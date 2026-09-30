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Apple Pay अब भारत में लॉन्च, जानें कैसे PIN और OTP के बिना भी होगी सुरक्षित पेमेंट

अब भारत में Apple Pay से iPhone या Apple Watch पर कार्ड जोड़कर दुकान और ऑनलाइन दोनों जगह सुरक्षित पेमेंट किया जा सकता है.

Apple Pay does not store the actual card number; instead, a Device Account Number is secured within the Secure Element chip, thereby maintaining privacy.
Apple Pay में असली कार्ड नंबर नहीं बचता बल्कि Device Account Number Secure Element चिप में सुरक्षित रहता है जिससे प्राइवेसी बनी रहती है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Apple Pay को अब भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब भारतीय यूज़र्स भी iPhone, iPad और Apple Watch से एपल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप दुकान, ऐप और वेबसाइट पर बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. एपल डिवाइस के जरिए एपल-पे से पेमेंट करने के लिए PIN या OTP डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती. एपल जल्द ही अपनी इस सुविधा को मैकबुक पर भी शुरू करने वाला है.

फिलहाल, Apple Pay में Axis Bank के Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ा जा सकता है. इससे पूरे देश में दुकान और ऑनलाइन पेमेंट के अलावा NFC वाले POS मशीन पर टैप करके भी पेमेंट हो जाता है. इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यूपीआई सपोर्ट की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसमें यह सुविधा नहीं है.

Apple Pay की खास बातें

एपल की वाइस प्रेसिडेंट जेनिफर बेली ने कहा कि भारत में लोग कैशलेस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं और सुरक्षा के साथ प्राइवेसी भी चाहते हैं. Apple Pay से डेली-लाइफ के पेमेंट, आसान, सुरक्षित और प्राइवेट हो जाते हैं. इसके लिए दुकान में बस टैप करना होता है. इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप, PIN या OTP की जरूरत नहीं पड़ती. यहां तक कि एपल पे के लिए ऑनलाइन भी बार-बार कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती.

सुरक्षा कैसे काम करती है

जब आप एपल पे से कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो असली कार्ड नंबर डिवाइस या एपल के सर्वर पर नहीं रखा जाता और न ही वो नंबर मर्चेंट को मिलता है. इसकी जगह एक खास डिवाइस अकाउंट नंबर बनता है. यह नंबर एन्क्रिप्टेड होकर सिक्योर एलिमेंट नाम के चिप से सुरक्षित रहता है. एपल यूज़र से जुड़ी ट्रांजेक्शन जानकारी नहीं रखता. पेमेंट सिर्फ यूज़र, मर्चेंट और बैंक के बीच में रहती है.

सेटअप और इस्तेमाल कैसे करें?

Axis Bank ऐप के लेटेस्ट वर्जन से कार्ड को सीधे Apple Wallet में जोड़ सकते हैं. इसके लिए आप iPhone पर Wallet ऐप खोलकर प्लस साइन दबाएं और स्टेप्स फॉलो करें. कार्ड जुड़ने के बाद आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.

  • दुकान में पेमेंट के लिए साइड बटन या Home बटन को डबल-क्लिक करें.
  • Face ID, Touch ID या पासकोड से लॉक खोलें.
  • उसके बाद iPhone के ऊपरी हिस्से या Apple Watch की स्क्रीन को संपर्क रहित रीडर के पास रखें.
  • उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी.

आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप या वेबसाइट पर Apple Pay का ऑप्शन चुन सकते हैं और मैकबुक में भी इसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी. कार्ड के पुराने रिवॉर्ड और बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे. भारत में पहले से ही लाखों मर्चेंट Apple Pay से जुड़ चुके हैं. भविष्य में और भी मर्चेंट और ऐप जुड़ने वाले हैं. एपल-पे अब दुनियाभर के 90 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हो चुका है, जहां ये 11,000 से ज्यादा बैंक और नेटवर्क पार्टनर्स के साथ काम करता है.

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