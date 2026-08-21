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गूगल सर्च, डिस्कवर और न्यूज पर कंटेंट कैसे पर्सनलाइज करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

डिस्कवर फीड को अब यूजर्स अपने शब्दों में टाइप करके कस्टमाइज कर सकेंगे, यह फीचर जल्द गूगल ऐप में आएगा. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल सर्च, डिस्कवर और गूगल न्यूज़ पर दिखने वाला कंटेंट अब आप अपनी पसंद के हिसाब से पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में तीन नए पर्सनलाइजेशन फीचर्स का ऐलान किया है, जिनकी मदद से यूज़र्स अपने पसंदीदा पब्लिशर्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, डिस्कवर फीड को अपनी मर्जी से मुताबिक बना सकते हैं और डेली ऑडियो न्यूज़ ब्रीफिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं. आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इन नए फीचर्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. अपने पसंदीदा सोर्स को कैसे प्रेफर्ड सोर्स बनाएं? स्टेप 1: पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएं, जहां 'Preferred Sources' बटन लगा हो. स्टेप 2: उस इंटरैक्टिव 'Preferred Sources' बटन पर क्लिक करें. स्टेप 3: साइट गूगल पर प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर सेव हो जाएगी. स्टेप 4: आप तुरंत उसी जगह पर वापस पहुंच जाएंगे, जहां से आपने पब्लिशर पेज को छोड़ा था. अभी तक 6 लाख से ज्यादा यूनिक सोर्स को यूज़र्स प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर चुन चुके हैं. (Image Credit: Google) इसका फायदा यह है कि यूज़र्स को टॉप स्टोरीज़, एआई ओवरव्यू और एआई मोड में अपने पसंदीदा पब्लिखेशन का कंटेंट ज्यादा आसानी से दिखने लगता है. गूगल के मुताबिक, अभी तक 6 लाख से ज्यादा यूनिक सोर्स को यूज़र्स प्रेफर्ड सोर्स के तौर पर चुन चुके हैं. जो पब्लिशर्स इस बटन को अपनी साइट पर जोड़ना चाहते हैं, वो गूगल सर्च डॉक्यूमेंटेशन में इसका कोड ढूंढ सकते हैं. डिस्कवर फीड को अपने शब्दों में कैसे कस्टमाइज करें?