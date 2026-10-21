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21-22 अक्टूबर की रात दिखेंगे टूटते तारे, टेलीस्कोप के बिना भी दिखेंगे शानदार नज़ारे!

फाइल - नासा द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तस्वीर में 13 अक्टूबर, 2015 को ओरियोनिड बौछार (Orionid shower) का एक उल्का दिखाई दे रहा है. ( Image Credits: Jet Propulsion Laboratory/NASA via AP, File )

हैदराबाद: अगर आपको आसमान देखना पसंद है तो आप यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है. आसमान देखने के शौकीन लोगों के लिए आज रात एक शानदार नज़ारा देखने का मौका है. हर साल अक्टूबर में दिखने वाली चमकती लाइन्स असल में हैली धूमकेतु (Halley's Comet) के छोटे टुकड़े होते हैं, धरती से वायुमंडल में जल जाते हैं. जब हैली धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है, तो अपने पीछे धूल और मलबे की एक लंबी पट्टी छोड़ जाता है.

हर साल अक्टूबर में धरती इसी पट्टी के बीच से होकर निकलती है. धूल के ये छोटे-छोटे कण बहुत तेज रफ्तार से हमारे वायुमंडल में घुसते हैं और जलकर रोशनी की लकीर बना देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं. आज भी पृथ्वी के आसमान में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ओरायनिड सालभर की सबसे तेज और चमकदार उल्काओं में गिनी जाती हैं, जो लगभग 66 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं.

कब और कितने दिखेंगे टूटते तारे अमेरिकन मीटियोर सोसाइटी (American Meteor Society) के अनुसार, ओरायनिड 2 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन इसका पीक लेवल 21 और 22 अक्टूबर यानी आज और कल की मध्यरात्रि में देखने को मिल सकता है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीक टाइम के दौरान करीब एक घंटे में 10 से 20 टूटते तारे दिखाई दे सकते हैं. कुछ बड़े टुकड़े चमकीले और देर तक टिकने वाले आग के गोले यानी फायरबॉल भी बना सकते हैं. अर्थस्काई (EarthSky) के अनुसार, इसका पीक टाइम 21 अक्टूबर यानी ही 18:00 UTC के आसपास रह सकता है, जो भारत में रात करीब 11:30 बजे बैठता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के आसमान में इसे आज रात 2 बजे से 5 बजे के बीच बेहतर तरीके से देखा जा सकता है.