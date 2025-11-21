भारत में भी लॉन्च हुआ ChatGPT Group Chat फीचर, जानें इस्तेमाल करने का प्रोसेस और पूरी डिटेल्स
ChatGPT अब ग्रुप चैट फीचर के जरिए यूज़र्स को दोस्तों और टीम के साथ एक जगह प्लानिंग, डिसकशन और कोलैबोरेशन का आसान तरीका देता है.
Published : November 21, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 8:08 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अब ChatGPT में एक दमदार फीचर रोलआउट कर दिया है, जिसका नाम Group Chats है. अब आप एक ही चैट में अपने दोस्तों, फैमिली या टीम के 20 लोगों तक को जोड़कर किसी भी टॉपिक पर रियल-टाइम में ChatGPT की मदद से डिसकशन कर सकते हैं. ओपनएआई ने अपने इस फीचर को कुछ दिन पहले 14 नवबंर को कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी ने अपने इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. ईटीवी भारत ने भी इस फीचर को यूज़ करके टेस्ट किया है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.
ओपनएआई का नया फीचर ग्रुप चैट्स चैटजीपीटी में लाइव हो चुका है. अगर आपके फोन में चैटजीपीटी ऐप को अपडेट करने के बाद भी ग्रुप चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको परेशाान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ देर इंतजार करके फिर से ऐप को अपडेट करेंगे तो आपको ग्रुप चैट का ऑप्शन मिल जाएगा. आप चैटजीपीटी ग्रुप चैट फीचर का फायदा चैटजीपीटी के वेब वर्ज़न में भी उठा सकते हैं. वहां भी आपको Get Together नाम का एक नया ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप ग्रुप बना सकेंगे.
इस नए फीचर की मदद से आप चैटजीपीटी में ग्रुप बना सकते हैं. उसके बाद इनवाइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं. उस लिंक को आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज सकते हैं. उसके बाद आप अपने दोस्तों और चैटजीपीटी के साथ मिलकर किसी भी चीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं.
इस ग्रुप चैट की खास बात है कि चैटजीपीटी इस बात को समझता है कि उसे उस ग्रुप में मौजूद लोगों के किस बात का रिप्लाई करना है और किस बात का नहीं. चैटजीपीटी बातचीत के फ्लो को खुद ही समझता है और उसके हिसाब से ही रिप्लाई करता है. वो इस बात को समझता है कि उसे कब चुप रहना है और कब बोलना है.
ChatGPT में ग्रुप कैसे बनाएं?
स्टेप 1: सबसे पहले आपको अपने फोन में चैटजीपीटी ऐप को अपडेट करना होगा या आप अपने डेस्कटॉप पर भी चैटजीपीटी की वेबसाइट खोल सकते हैं.
स्टेप 2: उसके बाद आपको चैटजीपीटी ओपन करना है. ओपन करने के बाद स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर पर People का एक नया आइकन दिखाई देगा. उसे क्लिक करना होगा.
स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर Start Group Chat का नया ऑप्शन दिखाई देगा. आपको उसे क्लिक करना होगा.
स्टेप 4: उसके क्लिक करने के बाद आप एक नया चैटजीपीटी ग्रुप बना चुके होंगे. उसके बाद आपको Invite with Link का ऑप्शन मिलेगा. उसे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़ने के लिए किसी भी चैटजीपीटी यूज़र को इनवाइट कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल आदि किसी भी माध्यम से इनवाइट लिंक शेयर कर सकते हैं.
स्टेप 5: उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ उस ग्रुप में चैटजीपीटी की मदद से किसी भी टॉपिक पर डिस्कसन कर सकते हैं. इसके अलावा आप नए ग्रुप को बनाते टाइप अपना नाम, फोटो, यूज़रनेम भी सेट कर सकते हैं.
Group Chat में क्या-क्या कर सकते हैं?
आप स्क्रीन के टॉप-राइट में मौजूद अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन्स दिखाई देंगे:
|फीचर
|डिटेल्स
|People
|इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उस ग्रुप में कौन-कौन मौजूद है.
|Add People
|इस क्लिक करके आप उस मौजूदा ग्रुप में और भी लोगों को जोड़ सकते हैं.
|Manage Link
|इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको उस ग्रुप के लिंक को कॉपी करने का, शेयर करने का, रीसेट करने का और डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा.
|Customize ChatGPT
इस ऑप्शन को क्लिक करके आपको दो विकल्प मिलेंगे:
पहला - ChatGPT Instructions: इसके लिए एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आप चैटजीपीटी को मैनुअली और कस्टम इंस्ट्रक्शन्स दे सकते हैं कि उस ग्रुप में उसे क्या और कैसे करना चाहिए.
दूसरा ऑप्शन - Respond: इस ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे -
|Mute Notifications
|इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप उस ग्रुप चैट से आने वाले नोटिफिकेशन को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं.
|Report
|इस फीचर के जरिए आप ग्रुप के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं.
|Leave Group
|इस ऑप्शन को क्लिक करके आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं.
|Delete Group
|इस ऑप्शन का क्लिक करके आप ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं.
प्राइवेसी पर क्या बोला ओपनएआई
Memories और Privacy: OpenAI ने क्लियर कर दिया है कि, ChatGPT आपकी पर्सनल चैट की मेमोरी ग्रुप में यूज़ नहीं करेगा. चैट से नई मेमोरी भी नहीं बनाएगा. इसका मतलब है कि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी.
कौन-सा मॉडल यूज़ होता है: ग्रुप चैट में ChatGPT GPT-5.1 Auto मॉडल यूज़ करता है. ये मॉडल अपने आप डिसाइड करता है कि किस क्वेरी के लिए कौन-सा AI वर्ज़न बेस्ट रहेगा.
किसके लिए काम का फीचर है?
- Travel planning
- Family functions
- Office team discussions
- Event planning
- Dinner या आउटिंग प्लान
- कॉलेज/प्रोजेक्ट वर्क