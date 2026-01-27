ETV Bharat / technology

HP HyperX OMEN 15 भारत में लॉन्च, प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस पर कंपनी का बड़ा दांव

RTX 5060 और 180Hz डिस्प्ले के साथ HP HyperX OMEN 15 ने भारत के प्रीमियम गेमिंग सेगमेंट में एंट्री ली है. ( Image Credit: HP )

हैदराबाद: HP ने भारत में अपना एक नया गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है. इस लैपटॉप का नाम HyperX OMEN 15 है. यह पहला OMEN लैपटॉप है, जिसे कंपनी की नई HyperX ब्रांडिंग के तहत लॉन्च किया गया है. इसकी झलक CES 2026 में ही देखने को मिल गई थी. इस लॉन्च के साथ एचपी ने अपने गेमिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेसरीज़ और सॉफ्टवेयर को एक ही HyperX गेमिंग इकोसिस्टम में लाने की कोशिश की है. कंपनी का फोकस गेमर्स को ज्यादा इंटीग्रेटेड और स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देना है. डिस्प्ले और डिजाइन HyperX OMEN 15 में 15.3-इंच का 2.5K IPS डिस्प्ले मिलता है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स टाइम और 500 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. यह डिस्प्ले 100 प्रतिशत sRGB कलर कवरेज और Eyesafe सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग या काम करने में आंखों पर कम असर पड़ता है. OMEN AI से एक ही क्लिक में अपना FPS बढ़ा सकते हैं. (Image Credit: HP) परफॉर्मेंस और हार्डवेयर इस लैपटॉप में 14th Gen Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर दिया गया है, जिसे NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU के साथ जोड़ा गया है. एचपी का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन मिलकर 170W तक की कुल पावर डिलीवर करता है, जिससे AAA गेम्स, ई-स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे हैवी टास्क आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं.