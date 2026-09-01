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4 सितंबर को इसरो का बड़ा मिशन: GSLV-F17 लॉन्च कैसे देखें, फ्री रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी

लॉन्च व्यू गैलरी में बैठकर रॉकेट की उड़ान अपनी आंखों से देखने के लिए फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी खुल चुका है. ( Image Credit: ISRO )

हैदराबाद: इसरो एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसे सितंबर के पहले सप्ताह में ही एक बड़ा रॉकेट लॉन्च करना है. 4 सितंबर 2026 को सुबह 2:25 AM पर GSLV-F17 रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा. इस रॉकेट में EOS-05 नाम का सैटेलाइट होगा. यह सैटेलाइट भारत का पहला ऐसा इमेजिंग सैटेलाइट है, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से काम करेगा. इसका मतलब है कि 36,000 किलोमीटर ऊपर से यह भारत की जमीन पर लगातार नज़र रखेगा. यह रॉकेट करीब 51 मीटर ऊंचा है और इसका वजन करीब 420 टन के आसपास है. यहग GSLV का 19वां फ्लाइट है. यह रॉकेट पहले सैटेलाइट को सब-जीटीओ ऑर्बिट में छोड़ेगा. वहां से यह अपने असल जगह पर पहुंच जाएगा. EOS-05 हर पांच मिनट में चुने हुए इलाके की तस्वीर ले सकेगा. पूरे भारत की तस्वीर हर तीस मिनट में आएगी, जिसका रिजॉल्यूशन करीब 42 मीटर का होगा. इससे भारत में होने वाले बाढ़, तूफान, जंगल की आग और खेती की निगरानी आसान हो जाएगी. लॉन्च व्यू गैलरी कैसे देखें?