Apple Event 2026 से पहले Huawei Mate XT2 और Xiaomi 18 Fold लॉन्च, iPhone Ultra से होगी टक्कर
हुआवे का Mate XT2 दो बार मुड़कर टैबलेट बन जाता है जबकि शाओमी का 18 Fold बंद होने पर पासपोर्ट जितना छोटा रहता है.
Published : September 8, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: चाइनीज़ टेक कंपनियां हुआवे और शाओमी ने सोमवार यानी 7 सिंतबर को अपने नए फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं. ये लॉन्च एप्पल के इस हफ्ते होने वाले प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट से ठीक पहले हुए हैं. हुआवे ने Mate XT2 सीरीज और शाओमी ने Xiaomi 18 Fold लॉन्च किया है. हुआवे का ट्रिपल फोल्डेबल फोन ऐसा है, जिसे खोलने के बाद वो एक टैबलेट जैसा बन जाता है और शाओमी का नया फोल्डेबल फोन ऐसा है कि वो मोड़ने के बाद किसी पासपोर्ट जितनी साइज का बन जाता है.
Huawei Mate XT2 Series
हुआवे ने Mate XT2 सीरीज पेश की है. यह फोन दो बार मुड़ता है और खुलने के बाद किसी टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन वाला फोन बन जाता है. इसमें कंपनी ने अपना ही नया चिप Kirin 9050 Pro फिट किया है. इसके हिंज को फिर से डिज़ाइन किया गया है. पानी से बचने की क्षमता को बढ़ाया गया है और एक खास प्राइवेसी स्क्रीन भी है, जो आसपास बैठे लोगों को डिस्प्ले दिखने नहीं देती है.
Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture. Mr. Yu, Huawei Executive Director and Chairman of the Board of Directors of the Consumer BG, shared the key capabilities of the groundbreaking Kirin 9050… pic.twitter.com/dTxKJ0HUOe— Huawei (@Huawei) September 7, 2026
इस फोन की कीमत चीन में 19,999 युआन यानी करीब 2,980 डॉलर से शुरू होती है. इसके टॉप मॉडल की कीमत 24,999 युआन यानी 3,725 डॉलर है. इसकी बिक्री शनिवार से शुरू होगी. हुआवे के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर Richard Yu ने कहा कि मेमोरी की कीमतें बढ़ने से प्राइसिंग मुश्किल हो गई है. नई टेक्नोलॉजी अपनाने से लागत का दबाव बहुत ज्यादा है. कंपनी का दावा है कि नया चिप डिजाइन ज्यादा पावर देता है और बिजली कम खर्च करता है. यह LogicFolding आर्किटेक्चर Tau Scaling Law का हिस्सा है जिसे अमेरिका की पाबंदियों से निपटने के लिए बनाया गया.
Xiaomi 18 Fold
7 सितंबर यानी कल ही चीन की ही एक और स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने अपने घरेलू मार्केट में अपना सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम Xiaomi 18 Fold है. कंपनी इस फोन को मीडियम-फोल्ड सॉल्यूशन कह रही है. यह फोन बंद होने पर पासपोर्ट के साइज जितना छोटा हो जाता है और खुलने के बाद आप इसमें तीन ऐप्स एक-साथ चला सकते हैं.
शाओमी के सीईओ Lei Jun ने कहा कि यह फोन एप्पल के प्रोडक्ट्स से कई मामलों में बेहतर है. इसका वजन 8 औंस से कम है और खुला होने पर मोटाई एक चौथाई इंच से भी कम है. यह iPhone Pro Max से हल्का है.
WE ARE LIVE NOW!— Lei Jun (@leijun) September 7, 2026
Join me live as I introduce the new Xiaomi SkyNomad series, alongside the Xiaomi 18 Fold, Xiaomi Pad 9 Pro Max, and the debut of the XRING O3 flagship processor.
Let's get started!https://t.co/MAxj5X46cy
इसमें परफॉर्मेस के लिए शाओमी ने खुद का ही प्रोसेसर यानी XRing O3 AI चिप फिट किया है. सीईओ ने दावा किया है कि शाओमी यह प्रोसेसर एप्पल के A19 Pro से ज्यादा तेज रिस्पॉन्स देता है. मेमोरी चीनी कंपनी CXMT की DRAM चिप्स से बनी है. इस फोन की कीमत 10,999 युआन यानी 1,540 डॉलर से शुरू होकर 14,999 युआन यानी 2,100 डॉलर तक है. Lei Jun ने कहा कि मेमोरी महंगी जरूर है लेकिन वैल्यू फॉर मनी अच्छी है.
Huawei Mate XT2 vs Xiaomi 18 Fold
|फीचर
|Huawei Mate XT2
|Xiaomi 18 Fold
|फोल्डिंग टाइप
|दो बार मुड़ने वाला (tri-fold)
|medium-fold (पासपोर्ट साइज)
|चिप
|Kirin 9050 Pro
|XRing O3 AI
|खास बात
|प्राइवेसी स्क्रीन, नया हिंज
|तीन ऐप्स साथ, बहुत पतला-हल्का
|शुरुआती कीमत
|19,999 युआन
|10,999 युआन
|टॉप कीमत
|24,999 युआन
|14,999 युआन
एप्पल इस हफ्ते बुधवार को अपना इवेंट करने वाला है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन पेश कर सकती है. इसे iPhone Ultra नाम दिया जा सकता है. रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल होगा, जिसके बंद होने पर करीब 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन और खुलने पर 7.8 इंच की अंदरूनी स्क्रीन हो सकती है. इसकी मोटाई फोन खुले होने पर महज 4.5 मिमी बताई जा रही है. इसमें A20 Pro चिप, साइड में Touch ID और क्रीज-फ्री डिस्प्ले के दावे हैं. कीमत 2,000 डॉलर के आसपास शुरू हो सकती है.
A new leak suggests the foldable iPhone could cost around $2300 in the US.— Noah Cat (@Cartidise) September 5, 2026
> 7.8” inner display, 5.5” 4:3 outer display
> No Face ID, Touch ID side button
> Titanium + aluminum frame, liquid metal hinge
> 4.5mm open, 9.5mm closed
> 48MP Main + 48MP Ultra Wide, no Telephoto
>… pic.twitter.com/YrvU2vQl7d
चीन के स्मार्टफोन बाजार में हुआवे की हिस्सेदारी दूसरी तिमाही में 22.6% जबकि एप्पल की 18.1% शाओमी की 12.4% थी. फोल्डिंग फोन्स में तो हुआवे का दबदबा और ज्यादा है. दूसरी तिमाही में चीन में 68% शिपमेंट उसी की थी.
हुआवे अभी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बेच सकता क्योंकि वहां इसे सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है. सैमसंग ने भी ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च किया था, लेकिन तीन महीने बाद बिक्री बंद कर दी. अब देखना होगा कि चीन की इन दो दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों के नए फोल्डेबल फोन को टक्कर देने के लिए एप्पल अपने पहले फोल्डेबल iPhone में क्या-क्या खास लेकर आती है.