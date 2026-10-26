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Google को अपने जीमेल और फोटो से विज्ञापन दिखाने से कैसे रोकें, यहां जानें आसान तरीका

पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर बंद करने से सर्च इतिहास साफ रखें और अनावश्यक डेटा शेयरिंग से पूरी तरह बचें. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: गूगल ने इस महीने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जो भारत समेत दुनियाभर के कुछ यूज़र्स के लिए एक अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा भी साबित हो सकता है. अब कंपनी आपके जीमेल और गूगल फोटो के डेटा का इस्तेमाल इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए भी कर सकती है. ऐसा तभी होता है, जब आपने पर्सनल इंटेलिजेंस नाम का फीचर चालू किया हो. इस फीचर से एआई सर्च आपके ईमेल और फोटो देखकर दवाब देता है, लेकिन अब उसी जानकारी का इस्तेमाल कंपनी आपको विज्ञापन दिखाने के लिए भी कर सकती है. यह एक ऐसी ख़बर, जो कुछ लोगों को अच्छी और कुछ को बुरी लग सकती है.

गूगल पहले कहता था कि वो जीमेल या फोटो के कंटेंट से विज्ञापन नहीं बनाएगा, लेकिन अब एक शर्त जोड़ दी गई है. अब अगर आप खुद अपना डेटा अन्य सर्विस से जोड़ते हैं तो विज्ञापन पर्सनलाइज हो सकते हैं. कंपनी का कहना है कि विज्ञापन कंपनियों को आपके मेल या फोटो सीधे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आपके हितों और पसंद के आधार पर आपको विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं.

कैसे बंद करें विज्ञापन? ऐसे में अगर आपको अपने जीमेल और गूगल फोटो के डेटा का इस्तेमाल खुद को विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं करना है, तो आप नीचे बताई गई इस प्रोसेस को पूरा करके इसे बंद कर सकते हैं. स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल अकाउंट में जाना होगा. स्टेप 2: उसके बाद सर्चि पर्सनाइलजेशन सेटिंग खोलनी होगी.