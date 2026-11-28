ETV Bharat / technology

फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, जानें उसे वापस पाने का आसान तरीका

अकाउंट वापस मिलते ही नया पासवर्ड बनाएं, जो आपको आसानी से याद रहे लेकिन दूसरा व्यक्ति अंदाजा न लगा सके. ( meta )

हैदराबाद: आजकल सोशल मीडिया वाले दौर में लोगों के लिए कई काम आसान तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ में कई मुश्किलों भी आसानी से आ जाती है. उन्हीं मुश्किलों में से एक हैकिंग का खतरा होता है. आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ हैकर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपके द्वारा बिना किसी लिंक को क्लिक करवाए भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं. कई लोग फेसबुक अकाउंट के हैक होने से परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उसे रिकवर कैसे करें.

अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो आपके आपके कॉन्टैक्ट, निजी जानकारी और फोटो किसी अनजान इंसान या गिरोह के हाथ में जा सकते हैं, जो इनसे अपराध कर सकता है. ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना चाहिए. मेटा ने अकाउंट को बचाने के लिए कई तरीके दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको हैक का शक है तो आप कई उपाय आज़मा सकते हैं.

फेसबुक अकाउंट हैक कैसे पहचानें? इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं. इसकी पहचान कैसे करने के लिए आप नीचे लिखी गई इन बातों का ध्यान रख सकते हैं. अगर आप ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है: आपकी मर्जी के बिना पोस्ट, कमेंट या मैसेज होना या बदलना.

प्रोफाइल फोटो, पासवर्ड या संपर्क जानकारी बदल जाना.

आपकी इजाजत के बिना ईमेल या मोबाइल नंबर जुड़ना या हटना.

अनजान जगह से लॉग-इन होना या ऐसी कोशिश का अलर्ट आना.

दो-स्तर वाली सुरक्षा (Two-Factor Authentication) का काम बंद करना.

अकाउंट खोलने में दिक्कत आना. हैक अकाउंट वापस पाने के आसान स्टेप्स स्टेप 1. आपको एक ऐसे फोन या कंप्यूटर की जरूरत है, जिसपर आपने पहले अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ किया हो. स्टेप 2. उसमें facebook.com/hacked खोलें. स्टेप 3. कोई दूसरा ईमेल या मोबाइल नंबर डालें, जो शायद अकाउंट से जुड़ा हो. नंबर के साथ देश का कोड (भारत के लिए +91) लगाएं. स्टेप 4. ईमेल नहीं खुल रहा, तो ईमेल कंपनी से मदद मांगें. यह भी पढ़ें: Instagram से अपनी फोटो और वीडियो कैसे सेव करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस अकाउंट वापस मिल जाए, तो तुरंत पासवर्ड बदलें: स्टेप 1. लॉग-इन करके अपनी प्रोफाइल फोटो दबाएं.