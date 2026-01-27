ETV Bharat / technology

HP HyperX OMEN 15 भारत में लॉन्च, प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस पर कंपनी का बड़ा दांव

HP HyperX OMEN 15 भारत में RTX 5060, AI कूलिंग और हाई रिफ्रेश डिस्प्ले के साथ प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप के रूप में लॉन्च हुआ.

The HP HyperX OMEN 15, with its RTX 5060 and 180Hz display, has entered the premium gaming segment in India.
RTX 5060 और 180Hz डिस्प्ले के साथ HP HyperX OMEN 15 ने भारत के प्रीमियम गेमिंग सेगमेंट में एंट्री ली है. (Image Credit: HP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: HP ने भारत में अपना एक नया गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है. इस लैपटॉप का नाम HyperX OMEN 15 है. यह पहला OMEN लैपटॉप है, जिसे कंपनी की नई HyperX ब्रांडिंग के तहत लॉन्च किया गया है. इसकी झलक CES 2026 में ही देखने को मिल गई थी. इस लॉन्च के साथ एचपी ने अपने गेमिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक्सेसरीज़ और सॉफ्टवेयर को एक ही HyperX गेमिंग इकोसिस्टम में लाने की कोशिश की है. कंपनी का फोकस गेमर्स को ज्यादा इंटीग्रेटेड और स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देना है.

डिस्प्ले और डिजाइन

HyperX OMEN 15 में 15.3-इंच का 2.5K IPS डिस्प्ले मिलता है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट, 3ms रिस्पॉन्स टाइम और 500 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. यह डिस्प्ले 100 प्रतिशत sRGB कलर कवरेज और Eyesafe सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे लंबे समय तक गेमिंग या काम करने में आंखों पर कम असर पड़ता है.

Boost your FPS with a single click with OMEN AI.
OMEN AI से एक ही क्लिक में अपना FPS बढ़ा सकते हैं. (Image Credit: HP)

परफॉर्मेंस और हार्डवेयर

इस लैपटॉप में 14th Gen Intel Core i7-14650HX प्रोसेसर दिया गया है, जिसे NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU के साथ जोड़ा गया है. एचपी का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन मिलकर 170W तक की कुल पावर डिलीवर करता है, जिससे AAA गेम्स, ई-स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे हैवी टास्क आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं.

एचपी ने इस बार इनपुट रिस्पॉन्स पर खास ध्यान दिया है. HyperX OMEN 15 में 8K पोलिंग रेट वाला कीबोर्ड मिलता है, जो कंपनी के मुताबिक सामान्य कीबोर्ड से चार गुना तेज रिस्पॉन्स देता है. इस फीचर को खासतौर पर कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है.

कूलिंग और सॉफ्टवेयर फीचर्स

लैपटॉप में OMEN Tempest Cooling दी गई है, जो जरूरत पड़ने पर एयरफ्लो को रिवर्स कर देती है, जिससे डस्ट कम जमता है और लंबे गेमिंग सेशन में भी थर्मल परफॉर्मेंस बनी रहती है. इसके साथ OMEN AI और Unleashed Mode रियल टाइम में परफॉर्मेंस और थर्मल्स को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ करते हैं.

Unlock ultimate power with new Unleashed Mode
नए अनलीश्ड मोड के साथ अल्टीमेट पावर अनलॉक कर सकते हैं. (Image Credit: HP)

कीमत और उपलब्धता

HP HyperX OMEN 15 को भारत में फ्लिपकार्ट समेत कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए पेश किया गया है. इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपये है, जबकि NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU वाले टॉप वेरिएंट की कीमत Rs 1,59,999 है. कंपनी ने इन दोनों वेरिएंट Shadow Black कलर ऑप्शन में आते हैं.

क्या कीमत जायज़ है

इस प्राइस सेगमेंट में HyperX OMEN 15 का मुकाबला MSI Katana 15 HX जैसे लैपटॉप से है, जो इससे करीब ₹25,000 सस्ता है. वहीं बजट यूज़र्स के लिए HP Victus और RTX 5050 वाले दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं. ऐसे में OMEN 15 उन यूज़र्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जो बेहतर कूलिंग, डिस्प्ले और प्रीमियम फील को अहमियत देते हैं.

