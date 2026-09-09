Apple Foldable iPhone: आज लॉन्च हो सकता है मुड़ने वाला पहला आईफोन, जानें संभावित कीमत
एप्पल आज अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में अभी तक की सभी जानकारी बताते हैं.
Published : September 9, 2026 at 2:22 PM IST
हैदराबाद: एपल आज अपना सालाना सबसे बड़ा इवेंट आयोजित कर रहा है. यह इवेंट आज यानी बुधवार, 9 सितंबर 2026 को 10 AM PDT यानी भारतीय समयानुसार रात 10:30 PM IST पर शुरू होगा. एपल ने इस बार अपने इस इवेंट का नाम Surprise and Shine रखा है. इस साल एपल का इवेंट बाकी सालों के इवेंट से भी ज्यादा खास इसलिए है, क्योंकि कई सालों के बाद टिम कुक ने सीईओ का पद छोड़ा है और अब नए सीईओ जॉन टर्नस (John Ternus) की अगुआई में यह पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है.
इस इवेंट में कई खास प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने की उम्मीद है, जिनमें से एक एपल का पहला मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल आईफोन भी है. इस आर्टिकल में हम एपल के पहले फोल्डेबल फोन के बारे में ही बात करें, जो संभवत: आज ही लॉन्च हो सकता है.
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
बहरहाल, अगर आप इस इवेंट को अपने घर बैठे लाइव देखना चाहते हैं तो आप एपल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. वहां पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ताकि इवेंट शुरू होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इसके अलावा आप एपल की अपनी इवेंट वेबसाइट पर भी इसे लाइव देख सकते हैं. इन दोनों जगहों पर फ्री में स्ट्रीमिंग चलेगी.
आज के एपल इवेंट में iPhone 18 Series लॉन्च होने वाली है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि इस बार एपल अपना लॉन्च पैटर्न बदलने वाला है. हर साल की तरह इस साल एपल iPhone 18 सीरीज के सभी फोन्स को एकसाथ नहीं बल्कि दो बार में लॉन्च कर सकता है. ऐसे में आज एपल सिर्फ प्रो मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ iPhone Ultra (संभावित नाम) यानी फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च कर सकता है.
वहीं, iPhone 18 समेत तमाम अन्य मॉडल्स को कंपनी अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. इनके अलावा Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5 आदि भी लॉन्च हो सकते हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा तो एपल के पहले मुड़ने वाले आईफोन यानी फोल्डेबल आईफोन की ही है.
फोल्डेबल आईफोन कैसा दिखेगा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल ने फोल्डेबल आईफोन के लिए बुक-स्टाइल डिज़ाइन चुना है. ये ज्यादातर फोल्डेबल फोन से अलग है. इसके बंद होने के बाद स्क्रीन की साइज़ करीब 5.5 इंच यानी छोटी होगी. कुछ रिपोर्ट्स में आउटर डिस्प्ले का साइज़ 5.49 इंट और रेजॉल्यूशन 2,088 x 1,422 बताई जा रही है. इसके खोलने पर स्क्रीन का साइज़ 7.8 इंच होगा. कुछ लीक्स में इनर डिस्प्ले 7.76 इंच बताया जा रहा है, जिसका रेजॉल्यूशन 2,713 x 1,920 हो सकता है. ये साइज लगभग एपल के iPad mini के बराबर है. इसकी स्क्रीन का ऑस्पेक्ट रेशियो 4:3 जैसा होने की उम्मीद है.
Dongguan EonTec is poised to benefit significantly from the widespread adoption of liquid metal in the hinges of the upcoming foldable iPhone. According to recent industry research, Apple is focused on improving durability, enhancing screen flatness, and minimizing crease marks… https://t.co/KsGu49JXkP— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 21, 2025
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन की मोटाई खुलने के बाद सिर्फ 4.5mm हो सकती है और अगर ऐसा होता है यह एपल का अभी तक का सबसे पतला आईफोन होगा. हालांकि, इसके बंद होने के बाद फोन की थिकनेस 9mm या 9.5mm हो सकती है. इसका फ्रेम टाइटेनियम और एलुमीनियम का मिश्रण हो सकता है, ताकि पतला होने के बावजूद मजबूती बनी रहे.
इसके बीच में क्रीज़ यानी मोड़ की लाइन लगभग अदृश्य जैसी ही हो सकती है. मैक रूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एपल ने इसके लिए अल्ट्रा-थिन ग्लास और नया हिंज डिज़ाइन किया है. हिंज में लिक्विड मेटल का इस्तेमाल हो सकता है, जो ज्यादा टिकाऊ होता है और बेंडिंग या डेंटिंग को रोकता है. इसमें MagSafe चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है.
कैमरा और अन्य फीचर्स
इसके पिछले हिस्से पर दो कैमरे होने की उम्मीद है, एक - वाइड और दूसरा - अल्ट्रा वाइड. अगर ऐसा होता तो यूज़र्स को इतने महंगे आईफोन एक टेलीफोटो कैमरा की कमी बिल्कुल साफ और बहुत ज्यादा खलेगी. ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें Face ID भी नहीं होगा और इसकी जगह Touch ID पावर बटन पर होगा. ये आईपैड की तरह काम करेगा. TrueDepth कैमरा सिस्टम के लिए जगह नहीं बची, इसलिए फेसियल रिकॉन्गिनश अनलॉक नहीं होगा.
इसके अंदर प्रोसेसर के लिए A20 Pro चिप हो सकता है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है. ये पिछले चिप से करीब 15% ज्यादा तेज और 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट हो सकता है. पहले फोल्डेबल आईफोन की कीमत $2,000 (करीब 1.90 लाख रुपये) से शुरू हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेस मॉडल $2,400 से $2,500 और टॉप मॉडल $3,000 (करीब 2.80 लाख रुपये) तक का बताया जा रहा है. ऐसे में इतना तो साफ है कि यह एपल का अभी तक में सबसे महंगा फोन होगा.
Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
सॉफ्टवेयर और उपलब्धता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल का पहला फोल्डेबल फोन iOS 27 पर चलेगा. इसमें फोल्डेबल के लिए खास ऑप्टिमाइज़ेशन होंगे. आप दो ऐप को एक-साथ चला सकेंगे. स्क्रीन के एंगल के हिसाब से मोड को भी बदल सकते हैं. इस फोन के खुलने पर आईपैड जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. आप साइड-बाय-साइड मल्टीटास्किंग और फ्लेक्स मोड जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
मुड़ने वाले पहले आईफोन की खास बातें:
- इवेंट की शुरुआत आज रात 10:30 PM IST पर होगी.
- यूट्यूब या एपल वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं.
- फोल्डेबल आईफोन पर सबसे ज्यादा नज़र.
- स्क्रीन बंद होने पर 5.5 इंच और खुलने पर 7.8 इंच की हो सकती है.
- थिकनेस खुलने के बाद 4.5mm और बंद होने पर 9mm से 9.5mm तक.
- इसकी कीमत 2000 डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है.
- Face ID की जगह Touch ID होने की उम्मीद.
- A20 Pro 2nm chip की उम्मीद.
एपल लंबे समय से फोल्डेबल फोन पर काम कर रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल एक ऐसा फोल्डेबल फोन बनाना चाहता, जिसमें स्क्रीन पर मुड़ने के बाद लाइन्स न दिखे. इस कारण एपल को क्रीज़ और मजबूती की समस्या को हल करने में टाइम लगा. अब देखना होगा कि अगर आज एपल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च करती है, तो उसका डिज़ाइन, मजबूती, मोटाई, चौड़ाई, स्पेसिफिकेशन्स और सबसे खास क्रीज़ टेक्नोलॉजी कैसी होती है.