बच्चों और टीनएजर्स के लिए इंटरनेट सुरक्षित कैसे बनाएं, जानें Google और YouTube के चार आसान टूल्स
Family Link और Android Parental Controls से पेरेंट्स बच्चों का स्क्रीन टाइम और ऐप्स तय कर सकते हैं, लोकेशन देखना संभव है.
Published : November 5, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: आजकल बच्चे और टीनएजर्स फोन, यूट्यूब और इंटरनेट पर काफी समय बिताते है. ऐसे में माता-पिता को चिंता रहती है कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है. अब इसके लिए गूगल और यूट्यूब ने कुछ आसान टूल्स पेश किए हैं, जो इंटरनेट की खतरनाक इफेक्ट्स से बच्चों को दूर रखने में माता-पिता या अभिभावकों की मदद कर सकते हैं. पैरेंट्स इन टूल्स को खुद अपने फोन में सेट कर सकते हैं. आइए हम आपको एक-एक कर इनके बारे में बताते हैं:
Family Link से टाइम और लोकेशन कैसे कंट्रोल?
फैमिली लिंक माता-पिता को बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने में मदद करता है. इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा अपने डिवाइस पर टाइम कैसे बिता रहा है. इसे सेट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- अपने Android फोन में Family Link ऐप डाउनलोड करें.
- पेरेंट अकाउंट को बच्चे के अकाउंट से लिंक करें.
- ऐप में ऊपर बाईं तरफ बच्चे का अकाउंट चुनें और Time limits पर टैप करें.
- Daily limit या Block apps ऑन करें.
- लोकेशन के लिए Location पर टैप करें, Set up location चुनें, Next दबाएं और Turn on करें.
इसके बाद बच्चे के डिवाइस की लोकेशन मैप पर दिखने लगेगी. इससे जिन बच्चों की उम्र तय सहमति की उम्र से कम है, उनके गूगल अकाउंट को माता-पिता को ही मैनेज करना होता है.
YouTube पर Shorts feed limit कैसे लगाएं?
यूट्यूब में शॉर्ट्स फीड लिमिट पहले से मौजूद है. इससे आप तय कर सकते हैं कि बच्चा रोज कितनी देर शॉर्ट्स स्क्रॉल करेगा. इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप बच्चों के लिए शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने की टाइम लिमिट को ज़ीरो भी कर सकते हैं. अभी तक किसी भी अन्य ऐप में बच्चों के लिए टाइम लिमिट को कम से कम 0 पर सेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स में अब आप ऐसा कर सकते हैं. इस सेटिंग को आप यूट्यूब ऐप से ही कर सकते हैं:
- YouTube ऐप में Settings खोलें और Family Centre चुनें.
- बच्चे का अकाउंट चुनकर टाइम मैनेजमेंट पर टैप करें.
- रोज़ शॉर्ट्स फीड लिमिट सेट करें.
- लिमिट के लिए ये ऑप्शन्स दिखेंगे: 0, 15, 30, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या No limit.
- 0 मिनट चुनने पर Shorts फीड पूरी तरह बंद हो जाता है.
Android Parental Controls से फोन पर पाबंदी कैसे लगाएं?
एंड्रॉयड की सेटिंग्स में पैरेंटल कंट्रोल्स खोलें और 4 अंकों का PIN बनाएं. इससे डिवाइस का सुपरविज़न चालू हो जाता है. यह पिन सारी सेटिंग्स को सुरक्षित रखता है, ताकि बच्चा उन्हें बदल न पाए. इसके बाद आपको नीचे बताई गई इन सेटिंग्स को पूरा करना होगा:
- Daily limit: फोन दिन भर में कितनी देर चलेगा.
- App limits: किसी खास ऐप का रोज का समय तय करें.
- Downtime: सोने या स्कूल के समय फोन लॉक रहेगा.
- App store filters: कंटेंट रेटिंग के हिसाब से ऐप्स पर रोक.
- Web content filters: क्रोम और सर्च में एक्सप्लिसिट कंटेंट कंटेंट हटाएं और चुनिंदा वेबसाइट्स रोकें.
SafeSearch से सर्च रिजल्ट्स कैसे सुरक्षित बनाएं
सेफसरच गूगल सर्च में एक्सप्लिसिट कंटेंट अपने आप फिल्टर करता है. इसके लिए आपको गूगल ऐप में जाकर प्रोफाइल फोटो पर टैप करना होगा और सेफसर्च को चुनना होगा. Blus का ऑप्शन चुनने पर एक्सप्लिसिट पिक्चर्स धुंधली दिखेंगी, लेकिन एक्सप्लिसिट टेक्स्ट और लिंक दिख सकता है. अगर आपको ज्यादा सख्ती करनी है तो Filter को ऑन कर दें. इसे ऑफ करने पर सारे रिजल्ट्स दिखते हैं.
|टूल
|क्या करता है
|कहां से सेट करें
|Family Link
|टाइम लिमिट, ऐप ब्लॉक, लोकेशन
|Family Link ऐप
|Shorts feed limit
|शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग का समय
|यूट्यूब, फैमिली सेंटर
|Android Parental Controls
|स्क्रीन टाइम, ऐप और वेब फिल्टर
|एंड्रॉयड सेटिंग्स
|SafeSearch
|explicit कंटेंट पर रोक
|गूगल ऐप