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Apple Pay अब भारत में लॉन्च, जानें कैसे PIN और OTP के बिना भी होगी सुरक्षित पेमेंट

Apple Pay में असली कार्ड नंबर नहीं बचता बल्कि Device Account Number Secure Element चिप में सुरक्षित रहता है जिससे प्राइवेसी बनी रहती है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: Apple Pay को अब भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब भारतीय यूज़र्स भी iPhone, iPad और Apple Watch से एपल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप दुकान, ऐप और वेबसाइट पर बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. एपल डिवाइस के जरिए एपल-पे से पेमेंट करने के लिए PIN या OTP डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती. एपल जल्द ही अपनी इस सुविधा को मैकबुक पर भी शुरू करने वाला है.

फिलहाल, Apple Pay में Axis Bank के Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ा जा सकता है. इससे पूरे देश में दुकान और ऑनलाइन पेमेंट के अलावा NFC वाले POS मशीन पर टैप करके भी पेमेंट हो जाता है. इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यूपीआई सपोर्ट की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसमें यह सुविधा नहीं है. Apple Pay की खास बातें एपल की वाइस प्रेसिडेंट जेनिफर बेली ने कहा कि भारत में लोग कैशलेस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं और सुरक्षा के साथ प्राइवेसी भी चाहते हैं. Apple Pay से डेली-लाइफ के पेमेंट, आसान, सुरक्षित और प्राइवेट हो जाते हैं. इसके लिए दुकान में बस टैप करना होता है. इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप, PIN या OTP की जरूरत नहीं पड़ती. यहां तक कि एपल पे के लिए ऑनलाइन भी बार-बार कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती.