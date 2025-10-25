WhatsApp Trick: बिना बैकअप वाले डिलीट हो चुके व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर कैसे करें? जानें सबसे आसान स्टेप्स
हम आपको व्हाट्सएप से डिलीट हो चुके मैसेज को बैकअप के साथ और बैकअप के बिना रिकवर करने का तरीका बताने जा रहे हैं.
October 25, 2025
हैदराबाद: ऐसा कई बार होता है, जब हम व्हाट्सएप पर गलती से किसी के मैसेज डिलीट कर देते हैं और फिर हमें अहसास होता है कि वो मैसेज काफी जरूरी था और उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था. ऐसी परिस्थिति में व्हाट्सएप इन-बिल्ट बैकअप और चैट को रिस्टोर करने का ऑप्शन देता है, लेकिन उसके लिए गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और वहां पर मुफ्त में स्टोरेज काफी कम होती है. इस कारण कई यूज़र्स व्हाट्सएप बैकअप को बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट की बैकअप के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं.
ऐसे में अगर चैट डिलीट हो जाए तो फिर उसे रिकवर करना यूज़र्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. हालांकि, हम अपने इस आर्टिकल के जरिए आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप बिना बैकअप लिए हुए भी व्हाट्सएप से डिलीट हो चुके चैट्स को वापस रिकवर कर सकते हैं. उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप बैकअप के साथ चैट को रिकवर करने का तरीका बताएं.
बिना बैकअप के कैसे रिकवर करें चैट्स?
अगर आपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप अनेबल नहीं किया है तो आपको अपनी डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल करना होगा. आप इसके लिए Dr.Fone या iMyFone जैसे थर्ड-पार्टी रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इनकी तरह और भी कई थर्ड पार्टी रिकवरी टूल्स उपलब्ध हैं, जिनके जरिए आप चैट्स को रिकवर कर सकते हैं. आइए हम आपको इनके स्टेप्स बताते हैं.
स्टेप 1: ऊपर बताए गए रिकवरी टूल्स में से किसी एक को आपको अपने पीसी या मैकबुक में इंस्टॉल करना होगा.
स्टेप 2: उसके बाद ये सॉफ्वेयर आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देंगे कि आप अपने डिवाइस (फोन, टैबलेट) को USB के जरिए पीसी या मैकबुक से कनेक्ट करें. इसके अलावा कई थर्ड पार्टी टूल्स यूज़र्स को एंड्रॉयड डिवाइस पर डेवलपर ऑप्शन को चालू करने और उसमें USB Debugging ऑन करने का नोटिफिकेशन भी देते हैं. आप इनमें से किसी भी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है.
स्टेप 3: डेवलपर्स ऐसा दावा करते हैं कि ये टूल्स स्टेप 2 में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उनके डिवाइस को पूरी तरह से स्कैन करते हैं और उसके रूट से डिलीट हुए चैट्स को ढूंढ कर निकाल देते हैं.
खास ध्यान रखें: इन थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करना आपके और आपकी डिवाइस की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है. इस कारण हम आपको सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप और मेटा के प्लेटफॉर्म से ही बैकअप लेने और चैट्स को रिकवर करने की सलाह देंगे. हालांकि, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉल या डाउनलोड करने से पहले, उसकी तमाम डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें. ईटीवी भारत थर्ड पार्टी टूल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा.
पहला तरीका: बैकअप के साथ कैसे करें चैट्स रिकवर
अगर आपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लिया है और उसके बाद अपने किसी चैट को डिलीट किया तो फिर उन चैट्स को रिस्टोर करने का तरीका क्या होता है? आइए हम आपको अब उन्हें स्टेप्स के बारे में बताते हैं.
स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल करना होगा और उसे फिर से डाउनलोड करके दोबारा इंस्टॉल करना होगा.
स्टेप 2: व्हाट्सएप को दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग-इन करने के लिए अपने नंबर को वेरिफाई करना होगा.
स्टेप 3: अब व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूज़र्स को Google Drive से और iOS यूज़र्स को iCloud से बैकअप को रिस्टोर करने का ऑप्शन देगा. आपको 'Restore' के ऑप्शन पर टैप करना होगा.
स्टेप 4: रिस्टोर का प्रोसेस पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद आपके द्वारा डिलीट किए गए मैसेज भी वापस चैट में दिखाई देने लगेंगे.
नोट - आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस प्रोसेस से चैट रिकवर करने के लिए आपको पहले से ही व्हाट्सएप बैकअप एक्टिवेट रखना होगा, जिसका ऑप्शन व्हाट्सएप इंस्टॉल करके वक्त स्क्रीन पर मिलता है और व्हाट्सएप सेटिंग्स में भी रहता है.
एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए दूसरा तरीका
अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी डिलीट हो चुकी चैट्स को रिकवर करने का एक और तरीका मिलता है. दरअसल, एंड्रॉयड डिवाइस में व्हाट्सएप फोन के स्टोरेज में लगातार लोकल बैकअप बनाता रहता है और उसके जरिए ही आप अपने डिलीट हो चुके चैट्स को वापस ला सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
स्टेप 1: फोल्डर चेक करो: फाइल मैनेजर ऐप खोलें (जैसे Files by Google), जाओ /WhatsApp/Databases में जाएं और लेटेस्ट फाइल ढूंढें – वहां नाम होगा msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 (YYYY-MM-DD वो तारीख होगी जो सबसे नई हो).
स्टेप 2: नाम बदलो: उस फाइल को लॉन्ग प्रेस करें, रीनेम पर टैप करें और सिर्फ msgstore.db.crypt14 नाम रखें. अगर पुराना नाम msgstore वाला ही है, तो उसे बैकअप में शिफ्ट कर दें.
स्टेप 3: ऐप दोबारा इंस्टॉल करें: WhatsApp को अनइंस्टॉल करें और उसे एक बार फिर से इंस्टॉल करें.
स्टेप 4: रिस्टोर चुनें: अब आपको सेटअप में 'Restore chat history' दिखाई देगी. आपको उसे टैप करना होगा. अब आपको थोड़ा इंतजार करना है और फिर आपकी चैट्स और फोटोज़ वापस आ जाएंगी.
अगर रिस्टोर न दिखे, तो कैश क्लियर करें या फोल्डर पाथ दोबारा चेक करें. गूगल ड्राइव बैकअप अगर ऑन है तो उसे पहले ऑफ कर लें.