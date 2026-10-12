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WhatsApp में आया मैसेज शेड्यूल करने का फीचर, जानें इसका प्रोसेस

यूजर्स दो हफ्ते पहले तक मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं और चैट जानकारी से उन्हें आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा ऐप के लेटेस्ट वर्ज़न में मैसेज शेड्यूल करने का फीचर शुरू कर दिया है. व्हाट्सएप के नए फीचर्स की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo के अनुसार यह फीचर अब कुछ यूज़र्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

आप अब किसी भी इंडिविजुअल चैट या ग्रुप चैट में मैसेज भेजने का समय पहले से तय कर सकते हैं. टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और लिंक सब कुछ शेड्यूल हो सकता है. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके फोन का इंटरनेट उस समय बंद हो तो भी मैसेज तय समय पर चला जाएगा.

इस फीचर के बारे में पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है और कंपनी इसकी डेवलपमेंट कर रही थी. अब यह वर्ज़न 2.26.40.7 वाले एंड्रॉइड बीटा यूजर्स तक पहुंचने लगा है. अब जैसे-जैसे ज्यादा लोग बीटा ऐप में इसे टेस्ट करेंगे वैसे-वैसे स्थिर वर्जन में भी यह सुविधा जल्दी आ जाएगी. हाल ही में व्हाट्सएप ने किशोरों के लिए पेरेंटल कंट्रोल और बिल पेमेंट की सुविधा भी स्थिर चैनल में दी थी. मैसेज शेड्यूल कैसे करें