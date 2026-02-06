ETV Bharat / technology

YouTube Auto-Dubbing फीचर का इस्तेमाल कैसे करें, जानें ऑन या ऑफ करने की कंप्लीट सेटिंग्स

YouTube का Auto-Dubbing फीचर अब हर वीडियो के लिए उपलब्ध है, जिससे कंटेंट 27 भाषाओं में आसानी से देखा जा सकता है. ( Image; Google Blog )

हैदराबाद: यूट्यूब ने बुधवार को अपने एआई-बेस्ड ऑटो-डबिंग फीचर को सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया है. इस फीचर की मदद से अब किसी भी वीडियो की आवाज़ अपने-आप दूसरी भाषा में बदली जा सकती है. इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी वीडियो ऐसी भाषा में है, जो आपको समझ नहीं आती है तो भी आप उसे अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकते हैं.

इस फीचर को सबसे पहले साल 2023 में टेस्ट के तौर पर पेश किया गया था. इसके बाद 2024 में इसे सिर्फ नॉलेज और जानकारी से जुड़े वीडियो तक सीमित रखा गया. अब YouTube ने इसे एक बड़ा अपडेट देते हुए सभी नॉन-म्यूज़िक वीडियो और सभी चैनलों के लिए खोल दिया है.

Auto-Dubbing फीचर क्या करता है

Auto-Dubbing फीचर वीडियो में बोली गई भाषा को पहले समझता है, फिर उसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है और उसी के आधार पर नई ऑडियो ट्रैक तैयार करता है. जिन वीडियो में यह सुविधा होती है, उनके डिस्क्रिप्शन में "auto-dubbed" लिखा होता है. अब यूट्यूब पर कुल 27 भाषाओं में ऑटो-डबिंग को सपोर्ट किया जा रहा है. इसका फायदा यह है कि दुनियाभर के दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में कंटेंट देख और सुन सकते हैं.

व्यूअर्स के लिए Auto-Dubbing कैसे काम करता है

दर्शक अपनी पसंदीदा ऑडियो भाषा सेट कर सकते हैं.

किसी भी वीडियो में ओरिजिनल और डब की गई आवाज़ के बीच स्विच कर सकते हैं.

टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी पसंदीदा भाषा में दिख सकते हैं.

क्रिएटर्स के लिए Auto-Dubbing कैसे काम करता है

जब कोई क्रिएटर नया वीडियो अपलोड करता है, तो यूट्यूब अपने आप उसके डब किए गए ऑडियो वर्जन तैयार कर देता है. ये डब्स चैनल की पब्लिशिंग सेटिंग के हिसाब से लाइव होते हैं. धीरे-धीरे पुराने वीडियो के लिए भी डब्स जनरेट किए जा सकते हैं.

Auto-Dubbing की क्वालिटी और सीमाएं

यूट्यब का कहना है कि यह फीचर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि डबिंग अपने आप होती है, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती हैं.

उच्चारण या एक्सेंट की वजह से दिक्कत आ सकती है.

बैकग्राउंड नॉइज़ होने पर आवाज़ सही से समझ नहीं आती.

नाम, मुहावरे या टेक्निकल शब्द सही ट्रांसलेट न हो पाएं.

हर भाषा में डबिंग की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती.

समय के साथ YouTube डब्स को दोबारा जनरेट करके उनकी क्वालिटी बेहतर करता रहेगा.

किन वजहों से वीडियो Auto-Dubbing के लिए योग्य नहीं होता

वीडियो 60 मिनट से ज्यादा लंबा हो.

वीडियो में सिर्फ म्यूज़िक हो या बोलचाल बहुत कम हो.

ओरिजिनल भाषा अभी सपोर्टेड न हो.

सिस्टम भाषा पहचान न पाए.

बोलने की स्पीड बहुत तेज हो.

वीडियो पर Content ID या कॉपीराइट क्लेम हो.

Auto-Dubbing के लिए बेस्ट प्रैक्टिस

वीडियो अपलोड करते समय सही ओरिजिनल भाषा जरूर चुनें.

ऑटो-डब्स को एडिट नहीं किया जा सकता.

चाहें तो किसी जानकार व्यक्ति से डब की जांच करवा सकते हैं.

Auto-Dubbing को बंद कैसे करें

स्टेप्स 1: कंप्यूटर पर YouTube Studio खोलें.

स्टेप्स 2: Settings पर जाएं.