21-22 अक्टूबर की रात दिखेंगे टूटते तारे, टेलीस्कोप के बिना भी दिखेंगे शानदार नज़ारे!
हैली धूमकेतु (Halley Comet) के मलबे से बनी ओरायनिड उल्कावृष्टि 21-22 अक्टूबर की रात चरम पर है, घंटे में 10 से 20 तारे टूटेंगे.
Published : October 21, 2026 at 5:58 PM IST
हैदराबाद: अगर आपको आसमान देखना पसंद है तो आप यह ख़बर आपके लिए काफी खास हो सकती है. आसमान देखने के शौकीन लोगों के लिए आज रात एक शानदार नज़ारा देखने का मौका है. हर साल अक्टूबर में दिखने वाली चमकती लाइन्स असल में हैली धूमकेतु (Halley's Comet) के छोटे टुकड़े होते हैं, धरती से वायुमंडल में जल जाते हैं. जब हैली धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है, तो अपने पीछे धूल और मलबे की एक लंबी पट्टी छोड़ जाता है.
हर साल अक्टूबर में धरती इसी पट्टी के बीच से होकर निकलती है. धूल के ये छोटे-छोटे कण बहुत तेज रफ्तार से हमारे वायुमंडल में घुसते हैं और जलकर रोशनी की लकीर बना देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं. आज भी पृथ्वी के आसमान में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ओरायनिड सालभर की सबसे तेज और चमकदार उल्काओं में गिनी जाती हैं, जो लगभग 66 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं.
This October, you can look forward to these sights in the night sky: - A good look at Saturn - The Orionid meteor shower peaks mid-month - The Moon passes by the Seven Sisters Learn the tricks to spotting these celestial treats: https://t.co/9N1h9v848G https://t.co/tV9cZfzSBP— NASA (@NASA) October 2, 2026
कब और कितने दिखेंगे टूटते तारे
अमेरिकन मीटियोर सोसाइटी (American Meteor Society) के अनुसार, ओरायनिड 2 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन इसका पीक लेवल 21 और 22 अक्टूबर यानी आज और कल की मध्यरात्रि में देखने को मिल सकता है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पीक टाइम के दौरान करीब एक घंटे में 10 से 20 टूटते तारे दिखाई दे सकते हैं. कुछ बड़े टुकड़े चमकीले और देर तक टिकने वाले आग के गोले यानी फायरबॉल भी बना सकते हैं. अर्थस्काई (EarthSky) के अनुसार, इसका पीक टाइम 21 अक्टूबर यानी ही 18:00 UTC के आसपास रह सकता है, जो भारत में रात करीब 11:30 बजे बैठता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के आसमान में इसे आज रात 2 बजे से 5 बजे के बीच बेहतर तरीके से देखा जा सकता है.
चांद की रोशनी और देखने के तरीके
इस बार शाम के आसमान में चमकदार चांद भी मौजूद होगा, जिससे शुरुआती घंटों में हल्की लाइन्स को देख पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह होने से ठीक पहले के अंधेरे और शांत घंटे देखने के लिए सबसे अच्छे रहेंगे. फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसे देखने के लिए किसी दूरबीन या खास उपकरण की जरूरत नहीं है. इसके लिए लोगों को सिर्फ शहर की तेज रोशनी से दूर किसी बिल्कुल अंधेरे जगह पर जाना होगा और करीब 20 मिनट तक आंखों को अंधेरे की आदत डालनी होगी.
आपको बता दें कि हैली धूमकेतु का आधिकारिक नाम 1P/हैली (1P/Halley) है. वैज्ञानिक इसके पास स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहते हैं. उनके बनाए रास्ते से 2030 के दशक में यान छूट सकता है और 2060 में हैली तक पहुंच सकता है, जबकि यह 2061 में सूरज के सबसे करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.