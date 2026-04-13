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Huawei Pura X Max: हुवावे ने एप्पल और सैमसंग को छोड़ा पीछे, सबसे पहले पेश किया चौड़ा फोल्डेबल फोन

यह डिवाइस 20 अप्रैल को चीन में लॉन्च होगा जहां प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं लेकिन ग्लोबल उपलब्धता पर अभी कोई जानकारी नहीं है. ( Image Credit: Huawei )

हैदराबाद: चीन की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी हुवावे ने फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में एक नया मोड़ ला दिया है. इस कंपनी ने अमेरिका और साउथ कोरिया की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों यानी एप्पल और सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है और चौड़ा फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है. एप्पल और सैमसंग दोनों ही कंपनियां अभी तक अपने चौड़े और बॉक्सी स्टाइल वाले फोल्डेबल फोन पर काम कर रहे हैं. लेकिन हुवाले उनसे पहले मार्केट में कदम रखने जा रही है. हुवावे के चौड़े फोल्डेबल स्मार्टफोन का नाम Huawei Pura X Max है. कंपनी ने अपने इस फोन का पूरा मैक्स डिजाइन आधिकारिक तौर पर सामने रख दिया है, जो पासपोर्ट जैसा चौड़ा फॉर्म फैक्टर वाला पहला आधुनिक हॉरिजॉंटली वाइड फोल्डेबल फोन होगा. इस फोन को चीन में 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ कंपनी कलरफुल Pura 90 Series भी लॉन्च करेगी. Pura X Max का रूप काफी अनोखा है. यह खुलने पर एक छोटे टैबलेट जैसा लगता है, जो वीडियो देखने, मल्टीटास्किंग और गेमिंग जैसे लैंडस्केप टास्क्स के लिए ज्यादा आरामदायक होगा. कंपनी की इमेजेज में यूज़र्स खुली स्क्रीन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों तरीकों से इस्तेमाल करते दिखाए गए हैं. इसके पिछले हिस्से पर ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जबकि डिजाइन में मिनिमल विजिबल डिस्प्ले क्रीज नजर आती है. रियर पैनल पर ग्रिडेड सेक्शन और अलग-अलग टेक्सचर्ड फिनिश दिए गए हैं, जो पिछले साल के ओरिजिनल पुरा एक्स से इंस्पायर्ड हैं. प्री-बुकिंग शुरू