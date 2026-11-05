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बच्चों और टीनएजर्स के लिए इंटरनेट सुरक्षित कैसे बनाएं, जानें Google और YouTube के चार आसान टूल्स

YouTube में Shorts feed limit 0 मिनट करने पर फीड बंद हो जाता है, जबकि SafeSearch explicit कंटेंट घटाता है. ( Youtube )

हैदराबाद: आजकल बच्चे और टीनएजर्स फोन, यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी समय बिताते है. ऐसे में माता-पिता को चिंता रहती है कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है. अब इसके लिए गूगल और यूट्यूब ने कुछ आसान टूल्स पेश किए हैं, जो इंटरनेट की खतरनाक इफेक्ट्स से बच्चों को दूर रखने में माता-पिता या अभिभावकों की मदद कर सकते हैं. पैरेंट्स इन टूल्स को खुद अपने फोन में सेट कर सकते हैं. आइए हम आपको एक-एक कर इनके बारे में बताते हैं:

Family Link से टाइम और लोकेशन कैसे कंट्रोल?

फैमिली लिंक माता-पिता को बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने में मदद करता है. इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा अपने डिवाइस पर टाइम कैसे बिता रहा है. इसे सेट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: फैमिली लिंक सेटिंग का प्रोसेस (Google) अपने Android फोन में Family Link ऐप डाउनलोड करें. पेरेंट अकाउंट को बच्चे के अकाउंट से लिंक करें. ऐप में ऊपर बाईं तरफ बच्चे का अकाउंट चुनें और Time limits पर टैप करें. Daily limit या Block apps ऑन करें. लोकेशन के लिए Location पर टैप करें, Set up location चुनें, Next दबाएं और Turn on करें. इसके बाद बच्चे के डिवाइस की लोकेशन मैप पर दिखने लगेगी. इससे जिन बच्चों की उम्र तय सहमति की उम्र से कम है, उनके गूगल अकाउंट को माता-पिता को ही मैनेज करना होता है. YouTube पर Shorts feed limit कैसे लगाएं?