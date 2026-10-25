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Gemini में ही कर पाएंगे अब NotebookLM का इस्तेमाल, भारत में भी शुरू हुई सुविधा

यह कनेक्टेड ऐप अभी से वर्कस्पेस ग्राहकों, वर्कस्पेस इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स और पर्सनल गूगल अकाउंट वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है. ( Image Credit: X/Gemini Notebook )

हैदराबाद: गूगल अपने एआई मॉडल जेमिनी ऐप को दिन-प्रतिदिन लोगों के लिए ज्यादा यूज़फुल बनाता जा रहा है. अब जेमिनी में कनेक्टेड ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. ये वो ऐप्स होते हैं, जो जेमिनी से जुड़कर काम करते हैं. Peloton, SeatGeek और Airtable जैसे कई ऐप्स पहले से ही गूगल के एआई चैटबॉट यानी जेमिनी के साथ जुड़े हुए हैं.

अब Gemini Notebook भी जेमिनी का कनेक्टेड ऐप बन गया है. आपको बता दें कि पहले जेमिनी नोटबुक का नाम NotebookLM था. अब आप जेमिनी चैट के अंदर ही नोटबुक बना सकते हैं, सोर्स कोड जोड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं.

इसके लिए आपको जेमिनी चैटबॉक्स में सिर्फ @Gemini Notebook टाइप करना होगा. उसके बाद आप उसमें ही नई नोटबुक बना सकते हैं. पुरानी नोटबुक से जानकारी निकाल सकते हैं. नोट्स सेव कर सकते हैं. जेमिनी खुद समझ जाता है कि कब नोटबुक का इस्तेमाल करना है.

आप बोल सकते हैं कि सोलर फार्म मार्केट पर नोटबुक बना दो या 101 कोर्स वाली नोटबुक में ये चैट जोड़ दो. यूएस नेशनल पार्क्स वाली नोटबुक के सारे सोर्स दिखा दो. इस तरह से आप किसी भी काम के लिए नोटबुक का इस्तेमाल आसानी से जेमिनी के अंदर ही कर सकते हैं, जिसमें आपको जेमिनी की समझदारी से मदद भी मिलेगी.

गूगल ने जेमिनी में नोटबुक की सुविधा को शुरू कर दिया है. आप अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने खुद भी जेमिनी में नोटबुक का इस्तेमाल करके चेक किया तो यह भारत में भी काम करना शुरू कर चुका है. आप इसका इस्तेमाल आम गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं. इसके अलावा Workspace यूजर्स और Workspace Individual सब्सक्राइबर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे काम करता है ये नया फीचर

जेमिनी नोटबुक कनेक्टेड ऐप से आप चैट छोड़े बिना अपनी पढ़ाई या रिसर्च का काम कर सकते हैं. नोटबुक में सोर्स जोड़ने, एडिट करने या डिलीट करने का काम आसानी से हो जाता है. इससे सवाल पूछने पर जेमिनी आपके नोटबुक के अंदर की जानकारी से जवाब देता है. इससे यूज़र्स का समय बचता है और काम तेज होता है. इससे पहले तक यूज़र्स को नोटबुक अलग से खोलनी पड़ती थी. अब सबकुछ एक ही जगह पर हो गया है. इससे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आम यूज़र्स के लिए काम करना काफी आसान हो गया है. गूगल लगातार कनेक्टेड ऐप्स बढ़ा रहा है ताकि जेमिनी को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके.