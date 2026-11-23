ChatGPT मोबाइल ऐप का नया डिजाइन, अब ऐप में मिलेंगे Home, Dots और Explore सेक्शन
OpenAI जल्द ChatGPT मोबाइल ऐप का नया डिजाइन ला रहा है जिसमें नीचे तीन टैब वाले बार से फीचर्स आसानी से मिलेंगे.
Published : November 23, 2026 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: ChatGPT मोबाइल ऐप का लुक यानी डिज़ाइन बदलने वाला है. अगर आपको पुराने लेआउट की आदत हो चुकी है तो अब आपको नए डिज़ाइन के लिए तैयार रहना चाहिए. OpenAI अब चैटजीपीटी ऐप का नया डिज़ाइन ला रहा है. Codex और चैटजीपीटी के हेड Thibault Sottiaux ने इसकी झलक शेयर की है. उनका कहना है कि नया लुक पसंदीदा फीचर्स तक पहुंचाना आसान बनाएगा. इसके साथ ही यूज़र्स को ऐप की और सुविधाएं भी आसानी से दिखेंगी.
चैटजीपीटी मोबाइल ऐप के नए डिज़ाइन में नीचे एक नया बार दिखाई देगा, जिसमें तीन टैब होंगे. इनमें पहला टैब Home है. इसमें एक अभिवादन संदेश और Ask anything लिखने का बॉक्स दिखेगा. दूसरा टैब Dots का है. यहां आप अपने Dot से बातचीत कर सकते हैं. तीसरा टैब ग्रिड वाला है. इसमें बाकी सारे टूल्स रखे गए हैं. इसमें Codex, Images, Plugins, Space, Finance, Sites, Health, Projects और Scheduled शामिल हैं.
We’re also working on a new mobile experience for ChatGPT! It’s easier to get to your favorite features and discover what you can do in ChatGPT. We’re starting with Pro users who have a dot or are eligible to create one. Your dot gets its own tab, and you can pin Codex, Projects, Images, and more to the tab bar. Some of you will see the new experience by default. You can turn it on or off anytime in Settings > New ChatGPT Design. Super excited to hear your feedback before we roll it out more widely!— Tibo (@thsottiaux) November 19, 2026
आप इनमें से किसी भी टूल पर देर तक दबाकर रखेंगे तो एक नया मेन्यू खुलेगा. उसमें आप टूल्स का क्रम बदल सकते हैं या उन्हें नीचे की बार में पिन भी कर सकते हैं. इससे हर यूज़र अपने हिसाब से ऐप सेट कर सकता है.
पुराना लुक वापस कैसे लाएं?
- अगर नया डिज़ाइन पसंद न आए तो पुराने वाला वापस लाया जा सकता है.
- Settings में जाकर New ChatGPT Design विकल्प को बंद करना होगा.
- नया लुक डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा.
- इसलिए जिन्हें पुराना पसंद है उन्हें खुद से बदलना पड़ेगा.
किन लोगों को पहले मिलेगा
यह नया अनुभव धीरे-धीरे आएगा. यह नया डिज़ाइन सबसे पहले ChatGPT Pro यूजर्स को दिखेगा. खासकर वो लोग जिनके पास Dot है या जो Dot बना सकते हैं. बाकी यूज़र्स को इस नए डिज़ाइन का एक्सपीरियंस लेने का इंतजार करना पड़ सकता है. Thibault Sottiaux ने X पर इसकी जानकारी दी है. ऐसे में इतना तो साफ है कि ओपनएआई लोगों के लिए चैटजीपीटी मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस आसान करने की कोशिश कर रहा है. इस नए डिज़ाइन से लोगों को उनकी पसंदीदा चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी और नए फीचर्स भी नज़र आएंगे. जो लोग बदलाव पसंद नहीं करते, उनके लिए पुराना विकल्प भी रखा गया है.