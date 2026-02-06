YouTube Auto-Dubbing फीचर का इस्तेमाल कैसे करें, जानें ऑन या ऑफ करने की कंप्लीट सेटिंग्स
YouTube ने AI आधारित Auto-Dubbing फीचर सभी यूज़र्स के लिए शुरू किया है, जिससे वीडियो 27 भाषाओं में देखे जा सकेंगे.
Published : February 6, 2026 at 4:24 PM IST
हैदराबाद: यूट्यूब ने बुधवार को अपने एआई-बेस्ड ऑटो-डबिंग फीचर को सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया है. इस फीचर की मदद से अब किसी भी वीडियो की आवाज़ अपने-आप दूसरी भाषा में बदली जा सकती है. इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी वीडियो ऐसी भाषा में है, जो आपको समझ नहीं आती है तो भी आप उसे अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकते हैं.
इस फीचर को सबसे पहले साल 2023 में टेस्ट के तौर पर पेश किया गया था. इसके बाद 2024 में इसे सिर्फ नॉलेज और जानकारी से जुड़े वीडियो तक सीमित रखा गया. अब YouTube ने इसे एक बड़ा अपडेट देते हुए सभी नॉन-म्यूज़िक वीडियो और सभी चैनलों के लिए खोल दिया है.
Auto-Dubbing फीचर क्या करता है
Auto-Dubbing फीचर वीडियो में बोली गई भाषा को पहले समझता है, फिर उसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है और उसी के आधार पर नई ऑडियो ट्रैक तैयार करता है. जिन वीडियो में यह सुविधा होती है, उनके डिस्क्रिप्शन में "auto-dubbed" लिखा होता है. अब यूट्यूब पर कुल 27 भाषाओं में ऑटो-डबिंग को सपोर्ट किया जा रहा है. इसका फायदा यह है कि दुनियाभर के दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में कंटेंट देख और सुन सकते हैं.
व्यूअर्स के लिए Auto-Dubbing कैसे काम करता है
- दर्शक अपनी पसंदीदा ऑडियो भाषा सेट कर सकते हैं.
- किसी भी वीडियो में ओरिजिनल और डब की गई आवाज़ के बीच स्विच कर सकते हैं.
- टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी पसंदीदा भाषा में दिख सकते हैं.
क्रिएटर्स के लिए Auto-Dubbing कैसे काम करता है
जब कोई क्रिएटर नया वीडियो अपलोड करता है, तो यूट्यूब अपने आप उसके डब किए गए ऑडियो वर्जन तैयार कर देता है. ये डब्स चैनल की पब्लिशिंग सेटिंग के हिसाब से लाइव होते हैं. धीरे-धीरे पुराने वीडियो के लिए भी डब्स जनरेट किए जा सकते हैं.
Auto-Dubbing की क्वालिटी और सीमाएं
यूट्यब का कहना है कि यह फीचर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि डबिंग अपने आप होती है, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती हैं.
- उच्चारण या एक्सेंट की वजह से दिक्कत आ सकती है.
- बैकग्राउंड नॉइज़ होने पर आवाज़ सही से समझ नहीं आती.
- नाम, मुहावरे या टेक्निकल शब्द सही ट्रांसलेट न हो पाएं.
- हर भाषा में डबिंग की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती.
समय के साथ YouTube डब्स को दोबारा जनरेट करके उनकी क्वालिटी बेहतर करता रहेगा.
किन वजहों से वीडियो Auto-Dubbing के लिए योग्य नहीं होता
- वीडियो 60 मिनट से ज्यादा लंबा हो.
- वीडियो में सिर्फ म्यूज़िक हो या बोलचाल बहुत कम हो.
- ओरिजिनल भाषा अभी सपोर्टेड न हो.
- सिस्टम भाषा पहचान न पाए.
- बोलने की स्पीड बहुत तेज हो.
- वीडियो पर Content ID या कॉपीराइट क्लेम हो.
Auto-Dubbing के लिए बेस्ट प्रैक्टिस
- वीडियो अपलोड करते समय सही ओरिजिनल भाषा जरूर चुनें.
- ऑटो-डब्स को एडिट नहीं किया जा सकता.
- चाहें तो किसी जानकार व्यक्ति से डब की जांच करवा सकते हैं.
Auto-Dubbing को बंद कैसे करें
स्टेप्स 1: कंप्यूटर पर YouTube Studio खोलें.
स्टेप्स 2: Settings पर जाएं.
स्टेप्स 3: Channel पर क्लिक करें.
स्टेप्स 4: Advanced settings खोलें.
स्टेप्स 5: Allow automatic dubbing का टिक हटाएं.
स्टेप्स 6: Save पर क्लिक करें.
Auto-Dubbing को दोबारा चालू कैसे करें
स्टेप्स 1: YouTube Studio में लॉग-इन करें.
स्टेप्स 2: Settings में जाएं.
स्टेप्स 3: Channel और फिर Advanced settings खोलें.
स्टेप्स 4: Allow automatic dubbing पर टिक करें.
स्टेप्स 5: चाहें तो Manually review dubs before publishing विकल्प चुनें.
स्टेप्स 6: Save करें.
Auto-Dubbing की Publication Settings कैसे बदलें
स्टेप्स 1: YouTube Studio खोलें.
स्टेप्स 2: Settings में जाएं.
स्टेप्स 3: Channel और Advanced settings पर क्लिक करें.
स्टेप्स 4: Allow automatic dubbing ऑन रखें.
स्टेप्स 5: Manually review dubs before publishing को ऑन करें.
स्टेप्स 6: All languages या Experimental languages चुनें.
स्टेप्स 7: Save करें.
किसी एक वीडियो के लिए Auto-Dubbing कैसे मैनेज करें
- Dubs Preview करने के स्टेप्स
- YouTube Studio खोलें.
- Content सेक्शन में जाएं.
- वीडियो चुनें.
- Languages पर क्लिक करें.
- भाषा चुनें और Preview सेलेक्ट करें.
- वीडियो चलाकर देखें.
Dubs Publish करने के स्टेप्स
- Languages सेक्शन में जाएं.
- Audio कॉलम में ऑप्शन पर क्लिक करें.
- Publish चुनें.
Dubs Unpublish करने के स्टेप्स
- Languages टैब खोलें.
- संबंधित भाषा पर जाएं.
- Unpublish पर क्लिक करें.
Dubs Delete करने के स्टेप्स
- Languages सेक्शन खोलें.
- Audio कॉलम में Delete पर क्लिक करें.
- डिलीट होने के बाद डब वापस नहीं लाया जा सकता.