WhatsApp Trick: बिना बैकअप वाले डिलीट हो चुके व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर कैसे करें? जानें सबसे आसान स्टेप्स

हमने इस आर्टिकल में डिलीट व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर करने के तीन तरीके बताएं हैं. ( फोटो क्रेडिट: WhatsApp )

हैदराबाद: ऐसा कई बार होता है, जब हम व्हाट्सएप पर गलती से किसी के मैसेज डिलीट कर देते हैं और फिर हमें अहसास होता है कि वो मैसेज काफी जरूरी था और उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था. ऐसी परिस्थिति में व्हाट्सएप इन-बिल्ट बैकअप और चैट को रिस्टोर करने का ऑप्शन देता है, लेकिन उसके लिए गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और वहां पर मुफ्त में स्टोरेज काफी कम होती है. इस कारण कई यूज़र्स व्हाट्सएप बैकअप को बंद करके रखते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट की बैकअप के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं.

ऐसे में अगर चैट डिलीट हो जाए तो फिर उसे रिकवर करना यूज़र्स के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. हालांकि, हम अपने इस आर्टिकल के जरिए आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप बिना बैकअप लिए हुए भी व्हाट्सएप से डिलीट हो चुके चैट्स को वापस रिकवर कर सकते हैं. उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप बैकअप के साथ चैट को रिकवर करने का तरीका बताएं.

बिना बैकअप के कैसे रिकवर करें चैट्स?

अगर आपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप अनेबल नहीं किया है तो आपको अपनी डिलीट की गई चैट्स को रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल करना होगा. आप इसके लिए Dr.Fone या iMyFone जैसे थर्ड-पार्टी रिकवरी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इनकी तरह और भी कई थर्ड पार्टी रिकवरी टूल्स उपलब्ध हैं, जिनके जरिए आप चैट्स को रिकवर कर सकते हैं. आइए हम आपको इनके स्टेप्स बताते हैं.

स्टेप 1: ऊपर बताए गए रिकवरी टूल्स में से किसी एक को आपको अपने पीसी या मैकबुक में इंस्टॉल करना होगा.

स्टेप 2: उसके बाद ये सॉफ्वेयर आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देंगे कि आप अपने डिवाइस (फोन, टैबलेट) को USB के जरिए पीसी या मैकबुक से कनेक्ट करें. इसके अलावा कई थर्ड पार्टी टूल्स यूज़र्स को एंड्रॉयड डिवाइस पर डेवलपर ऑप्शन को चालू करने और उसमें USB Debugging ऑन करने का नोटिफिकेशन भी देते हैं. आप इनमें से किसी भी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है.

स्टेप 3: डेवलपर्स ऐसा दावा करते हैं कि ये टूल्स स्टेप 2 में बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद उनके डिवाइस को पूरी तरह से स्कैन करते हैं और उसके रूट से डिलीट हुए चैट्स को ढूंढ कर निकाल देते हैं.

खास ध्यान रखें: इन थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करना आपके और आपकी डिवाइस की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है. इस कारण हम आपको सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप और मेटा के प्लेटफॉर्म से ही बैकअप लेने और चैट्स को रिकवर करने की सलाह देंगे. हालांकि, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉल या डाउनलोड करने से पहले, उसकी तमाम डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें. ईटीवी भारत थर्ड पार्टी टूल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा.

व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूज़र्स को Google Drive से और iOS यूज़र्स को iCloud से बैकअप को रिस्टोर करने का ऑप्शन देता है. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)

पहला तरीका: बैकअप के साथ कैसे करें चैट्स रिकवर

अगर आपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लिया है और उसके बाद अपने किसी चैट को डिलीट किया तो फिर उन चैट्स को रिस्टोर करने का तरीका क्या होता है? आइए हम आपको अब उन्हें स्टेप्स के बारे में बताते हैं.