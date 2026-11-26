WhatsApp पर आया मैसेज शेड्यूल करने का फीचर, बस इन पांच स्टेप्स को करना होगा फॉलो
WhatsApp के Scheduled Messages फीचर से आप मैसेज पहले से लिखकर सही समय पर भेज सकते हैं, जिससे जन्मदिन और जरूरी बातें कभी नहीं छूटेंगी.
Published : November 26, 2026 at 7:54 AM IST
हैदराबाद: WhatsApp अब एक बहुत काम का नया फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से आप अपना मैसेज पहले से लिखकर रख सकते हैं, जो आपके द्वारा तय किए गए समय पर अपने-आप सेंड हो जाएगा. यानी आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं और इसलिए मेटा ने व्हाट्सएप के इस नए फीचर का नाम शेड्यूल्ड मैसेजेस (Scheduled Messages) रखा है. अब आप टेक्स्ट, फोटो या वीडियो को पहले से तैयार रख सकते हैं और तय तारीख और समय पर भेज सकते हैं. यह फीचर पर्सनल चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट पर भी काम करती है.
इस फीचर की मांग व्हाट्सएप यूज़र्स काफी लंबे समय से कर रहे थे. व्हाट्सएप भी काफी टाइम से इस पर काम कर रही थी और अब आखिरकर इसे लॉन्च कर दिया गया है. अब आपको कभी भी कोई बात याद आए कि किसी को इस दिन कुछ खास मैसेज करना है तो आप उसी वक्त उसे लिखकर शेड्यूल्ड कर सकते हैं, जिससे आप उस दिन तय समय पर मैसेज भेजना मिस नहीं करेंगे.
rest now, child, the message you scheduled will be delivered https://t.co/aAH1m5e3zq— WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026
इस फीचर का क्या फायदा
उदाहरण के तौर पर आपको 17 दिसंबर की रात ठीक 12 बजे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को जन्मदिन की बधाई देनी है, लेकिन आपको डर है कि कहीं आप भूल न जाए और इसके लिए आपको रिमाइंडर या अलार्म्स लगाने पड़े रहे हो तो अब ऐसा नहीं होगा. अब आप पहले ही बर्थडे विश लिखकर शेड्यूल कर सकते हैं, जो ठीक समय पर चला जाएगा.
व्हाट्सएप ब्लॉग के मुताबिक, मैसेज को 10 मिनट से लेकर 14 दिन पहले तक शेड्यूल किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आप कम से कम 10 मिनट पहले और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं. इस फीचर को कंपनी धीरे-धीरे दुनियाभर के iOS और Android यूजर्स तक भेज रही है.
WhatsApp पर मैसेज कैसे शेड्यूल करें
- स्टेप 1. WhatsApp खोलें और जिस व्यक्ति या ग्रुप को मैसेज भेजना है उस चैट में जाएं.
- स्टेप 2. अपना मैसेज टाइप करें.
- स्टेप 3. सेंड बटन को दबाकर रखें. सिर्फ टैप न करें.
- स्टेप 4. तारीख और समय चुनें जब आप मैसेज भेजना चाहते हैं.
- स्टेप 5. कन्फर्म कर दें.
उसके बाद मैसेज अपने आप सही चुने हुए वक्त पर चला जाएगा. रिसीवर को मैसेज बिल्कुल सामान्य मैसेज की तरह ही दिखेगा. आप अपनी सारी आने वाली शेड्यूल्ड मैसेजेस एक जगह देख सकते हैं. अगर प्लान बदल जाए तो मैसेज भेजने से पहले उसे डिलीट भी कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि समय बदलने या एडिट करने का विकल्प मिलेगा या नहीं.
Be the first one to wish for their birthdays now. Scheduled messages on WA now.— Kunal Shah (@kunalb11) November 25, 2026
इस फीचर की एक अच्छी बात है कि अगर शेड्यूल्ड टाइम पर आपका फोन किसी कारण बंद भी है तो भी मैसेज टाइम पर सेंड हो जाएगा. व्हाट्सएप ने बताया कि ये मैसेज end-to-end encryption से सुरक्षित रहेंगे. यानी सिर्फ आप और रिसीवर ही पढ़ सकेंगे. Telegram और Signal जैसे ऐप्स में यह सुविधा पहले से थी. अब WhatsApp भी इसे लाकर यूजर्स की जरूरत पूरी कर रहा है.