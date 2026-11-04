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HP ने भारत में OmniBook 5 और ProBook 4 G2iS लैपटॉप लॉन्च किए, स्टूडेंट्स और बिसनेस वालों के लिए दो ऑप्शन

OmniBook 5 की प्री-बुकिंग पर अच्छी छूट मिल रही है जबकि ProBook 4 G2iS में ज्यादा रैम स्टोरेज और बिजनेस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. ( HP )

हैदराबाद: एचपी ने भारत में दो नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. एक का नाम OmniBook 5 और दूसरे का नाम ProBook 4 G2iS है. OmniBook 5 को खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जबकि ProBook 4 G2iS छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के काम के लिए सही है. दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 प्रोसेसर तक का ऑप्शन है और दोनों में OLED डिस्प्ले भी लगा है, लेकिन डिज़ाइन और हार्डवेयर में दोनों अलग हैं.

दोनों लैपटॉप की तुलना

इन दोनों लैपटॉप में 14 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है. ProBook में 2.8K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है. OmniBook 5 में 100% DCI-P3 कलर और HP Eye Ease टेक्नोलॉजी है. इन दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 प्रोसेसर तक सपोर्ट है. OmniBook का NPU 16 TOPS तक का है. ProBook का 17 TOPS का है. ProBook में 32GB रैम और 1TB स्टोरेज तक का ऑप्शन दिया गया है. OmniBook में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज तक मिलता है. दोनों के कैमरा में भी फर्क है. OmniBook में FHD IR कैमरा है. ProBook में FHD HDR कैमरा IR सेंसर के साथ है. इन दोनों में Windows Hello फेशियल रिकग्निशन और ड्यूल माइक्रोफोन हैं. इन दोनों को खासतौर पर स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेस वालों के लिए बनाया गया है. (HP) OmniBook के स्पीकर Poly Studio से ट्यून किए गए हैं और DTS:X Ultra सपोर्ट करते हैं. ProBook में कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज कम करने के लिए AI नॉइज रिडक्शन है. ProBook में बिजनेस यूजर्स के लिए फिजिकल कैमरा प्राइवेसी शटर, HP Drive Lock और HP Secure Erase जैसे फीचर्स दिए गए हैं. OmniBook में मुख्य सिक्योरिटी Windows Hello है. बैटरी और डिजाइन