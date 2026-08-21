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गूगल सर्च, डिस्कवर और न्यूज पर कंटेंट कैसे पर्सनलाइज करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

गूगल ने सर्च, डिस्कवर और न्यूज पर कंटेंट पर्सनलाइज करने के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें प्रेफर्ड सोर्स बटन शामिल हैं.

Users will now be able to customize the Discover feed by typing in their own words; this feature is coming soon to the Google app.
डिस्कवर फीड को अब यूजर्स अपने शब्दों में टाइप करके कस्टमाइज कर सकेंगे, यह फीचर जल्द गूगल ऐप में आएगा. (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: गूगल सर्च, डिस्कवर और गूगल न्यूज़ पर दिखने वाला कंटेंट अब आप अपनी पसंद के हिसाब से पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में तीन नए पर्सनलाइजेशन फीचर्स का ऐलान किया है, जिनकी मदद से यूज़र्स अपने पसंदीदा पब्लिशर्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, डिस्कवर फीड को अपनी मर्जी से मुताबिक बना सकते हैं और डेली ऑडियो न्यूज़ ब्रीफिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं. आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इन नए फीचर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

अपने पसंदीदा सोर्स को कैसे प्रेफर्ड सोर्स बनाएं?

स्टेप 1: पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएं, जहां 'Preferred Sources' बटन लगा हो.

स्टेप 2: उस इंटरैक्टिव 'Preferred Sources' बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: साइट गूगल पर प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर सेव हो जाएगी.

स्टेप 4: आप तुरंत उसी जगह पर वापस पहुंच जाएंगे, जहां से आपने पब्लिशर पेज को छोड़ा था.

So far, users have selected more than 6 lakh unique sources as their preferred sources.
अभी तक 6 लाख से ज्यादा यूनिक सोर्स को यूज़र्स प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर चुन चुके हैं. (Image Credit: Google)

इसका फायदा यह है कि यूज़र्स को टॉप स्टोरीज़, एआई ओवरव्यू और एआई मोड में अपने पसंदीदा पब्लिखेशन का कंटेंट ज्यादा आसानी से दिखने लगता है. गूगल के मुताबिक, अभी तक 6 लाख से ज्यादा यूनिक सोर्स को यूज़र्स प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर चुन चुके हैं. जो पब्लिशर्स इस बटन को अपनी साइट पर जोड़ना चाहते हैं, वो गूगल सर्च डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोड ढूंढ सकते हैं.

डिस्कवर फीड को अपने शब्दों में कैसे कस्टमाइज करें?

स्टेप 1: गूगल ऐप में डिस्कवर फीड खोलें

स्टेप 2: किसी भी कार्ड या स्टोरी पर थ्री-डॉट मेन्यू (⋮) पर टैप करें.

स्टेप 3: अपने शब्दों में टाइप करके बताएं कि आपको कौन से टॉपिक या लिंक ज्यादा दिखने चाहिए या कम दिखने चाहिए.

स्टेप 4: उसके बाद फीड तुरंत आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से अपडेट हो जाएगा और गूगल आपकी पसंद को हमेशा याद रखेगा.

How to Personalize the Content You See on Google Search, Discover, and News
डिस्कवर फीड को अपने शब्दों में कस्टमाइज़ करने का प्रोसेस (Image Credit: Google)

गूगल न्यूज ऐप में ऑडियो ब्रीफिंग कैसे कस्टमाइज करें?

स्टेप 1: इसके लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉयड पर गूगल न्यूज़ ऐप खोलना होगा.

स्टेप 2: डेली ऑडियो ब्रीफिंग सेक्शन में जाएं.

स्टेप 3: अपने पसंदीदा खास टॉपिक चुनें.

स्टेप 4: उसके बाद ब्रीफिंग तैयार हो जाएगी, जिसमें साफ सोर्स अट्रिब्यूशन और पूरे आर्टिकल तक पहुंचने के लिंक भी दिए जाएंगे.

How to Personalize the Content You See on Google Search, Discover, and News
गूगल न्यूज ऐप में ऑडियो ब्रीफिंग कस्टमाइज़ करने के स्टेप्स (Image Credit: Google)

इसके अलावा गूगल के न्यूज़ एआई पायलट प्रोग्राम में शामिल कई पब्लिशर्स की मदद से ब्रीफिंग में जरूरी ख़बरों की गहराई से जानकारी भी मिल सकेगी. गूगल का कहना है कि ये सभी नए पर्सनलाइजेशन फीचर्स यूज़र्स एक्सपीरियंस को पूरी तरह यूनिक बनाते हैं और नए प्रेफर्ड सोर्स बटन की मदद से अपने पसंदीदा साइट्स से जुड़े रहना अब और भी आसान हो गया है.

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