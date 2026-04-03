ETV Bharat / technology

ChromeOS Flex इंस्टॉल करते ही नया हो जाएगा आपका पुराना लैपटॉप, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

यहाँ आपके पुराने Windows लैपटॉप पर ChromeOS Flex इंस्टॉल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है. ( Image Credits: Google )

हैदराबाद: अगर आपका कोई पुराना लैपटॉप या कंप्यूटर अब स्लो चलने लगा है तो चिंता न करें. आप गूगल ने आपके लिए एक फ्री सॉल्यूशन निकाल दिया है, जो आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को फिर से तेज और इस्तेमाल करने लायक बना देगा. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइटर हैं या कंप्यूटर पर सिर्फ फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ChromeOS Flex आपकी पुरानी मशीन को नई जान दे सकता है. यह गूगल का एक हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भारी विंडोज़ की जगह लेता है और सिस्टम को चालू होते ही फटाफट तैयार कर देता है.

पुराने कंप्यूटरों पर विंडोज 11 चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हार्डवेयर पुराना पड़ जाता है. ऐसे में ChromeOS Flex क्लाउड और वेब-बेस्ड कामों के लिए बेस्ट है. यह क्रोम ब्राउजर को मेन इंटरफेस बनाकर चलता है, जैसे एंड्रॉइड फोन पर ऐप्स लेकिन लैपटॉप के लिए ऑप्टिमाइज्ड, कीबोर्ड, माउस और फाइल मैनेजमेंट सब आसान है.

ChromeOS Flex असली Chromebook जैसा ही अनुभव देता है, बस कुछ फर्क हैं जैसे Play Store नहीं है और वेरिफाइड बूट्स की गारंटी नहीं है. हालांकि, फिर भी स्पीड, सिक्योरिटी और सिंपल यूजर इंटरफेस एकदम वैसा ही मिलता है. आप वेब ऐप्स को शॉर्टकट के रूप में होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मल ऐप्स की तरह दिखते हैं.

इंस्टॉल करने से पहले क्या तैयारी करें?

सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें जुटा लें. आपका पुराना लैपटॉप या पीसी 64-बिट प्रोसेसर वाला होना चाहिए. एक 8GB या उससे ज्यादा की USB ड्राइव लें. किसी काम करने वाले कंप्यूटर पर Google Chrome ब्राउजर इंस्टॉल हो और इंटरनेट कनेक्शन हो. Chromebook Recovery Utility एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर से फ्री में मिल जाता है. ध्यान रखें, USB ड्राइव पर मौजूद सारा डेटा मिट जाएगा. इंस्टॉलेशन के दौरान पुराने लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी पूरी साफ हो जाएगी, इसलिए फोटो, डॉक्यूमेंट्स सब बैकअप कर लें.

ChromeOS Flex इंस्टॉल करने के स्टेप्स

स्टेप 1: बूटेबल USB इंस्टॉलर तैयार करें