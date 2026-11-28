फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, जानें उसे वापस पाने का आसान तरीका
फेसबुक अकाउंट हैक होने पर घबराने के बजाय facebook.com/hacked पर जाएं और पहले इस्तेमाल किए फोन या कंप्यूटर से रिकवरी शुरू करें.
Published : November 28, 2026 at 3:01 PM IST
हैदराबाद: आजकल सोशल मीडिया वाले दौर में लोगों के लिए कई काम आसान तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ में कई मुश्किलों भी आसानी से आ जाती है. उन्हीं मुश्किलों में से एक हैकिंग का खतरा होता है. आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ हैकर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपके द्वारा बिना किसी लिंक को क्लिक करवाए भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं. कई लोग फेसबुक अकाउंट के हैक होने से परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उसे रिकवर कैसे करें.
अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो आपके आपके कॉन्टैक्ट, निजी जानकारी और फोटो किसी अनजान इंसान या गिरोह के हाथ में जा सकते हैं, जो इनसे अपराध कर सकता है. ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना चाहिए. मेटा ने अकाउंट को बचाने के लिए कई तरीके दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको हैक का शक है तो आप कई उपाय आज़मा सकते हैं.
फेसबुक अकाउंट हैक कैसे पहचानें?
इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं. इसकी पहचान कैसे करने के लिए आप नीचे लिखी गई इन बातों का ध्यान रख सकते हैं. अगर आप ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है:
- आपकी मर्जी के बिना पोस्ट, कमेंट या मैसेज होना या बदलना.
- प्रोफाइल फोटो, पासवर्ड या संपर्क जानकारी बदल जाना.
- आपकी इजाजत के बिना ईमेल या मोबाइल नंबर जुड़ना या हटना.
- अनजान जगह से लॉग-इन होना या ऐसी कोशिश का अलर्ट आना.
- दो-स्तर वाली सुरक्षा (Two-Factor Authentication) का काम बंद करना.
- अकाउंट खोलने में दिक्कत आना.
हैक अकाउंट वापस पाने के आसान स्टेप्स
- स्टेप 1. आपको एक ऐसे फोन या कंप्यूटर की जरूरत है, जिसपर आपने पहले अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ किया हो.
- स्टेप 2. उसमें facebook.com/hacked खोलें.
- स्टेप 3. कोई दूसरा ईमेल या मोबाइल नंबर डालें, जो शायद अकाउंट से जुड़ा हो. नंबर के साथ देश का कोड (भारत के लिए +91) लगाएं.
- स्टेप 4. ईमेल नहीं खुल रहा, तो ईमेल कंपनी से मदद मांगें.
अकाउंट वापस मिल जाए, तो तुरंत पासवर्ड बदलें:
स्टेप 1. लॉग-इन करके अपनी प्रोफाइल फोटो दबाएं.
स्टेप 2. 'Settings and privacy' और फिर 'Settings' चुनें.
स्टेप 3. 'Accounts Centre' खोलें. कुछ लोगों को 'Meta Account' सेटिंग्स दिख सकती हैं.
स्टेप 4. 'Password and security' में 'Change Password' पर टैप करें.
फिर भी अकाउंट न खुले तो क्या करें?
अगर ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अकाउंट न खुले तो आपके लिए एक और प्रोसेस है, जिसे आपको फॉलो करके ट्राई करना चाहिए. इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:
- 1. आपको फिर से एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है, जिसमें आपने पहले अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ किया हो.
- 2. उसके बाद उस डिवाइस में facebook.com/login/identify खोलें.
- 3. अब अकाउंट से जुड़ा ईमेल या फोन नंबर डालें. बात न बने, तो अपना नाम या यूजरनेम लिखें.
- 4. अकाउंट मिलने पर 'No longer have access to these?' चुनें. अगर ये भी न दिखे, तो 'Forgot account?' या 'Recover' का ऑप्शन खोजें.
- 5. अब अगर आपसे ईमेल या नंबर मांगा जाए तो कोई ऐसा ईमेल या फोन नंबर दें, जो पहले कभी फेसबुक पर इस्तेमाल न हुआ हो.
- 6. अब स्क्रीन पर बताए तरीके से साबित करें कि अकाउंट आपका है.
- 7. जांच पूरी होने पर नया पासवर्ड बनाएं, जो स्ट्रॉग हो, आपको याद रहे और कोई भी इंसान उस पासवर्ड का अंदाजा न लगा सके.
आखिरी रास्ता
अगर इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी आपका फेसबुक अकाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास एकमात्र और आखिरी रास्ता फेसबुक अधिकारी से शिकायत करने का है. फेसबुक पहले अपने यूज़र्स को खुद जरूरी स्टेप्स को फॉलो करके अकाउंट रिकवर करने की सलाह देता है, लेकिन अगर यूज़र प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अपना अकाउंट वापस ले पा रहा है तो फिर उसे शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) को ईमेल करना चाहिए. इसके लिए आप अपनी शिकायत को fbgoindia@support.facebook.com पर ईमेल कर सकते हैं और उसके बाद फेसबुक की ओर से रिप्लाई आने का इंतजार कर सकते हैं.