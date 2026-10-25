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COD: Modern Warfare 4: जानें Discord Nitro से कैसे मिलेगा फ्री Code Blurple ब्लूप्रिंट

सभी Discord यूजर्स अकाउंट लिंक करके Calling Card ले सकते हैं और पंद्रह मिनट खेलकर डबल XP टोकन आसानी से हासिल कर सकते है. ( COD Mobile: Activism )

हैदराबाद: Call of Duty: Modern Warfare 4 को अब पूरी दुनिया में उपलब्ध करा दिया गया है. इससे पहले अर्ली एक्सेस में कई खिलाड़ियों ने इसे आजमाया और पसंद किया. अगस्त में इसका बीटा भी उपलब्ध हुआ था. इसे प्री-ऑर्डर करने वालों और Discord Nitro वाले यूजर्स को मल्टीप्लेयर जल्दी खेलने का मौका मिला था. अब पूरा गेम आ चुका है तो Activision और Discord ने फिर से एक साथ मिलकर कुछ खास रिवॉर्ड्स दिए हैं.

जिन गेमर्स के पास Discord Nitro सब्सक्रिप्शन है, वो अभी फ्री में Code Blurple नाम का वेपन ब्लूप्रिंट ले सकते हैं. यह सिग्नल 50 स्नाइपर राइफल का एक खास वेरिएंट है. इसे पाने के लिए आप नीचे स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

Discord वाले सभी यूज़र्स भी कुछ फ्री चीजें ले सकते हैं. अपना डिस्कॉर्ड अकाउंट एक्टिविज़न अकाउंट से लिंक कर लें तो एक बोनस कॉलिंग कार्ड मिल जाता है. इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर Modern Warfare 4 Quest भी चल रहा है. क्वेस्ट स्वीकार करके सिर्फ पंद्रह मिनट गेम खेलने से डबल XP टोकन मिलता है. यह टोकन XP जल्दी बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है. यह ऑफर कब तक चलेगा साफ नहीं है, इसलिए जल्दी क्लेम कर लेना ही बेहतर है.

Code Blurple ब्लूप्रिंट Signal 50 को अलग लुक देता है, लेकिन नाइट्रो न होने पर भी गेम में कई कैमो उपलब्ध है. मल्टीप्लेयर और DMZ में चैलेंज पूरे करके कैमो अनलॉक किए जा सकते हैं. कॉलिंग कार्ड भी कैंपेन आगे बढ़ाकर या चैलेंज करके मिल जाता है.

बीटा से ही कई लोग Modern Warfare 4 को सीरीज का बेहतरीन गेम बता रहे हैं. अर्ली एक्सेस की भी तारीफ हो रही है. Infinity Ward ने रोडमैप भी शेयर किया है. 27 अक्टूबर को शिपमेंट मैप भी आने वाला है. 29 अक्टूबर को Possession Mode और 30 अक्टूबर को Infected Mode लॉन्च किया जाएगा. इसका पहला सीज़न 6 नवंबर से शुरू होने वाला है. ऐसे में आप इन सभी रिवॉर्ड्स को क्लेम करके गेम का मजा बढ़ा सकते हैं.