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Artemis 2 Splashdown Today: चांद की सैर कर वापस आ रहे एस्ट्रोनॉट्स, यहां देखें लाइव स्ट्रूीमिंग!

एस्ट्रो क्रिस्टीना और एस्ट्रो रीड ने रुककर एक पल के लिए पृथ्वी को पीछे देखा.वे अब चांद की ओर गहरे अंतरिक्ष में बढ़ रहे हैं. ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: आज 10 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार को आर्टेमिस 2 मिशन का सबसे रोमांचक और खतरनाक पड़ाव आ चुका है, जिसमें हम टेक्निकल शब्दों में स्पैशडाउन कहते हैं. चंद्रमा का चक्कर लगाने गए चार एस्ट्रोनॉट्स - रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन अमेरिकी समयानुसार आज रात करीब 8:07 PM EDT (11 अप्रैल भारतीय समयानुसार सुबह 5:37 IST) प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के पास पानी पर उतरेंगे. ओरियन स्पेसक्राफ्ट की ये वापसी 50 साल बाद पहली क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन की सफल समाप्ति होगी.

हालांकि, ये आसान नहीं है. स्पेसक्राफ्ट चांद से लौटते वक्त 23,864 mph (करीब 38,405 km/h) की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेगा. उस दौरान हवा के घर्षण से तापमान 5,000 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है. चारों तरफर प्लाज़्मा की आग की दीवार बन जाती है, रेडियो से संपर्क भी 6 मिनट के लिए कट जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स शरीर पर भारी पड़ते हैं.

Artemis I की री-एंट्री में हुई थी दिक्कत

आर्टेमिस-1 में यही री-एंट्री का हिस्सा सबसे मुश्किल साबित हुआ था. उस दौरान हीट शील्ड की Avcoat परत में 100 से ज्यादा जगहों पर क्षति हुई थी क्योंकि स्किप एंट्री तरीके में गैसों का दबाव बढ़ गया था. नासा ने आर्टेमिस 2 में अपने प्लान को पूरा बदल दिया है. अब नासा ने steeper entry का रूट अपनाया है. इससे कैप्सूल उस खतरनाक गर्मी-कूलिंग साइकल से कम समयय रहेगा और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा.