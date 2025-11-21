ETV Bharat / technology

भारत में भी लॉन्च हुआ ChatGPT Group Chat फीचर, जानें इस्तेमाल करने का प्रोसेस और पूरी डिटेल्स

आप सिर्फ एक क्लिक में चैटजीपीटी ग्रुप बना सकते हैं और अधिकतम 20 लोगों को जोड़ सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

हैदराबाद: OpenAI ने अब ChatGPT में एक दमदार फीचर रोलआउट कर दिया है, जिसका नाम Group Chats है. अब आप एक ही चैट में अपने दोस्तों, फैमिली या टीम के 20 लोगों तक को जोड़कर किसी भी टॉपिक पर रियल-टाइम में ChatGPT की मदद से डिसकशन कर सकते हैं. ओपनएआई ने अपने इस फीचर को कुछ दिन पहले 14 नवबंर को कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी ने अपने इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. ईटीवी भारत ने भी इस फीचर को यूज़ करके टेस्ट किया है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

ओपनएआई का नया फीचर ग्रुप चैट्स चैटजीपीटी में लाइव हो चुका है. अगर आपके फोन में चैटजीपीटी ऐप को अपडेट करने के बाद भी ग्रुप चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको परेशाान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ देर इंतजार करके फिर से ऐप को अपडेट करेंगे तो आपको ग्रुप चैट का ऑप्शन मिल जाएगा. आप चैटजीपीटी ग्रुप चैट फीचर का फायदा चैटजीपीटी के वेब वर्ज़न में भी उठा सकते हैं. वहां भी आपको Get Together नाम का एक नया ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप ग्रुप बना सकेंगे.

इस नए फीचर की मदद से आप चैटजीपीटी में ग्रुप बना सकते हैं. उसके बाद इनवाइट लिंक क्रिएट कर सकते हैं. उस लिंक को आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज सकते हैं. उसके बाद आप अपने दोस्तों और चैटजीपीटी के साथ मिलकर किसी भी चीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं.

इस ग्रुप चैट की खास बात है कि चैटजीपीटी इस बात को समझता है कि उसे उस ग्रुप में मौजूद लोगों के किस बात का रिप्लाई करना है और किस बात का नहीं. चैटजीपीटी बातचीत के फ्लो को खुद ही समझता है और उसके हिसाब से ही रिप्लाई करता है. वो इस बात को समझता है कि उसे कब चुप रहना है और कब बोलना है.

ChatGPT में ग्रुप कैसे बनाएं?

स्टेप 1: सबसे पहले आपको अपने फोन में चैटजीपीटी ऐप को अपडेट करना होगा या आप अपने डेस्कटॉप पर भी चैटजीपीटी की वेबसाइट खोल सकते हैं.

स्टेप 2: उसके बाद आपको चैटजीपीटी ओपन करना है. ओपन करने के बाद स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर पर People का एक नया आइकन दिखाई देगा. उसे क्लिक करना होगा.