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Huawei को अमेरिकी कोर्ट का बड़ा झटका: ट्रेड सीक्रेट चोरी और बैंक फ्रॉड में दोषी, अरबों डॉलर का जुर्माना संभव

कंपनी के वकील ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की गलतियों को बड़ी साजिश बताना गलत था और कंपनी अपील करेगी. ( Huawei )

हैदराबाद: अमेरिका की एक अदालत ने चीन की दिग्गज टेक कंपनी Huawei Technologies को कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है. यह फैसला मंगलवार यानी 24 नवंबर को आया है. अमेरिकी अदालत की जूरी ने इस चाइनीज़ कंपनी को ट्रेड सीक्रेट चोरी की साजिस और बैंकों को धोखा देने का दोषी पाया है. अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि Huawei दुनिया की सबसे बड़ी वायरलेस टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है.

अमेरिकी न्याय विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में प्रोसीक्यूटर्स का कहना था कि कंपनी ने प्रतिस्पर्धियों और पार्टनर्स से टेक्निकल सीक्रेट और इंटेलिजेंस असेट्स को चुराया. कंपनी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देशों जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया में कारोबार करने का आरोप भी था. इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों और बैंकों को झूठी बातें बताकर अपनी गलतियां छुपाने का आरोप भी लगा. इन आरोपों में जूरी ने Huawei को 12 में से 10 मामलों में दोषी करार दिया.