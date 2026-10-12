WhatsApp में आया मैसेज शेड्यूल करने का फीचर, जानें इसका प्रोसेस
व्हाट्सएप के नए फीचर से आप अब मैसेज को पहले से तय समय पर भेज सकते हैं चाहे फोन ऑफलाइन हो या ऐप बंद हो.
Published : October 12, 2026 at 2:22 PM IST
हैदराबाद: व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा ऐप के लेटेस्ट वर्ज़न में मैसेज शेड्यूल करने का फीचर शुरू कर दिया है. व्हाट्सएप के नए फीचर्स की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo के अनुसार यह फीचर अब कुछ यूज़र्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.
आप अब किसी भी इंडिविजुअल चैट या ग्रुप चैट में मैसेज भेजने का समय पहले से तय कर सकते हैं. टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और लिंक सब कुछ शेड्यूल हो सकता है. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके फोन का इंटरनेट उस समय बंद हो तो भी मैसेज तय समय पर चला जाएगा.
इस फीचर के बारे में पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है और कंपनी इसकी डेवलपमेंट कर रही थी. अब यह वर्ज़न 2.26.40.7 वाले एंड्रॉइड बीटा यूजर्स तक पहुंचने लगा है. अब जैसे-जैसे ज्यादा लोग बीटा ऐप में इसे टेस्ट करेंगे वैसे-वैसे स्थिर वर्जन में भी यह सुविधा जल्दी आ जाएगी. हाल ही में व्हाट्सएप ने किशोरों के लिए पेरेंटल कंट्रोल और बिल पेमेंट की सुविधा भी स्थिर चैनल में दी थी.
मैसेज शेड्यूल कैसे करें
यह तरीका जीमेल के ईमेल शेड्यूलर जैसा ही आसान है. मैसेज टाइप करने के बाद सेंड बटन को दबाकर थोड़ी देर होल्ड करें. नीचे एक शीट खुलेगी, जिसमें आप दिन, तारीख और समय चुन सकते हैं. फोटो या वीडियो भेजना हो तो गैलरी से मीडिया चुनें फिर उसी सेंड बटन को होल्ड करके समय सेट कर दें. ड्राइंग एडिटर में भी कैप्शन जोड़ने या एडिट करने के बाद यही तरीका काम करता है.
शेड्यूल्ड मैसेज कैसे मैनेज करें
आप मैसेज को दो हफ्ते पहले तक शेड्यूल कर सकते हैं. मैसेज शेड्यूल करने के लिए सबसे जल्दी 10 मिनट बाद का समय चुना जा सकता है. चैट की जानकारी स्क्रीन पर जाकर शेड्यूल्ड मैसेज का विकल्प देख सकते हैं. वहां से अनचाहा मैसेज डिलीट भी कर सकते हैं. रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज हटाया है. ये सभी मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं. ऐप बंद हो या फोन ऑफलाइन हो फिर भी मैसेज सही समय पर पहुंच जाता है.
यह सुविधा डेली-लाइफ को आसान बनाती है. सुबह जल्दी उठकर किसी को त्यौहार की शुभकामानएं भेजनी हो या रात में कोई जरूरी बात याद दिलानी हो तो अब आप पहले से समय तय करके मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं. इस वक्त बीटा यूज़र्स इस नए फीचर को टेस्ट कर रहे हैं और जल्द ही इसे आम यूज़र्स तक भी पहुंचाया जाएगा.