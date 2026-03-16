इस नए प्रोडक्ट के साथ Huawei एक बार फिर भारत में करेगी एंट्री, जानें कब होगा लॉन्च
चीनी टेक दिग्गज भारतीय बाजार में अपना नया Huawei MatePad 11.5 (2026) लॉन्च करने वाली है. इससे कंपनी एक बार फिर भारत में आएगी.
Published : March 16, 2026 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: चीनी टेक दिग्गज Huawei ने काफी लंबे समय से भारतीय बाजार से दूरी बना कर रखी है. हालांकि पिछले साल कंपनी ने भारत में अपना Huawei Band 10 लॉन्च किया था, जो कंपनी का देश में आने वाला लेटेस्ट डिवाइस है. हालांकि, कंपनी ने पांच साल से ज़्यादा समय से भारतीय बाजार में कोई टैबलेट नहीं उतारा है, और Huawei MatePad T8 भारत में उसका आखिरी टैबलेट था, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था.
अब, पांच साल से ज़्यादा के गैप के बाद, Huawei देश में Samsung और Apple समेत दूसरे टैबलेट बनाने वालों से मुकाबला करने के लिए तैयार है. कंपनी ने अपने पहले डिवाइस का सिर्फ़ एक सिलुएट टीज़ किया है, जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि यह 2026 Huawei MatePad 11.5 होने वाला है.
नए टैबलेट के साथ Huawei भारतीय बाजार में वापसी के लिए तैयार
ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को लाइव किया गया है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि Huawei जल्द ही भारत में अपना एक उत्पाद लॉन्च करने वाली है. इसके मार्केटिंग मटीरियल में आने वाले प्रोडक्ट का सिल्हूट दिखता है, जो डिटैचेबल कीबोर्ड वाले टैबलेट जैसा दिखता है.
इस टैबलेट में पैनल के ऊपर दाएं कोने में एक गोली के आकार का कैमरा रियर मॉड्यूल होने का भी टीज़र जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा हो सकता है. इस बात की भी पुष्टि होती है कि टैबलेट जल्द ही देश में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
हालांकि कंपनी की इस डिवाइस का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन टेक ब्लॉगर आर्यन गुप्ता ने दावा किया है कि इमेज पोस्टर Huawei MatePad 11.5 (2026) का है. इसके अलावा, टिपस्टर संजू चौधरी ने भी दावा किया कि चीनी टेक कंपनी भारतीय बाजार में टैबलेट के अलावा और भी डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें नए स्मार्टफोन, ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS), लैपटॉप और स्मार्टबैंड शामिल हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है.
यह सितंबर 2020 से चले आ रहे ब्रेक का अंत होगा, क्योंकि भारत में लॉन्च हुआ Huawei का आखिरी टैबलेट MatePad T8 था. कंपनी ने इसे देश में 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ उतारा था, जिसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये रखी गई थी.
साल 2021 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस चीनी कंपनी पर US में जासूसी के आरोप लगाए गए थे, जिसके साथ ही उसे देश में 5G इक्विपमेंट इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिससे वे 5G कनेक्टिविटी ट्रायल नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में, कंपनी ने धीरे-धीरे देश में अपनी मौजूदगी कम कर दी, प्रोडक्ट लॉन्च रोकने से लेकर अपने सर्विस सेंटर नेटवर्क को धीरे-धीरे खत्म कर दिया.
Huawei MatePad 11.5 (2026) के स्पेसिफिकेशन
हालांकि, यह सिलसिला जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि Huawei MatePad 11.5 (2026) के लॉन्च की संभावना है, जिसे दिसंबर 2025 में चीन में 8GB + 128GB RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 1,799 चाइनीज युआन यानी लगभग 22,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.
संक्षेप में बात करें तो, इस टैबलेट में 11.5-इंच का 2.5K (1,600x2,456 पिक्सल) TFT LCD स्क्रीन लगाया गया है, जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 256 ppi पिक्सल डेंसिटी और 600 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है. इसमें 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 10,100mAh की बैटरी भी लगाई गई है.