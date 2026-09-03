ETV Bharat / technology

WhatsApp से कैसे करें बिजली, पानी, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट? 5 स्टेप्स में समझें प्रोसेस

इस सर्विस में बिजली गैस पानी फास्टैग बीमा क्रेडिट कार्ड और लोन जैसी तीस कैटेगरी के बाईस हजार से ज्यादा बिलर्स उपलब्ध हैं. ( Image Credit: WhatsApp )

हैदराबाद: आज से कुछ साल पहले तक व्हाट्सएप को सिर्फ चैटिंग यानी मैसेज भेजने और रिवीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. धीरे-धीरे व्हाट्सएप में फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स आदि भेजने और रिवीस करने की सुविधा भी शुरू की गई. उसके बाद व्हाट्सएप पेमेंट की सुविधा भी शुरू हुई, जिसके जरिए आप यूपीआई लिंक की मदद से पैसों को भेज भी सकते हैं और मगंवा भी सकते हैं.

अब आप व्हाट्सएप से अपने बिल्स का भी पेमेंट कर सकते हैं. व्हाट्सएप ने अब अपने भारतीय यूज़र्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट से ही बिजली, पानी, गैस, फोन या क्रेडिट कार्ड जैसे तमाम बिल भरने की सुविधा भी दे दी है. आइए हम आपको बताते है कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप से ही किसी भी बिल का पेमेंट कर सकते हैं.

व्हाट्सएप से बिल पेमेंट

व्हाट्सएप का बिल पेमेंट फीचर भारत कनेक्ट यानी बीबीपीएस नेटवर्क पर चलता है. इसमें कुल तीसर कैटेगरी के 22,722 बिलर्स जुड़े हुए हैं. इसमें बिजली, गैस, पानी, फास्टैग, बीमा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन की किस्त जैसी आम लोगों की डेली-लाइफ में भरी जाने वाली बहुत सारी बिल्स शामिल हैं.

मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण श्रीनिवास का कहना है कि व्हाट्सएप पहले से ही परिवार से बात करने, बिजनेस से जुड़ने, मेट्रो टिकट लेने और सरकारी सर्विस पाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है. अब बिल भरने जैसा रोज का काम भी उतना ही आसान बना दिया गया है.

व्हाट्सएप होम स्क्रीन के ऊपर रुपये का निशान दिखता है. उस पर टैप करते ही पेमेंट्स सेक्शन खुल जाता है. वहां बिल की कैटेगरी चुननी पड़ती है, अपना बिलर चुनना पड़ता है, अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ती है और फिर बिल की राशि अपने-आप आ जाती है. उसके बाद आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.