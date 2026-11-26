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WhatsApp पर आया मैसेज शेड्यूल करने का फीचर, बस इन पांच स्टेप्स को करना होगा फॉलो

फोन बंद रहने पर भी शेड्यूल्ड मैसेज समय पर पहुंच जाता है और पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि end-to-end encryption लागू रहता है. ( WhatsApp )

हैदराबाद: WhatsApp अब एक बहुत काम का नया फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से आप अपना मैसेज पहले से लिखकर रख सकते हैं, जो आपके द्वारा तय किए गए समय पर अपने-आप सेंड हो जाएगा. यानी आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं और इसलिए मेटा ने व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम शेड्यूल्ड मैसेजेस (Scheduled Messages) रखा है. अब आप टेक्स्ट, फोटो या वीडियो को पहले से तैयार रख सकते हैं और तय तारीख और समय पर भेज सकते हैं. यह फीचर पर्सनल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट पर भी काम करती है.

इस फीचर की मांग व्हाट्सएप यूज़र्स काफी लंबे समय से कर रहे थे. व्हाट्सएप भी काफी टाइम से इस पर काम कर रही थी और अब आखिरकर इसे लॉन्च कर दिया गया है. अब आपको कभी भी कोई बात याद आए कि किसी को इस दिन कुछ खास मैसेज करना है तो आप उसी वक्त उसे लिखकर शेड्यूल्ड कर सकते हैं, जिससे आप उस दिन तय समय पर मैसेज भेजना मिस नहीं करेंगे.

इस फीचर का क्या फायदा उदाहरण के तौर पर आपको 17 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को जन्मदिन की बधाई देनी है, लेकिन आपको डर है कि कहीं आप भूल न जाए और इसके लिए आपको रिमाइंडर या अलार्म्स लगाने पड़े रहे हो तो अब ऐसा नहीं होगा. अब आप पहले ही बर्थडे विश लिखकर शेड्यूल कर सकते हैं, जो ठीक समय पर चला जाएगा.