्यक्ति आरोपी नहीं था, यह मुकदमा सिर्फ कंपनी पर चलाया गया और अब सितंबर में सजा सुनाई जाएगी. उस समय कंपनी पर अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है. ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला जूनियर ने कहा कि हुआवे ने दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा और कानून को नुकसान पहुंचाया है. अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी कानून से ऊपर नहीं है.
रैकेटियरिंग आरोप से बरी होना बड़ी बात
हुआवे के ऊपर लगे सभी आरोपों में से सबसे गंभीर क्रिमिनल रैकेटियरिंग साजिश का था. यह आरोप आमतौर पर अपराध और ड्रग मामलों में लगता है. प्रोसीक्यूटर्स ने इसे इस्तेमाल करके कंपनी को ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट बताया था, लेकिन जूरी ने इस आरोप से कंपनी को बरी कर दिया. इसके अलावा इस चाइनीज़ कंपनी पर जस्टिस में बाधा डालने की साजिश करने का भी आरोप था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को भी खारिज कर दिया.
हुआवे के वकील ब्रायन हेबरलिग ने कहा कि यह सरकार की कहानी का गहरा खंडन है. उन्होंने बताया कि कंपनी के दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों में से कुछ की अलग-अलग गलतियों को बड़ी साजिश बता दिया गया था. वकील ने कहा कि कंपनी दोषी ठहराए गए मामलों की अपील करेगी, लेकिन रैकेटियरिंग और जस्टिस में बाधा वाले आरोपों से बरी होना कंपनी की अच्छी संस्कृति का सबूत है.
वैश्विक कारोबार पर क्या असर
अमेरिका में हुआवे को पहले से ही टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बेचने पर रोक है. कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इसे ब्लैकलिस्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी कंपनी दुनिया के कई बड़े देशों में स्मार्टफोन और टेलीकॉम गियर बेच रही है. भारत में भी हुआवे के प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं. अब हुआवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ने से कंपनी चिप बनाने के काम में भी आगे बढ़ रही है. चीन में यह Nvidia जैसी कंपनियों का विकल्प बन रही है.
हुआवे ने अपने एक बयान में कहा कि कंपनी हमेशा ईमानदारी से काम करती है. कंपनी बौद्धिक संपदा का सम्मान करती है और सभी कानूनों का पालन करती है. अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि अमेरिकी अदालत के इस फैसले का कंपनी के वैश्विक कारोबार पर कितना असर पड़ेगा.