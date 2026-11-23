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ChatGPT मोबाइल ऐप का नया डिजाइन, अब ऐप में मिलेंगे Home, Dots और Explore सेक्शन

नया लुक डिफॉल्ट रहेगा लेकिन Settings से New ChatGPT Design बंद करके पुराना डिजाइन वापस लाया जा सकता है. ( Getty Images )

हैदराबाद: ChatGPT मोबाइल ऐप का लुक यानी डिज़ाइन बदलने वाला है. अगर आपको पुराने लेआउट की आदत हो चुकी है तो अब आपको नए डिज़ाइन के लिए तैयार रहना चाहिए. OpenAI अब चैटजीपीटी ऐप का नया डिज़ाइन ला रहा है. Codex और चैटजीपीटी के हेड Thibault Sottiaux ने इसकी झलक शेयर की है. उनका कहना है कि नया लुक पसंदीदा फीचर्स तक पहुंचाना आसान बनाएगा. इसके साथ ही यूज़र्स को ऐप की और सुविधाएं भी आसानी से दिखेंगी.

चैटजीपीटी मोबाइल ऐप के नए डिज़ाइन में नीचे एक नया बार दिखाई देगा, जिसमें तीन टैब होंगे. इनमें पहला टैब Home है. इसमें एक अभिवादन संदेश और Ask anything लिखने का बॉक्स दिखेगा. दूसरा टैब Dots का है. यहां आप अपने Dot से बातचीत कर सकते हैं. तीसरा टैब ग्रिड वाला है. इसमें बाकी सारे टूल्स रखे गए हैं. इसमें Codex, Images, Plugins, Space, Finance, Sites, Health, Projects और Scheduled शामिल हैं.

आप इनमें से किसी भी टूल पर देर तक दबाकर रखेंगे तो एक नया मेन्यू खुलेगा. उसमें आप टूल्स का क्रम बदल सकते हैं या उन्हें नीचे की बार में पिन भी कर सकते हैं. इससे हर यूज़र अपने हिसाब से ऐप सेट कर सकता है.