WhatsApp से कैसे करें बिजली, पानी, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट? 5 स्टेप्स में समझें प्रोसेस
इस सर्विस में बिजली गैस पानी फास्टैग बीमा क्रेडिट कार्ड और लोन जैसी तीस कैटेगरी के बाईस हजार से ज्यादा बिलर्स उपलब्ध हैं.
Published : September 3, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: आज से कुछ साल पहले तक व्हाट्सएप को सिर्फ चैटिंग यानी मैसेज भेजने और रिवीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. धीरे-धीरे व्हाट्सएप में फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स आदि भेजने और रिवीस करने की सुविधा भी शुरू की गई. उसके बाद व्हाट्सएप पेमेंट की सुविधा भी शुरू हुई, जिसके जरिए आप यूपीआई लिंक की मदद से पैसों को भेज भी सकते हैं और मगंवा भी सकते हैं.
अब आप व्हाट्सएप से अपने बिल्स का भी पेमेंट कर सकते हैं. व्हाट्सएप ने अब अपने भारतीय यूज़र्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट से ही बिजली, पानी, गैस, फोन या क्रेडिट कार्ड जैसे तमाम बिल भरने की सुविधा भी दे दी है. आइए हम आपको बताते है कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप से ही किसी भी बिल का पेमेंट कर सकते हैं.
व्हाट्सएप से बिल पेमेंट
व्हाट्सएप का बिल पेमेंट फीचर भारत कनेक्ट यानी बीबीपीएस नेटवर्क पर चलता है. इसमें कुल तीसर कैटेगरी के 22,722 बिलर्स जुड़े हुए हैं. इसमें बिजली, गैस, पानी, फास्टैग, बीमा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन की किस्त जैसी आम लोगों की डेली-लाइफ में भरी जाने वाली बहुत सारी बिल्स शामिल हैं.
WhatsApp is upgrading Bill Payments in India 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2026
Bill payments aren't new on WhatsApp, but the platform is now rolling out a native in-app Bill Payments experience powered by Bharat Connect.
Users can:
→ Browse 22,722+ billers across 30 categories
→ Pay electricity, water,… pic.twitter.com/5Ugc5CXJgA
मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण श्रीनिवास का कहना है कि व्हाट्सएप पहले से ही परिवार से बात करने, बिजनेस से जुड़ने, मेट्रो टिकट लेने और सरकारी सर्विस पाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है. अब बिल भरने जैसा रोज का काम भी उतना ही आसान बना दिया गया है.
व्हाट्सएप होम स्क्रीन के ऊपर रुपये का निशान दिखता है. उस पर टैप करते ही पेमेंट्स सेक्शन खुल जाता है. वहां बिल की कैटेगरी चुननी पड़ती है, अपना बिलर चुनना पड़ता है, अकाउंट डिटेल्स डालनी पड़ती है और फिर बिल की राशि अपने-आप आ जाती है. उसके बाद आप यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.
- पहले से पेमेंट किए हुए बिलर्स पेमेंट्स होम पर एक टैप में मिल जाते हैं.
- एक ही बिलर के कई अकाउंट जोड़ सकते हो. घर, ऑफिस या परिवार के बिल एक जगह मैनेज हो जाते हैं.
- अक्सर इस्तेमाल होने वाली कैटेगरी अपने आप ऊपर दिखने लगती हैं.
- पुराने पेमेंट और आने वाले बिल भी देखे जा सकते हैं.
कैसे करें बिल पेमेंट
स्टेप 1: व्हाट्सएप खोलो और होम स्क्रीन के ऊपर रुपये वाले आइकन पर टैप करो.
स्टेप 2: बिल की कैटेगरी चुनें, अपना बिल चुनें
स्टेप 3: अकाउंट नंबर या कंज्यूमर आईडी डालकर कन्फर्म करें
स्टेप 4: आने वाली बिल अमाउंट और डिटेल चेक कर लें
स्टेप 5: यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चुनकर पेमेंट पूरा करें.
ये फीचर धीरे-धीरे पूरे भारत में एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध हो रहा है. व्हाट्सएप से लोग पहले से ही मोबाइल रिचार्ज, मेट्रो टिकट और सरकारी चैटबॉट इस्तेमाल कर रहे हैं और अब व्हाट्सएप से ही लोग बिल पेमेंट भी कर सकेंगे. व्हाट्सएप से इस पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी दिन व्हाट्सएप में शॉपिंग करने का फीचर भी शुरू हो सकता है. उसके बाद लोग व्हाट्सएप से ही अपने लिए ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी खरीद पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है.