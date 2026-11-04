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HP ने भारत में OmniBook 5 और ProBook 4 G2iS लैपटॉप लॉन्च किए, स्टूडेंट्स और बिसनेस वालों के लिए दो ऑप्शन

HP ने स्टूडेंट्स के लिए हल्का OmniBook 5 और बिजनेस यूजर्स के लिए सुरक्षित ProBook 4 G2iS भारत में लॉन्च किया है.

There is a good discount available on pre-booking the OmniBook 5, while the ProBook 4 G2iS offers more RAM, storage, and business security features.
OmniBook 5 की प्री-बुकिंग पर अच्छी छूट मिल रही है जबकि ProBook 4 G2iS में ज्यादा रैम स्टोरेज और बिजनेस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. (HP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एचपी ने भारत में दो नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. एक का नाम OmniBook 5 और दूसरे का नाम ProBook 4 G2iS है. OmniBook 5 को खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जबकि ProBook 4 G2iS छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के काम के लिए सही है. दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 प्रोसेसर तक का ऑप्शन है और दोनों में OLED डिस्प्ले भी लगा है, लेकिन डिज़ाइन और हार्डवेयर में दोनों अलग हैं.

दोनों लैपटॉप की तुलना

इन दोनों लैपटॉप में 14 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है. ProBook में 2.8K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है. OmniBook 5 में 100% DCI-P3 कलर और HP Eye Ease टेक्नोलॉजी है. इन दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 प्रोसेसर तक सपोर्ट है. OmniBook का NPU 16 TOPS तक का है. ProBook का 17 TOPS का है.

ProBook में 32GB रैम और 1TB स्टोरेज तक का ऑप्शन दिया गया है. OmniBook में 16GB रैम और 512GB स्टोरेज तक मिलता है. दोनों के कैमरा में भी फर्क है. OmniBook में FHD IR कैमरा है. ProBook में FHD HDR कैमरा IR सेंसर के साथ है. इन दोनों में Windows Hello फेशियल रिकग्निशन और ड्यूल माइक्रोफोन हैं.

Both of these have been designed specifically for students and small business owners.
इन दोनों को खासतौर पर स्टूडेंट्स और छोटे बिजनेस वालों के लिए बनाया गया है. (HP)

OmniBook के स्पीकर Poly Studio से ट्यून किए गए हैं और DTS:X Ultra सपोर्ट करते हैं. ProBook में कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज कम करने के लिए AI नॉइज रिडक्शन है. ProBook में बिजनेस यूजर्स के लिए फिजिकल कैमरा प्राइवेसी शटर, HP Drive Lock और HP Secure Erase जैसे फीचर्स दिए गए हैं. OmniBook में मुख्य सिक्योरिटी Windows Hello है.

बैटरी और डिजाइन

OmniBook 5 लोकल वीडियो प्लेबैक में 42 घंटे तक चल सकता है. इसमें 65W USB Mini GaN चार्जर बॉक्स में मिलता है. ProBook में 70Wh बैटरी है और HP Fast Charge सपोर्ट है. OmniBook 11.77mm मोटा और 1.16kg वजन का है. ProBook 12mm मोटा और 1.18kg से शुरू होता है. OmniBook में 180 डिग्री हिंज और दो फुल-फंक्शन USB Type-C पोर्ट हैं.

फीचरOmniBook 5ProBook 4 G2iS
स्क्रीन14-इंच OLED, 100% DCI-P314-इंच 2.8K OLED
प्रोसेसरIntel Core 7 तकIntel Core 7 तक
NPU16 TOPS तक17 TOPS तक
रैम16GB तक32GB तक
स्टोरेज512GB तक1TB तक
कैमराFHD IRFHD HDR with IR
बैटरी42 घंटे तक वीडियो70Wh + फास्ट चार्ज
वजन1.16 किग्रा1.18 किग्रा से
खास फीचरPoly Studio स्पीकर्स, 180° हिंजप्राइवेसी शटर, ड्राइव लॉक

कीमत और उपलब्धता

OmniBook 5 14 की कीमत 1,09,999 रुपये से शुरू होती है. अगर आप इसे 10 नवंबर तक प्री-बुकिंग कर लेते हैं तो यह लैपटॉप आपको 79,999 रुपये में मिल सकता है. इसे आप एचपी की ऑनलाइन स्टोर या एचपी वर्ल्ड स्टोर से प्री-बुक करने वाले लोगों को 10 नवंबर से लैपटॉप मिलेगा. उसी दिन से एचपी के ऑथोराइज़्ड रिटेलर्स पर भी इसकी बिक्री शुरू होगी.

Both laptops offer an option of up to an Intel Core 7 processor.
दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 प्रोसेसर तक का ऑप्शन है. (HP)

ProBook 4 G2iS 14 की कीमत 86,000 रुपये से शुरू होती है. हालांकि, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, वो अलग से लगेगा. इस लैपटॉप का मिस्ट सिल्वर वाला मॉडल 6 नवंबर से उपलब्ध होगा. कुछ कॉन्फिगरेशन पहले से ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं. Atmospheric Blue और Eclipse Grey वाले मॉडल दिसंबर 2026 के अंत में आएंगे.

ये दोनों लैपटॉप अलग-अलग जरूरत वाले यूज़र्स के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो हल्के वजन वाले और लंबी बैटरी वाला OmniBook 5 को चुन सकते हैं. वहीं, अगर आप बिजनेस वाले ज्यादा स्टोरेज और सिक्योरिटी वाले ProBook को पसंद करेंगे.

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