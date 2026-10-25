Android फोन का स्टोरेज कैसे खाली करें, बस इन स्टेप्स को करें फॉलो!
Android फोन का स्टोरेज नियमित रूप से साफ करने से नई फाइल्स आसानी से सेव होती हैं और फोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है.
Published : October 25, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: एंड्रॉयड फोन में स्टोरेज भर जाने की समस्या आजकल काफी आम बात हो गई है. लोग फोटो, वीडियो, म्यूज़िक और ऐप्स से फोन भर देते हैं. स्टोरेज भरने के बाद फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं होता और फोन स्लो भी हो जाता है. फोन में पहले से डाउनलोड ऐप्स भी स्लो रिस्पॉन्स करने लगते हैं.
रैम ऐप्स और सिस्टम के लिए काम करती, जबकि स्टोरेज में आपकी फाइल्स स्टोर रहती हैं. एक जमाना था, जब 32GB स्टोरेज वाले फोन भी लॉन्च हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों के लिए 256GB या 512GB स्टोरेज भी कम पड़ने लगा है. इस कारण कंपनियां भी 1TB और 2TB वाले स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करने लगी है.
मेमोरी क्राइसिस के दौर में स्पेस बचाना जरूरी
हालांकि, पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में लगातार बढ़ते जा रहे एआई डेटा सेंटर्स की वजह से स्टोरेज क्राइसिस शुरू हो गई है. स्टोरेज की इतनी ज्यादा मांग हो गई है कि कंपनियों को अपने फोन्स की कीमत बढ़ानी पड़ रही है और उसे बैंलेंस करने के लिए कंपनियों ने फिर से 64GB स्टोरेज वाले फोन्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं.
आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि 20,000 खर्च करने के बाद भी लोगों को 64GB स्टोरेज वाला ही स्मार्टफोन मिल पाता है. कई स्मार्टफोन तो ऐसे हैं, जिनकी कीमत 40,000 रुपये से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें सिर्फ 128GB स्टोरेज ही है.
ऐसे में लोगों के लिए फोन में स्टोरेज को बचाना और भरे हुए स्टोरेज को खाली करने का तरीखा सीखना काफी जरूरी है. हम अपने इस आर्टिकल में आपको उन्हीं आसान तरीकों को समझाएंगे.
स्टोरेज की जांच कैसे करें
- सबसे पहले Settings खोलें
- फिर Storage पर टैप करें
- वहां Photos, Videos, Apps और Downloads जैसी कैटेगरी दिखेंगी
- इससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा जगह घेर रही है
आजकल कुछ एंड्रॉयड फोन्स में स्मार्ट स्टोरेज फीचर भी होता है. यह फोन में स्टोरेज कम होने पर गूगल फोटोज़ में बैकअप हुई फोटो और वीडियो की कॉपी अपने आप हटा देता है. इसे चालू करने के लिए Settings में जाएं फिर Storage चुनें. उसके बाद Free up space पर टैप करें और मेनू खोलकर स्मार्ट स्टोरेज ऑन कर दें.
अनावश्यक फाइलें मैन्युअली कैसे हटाएं
- स्टेप 1: Settings खोलें
- स्टेप 2: Storage चुनें फिर Free up space पर टैप करें
- स्टेप 3: कोई भी कैटेगरी चुनें
- स्टेप 4: Select files पर जाएं
- स्टेप 5: जो फाइलें हटानी हैं उन्हें चुनें. अगर कैटेगरी न दिखे तो Browse चुनें
- स्टेप 6: Move files to Trash दबाएं
गूगल फोटोज़ में बैकअप हो चुकी फोटो फोन से हटा सकते हैं. इंटरनेट से कनेक्ट होने पर वो गूगल फोटोज़ में दिखेंगी. अगर आप Google TV के डाउनलोड हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Library पर जाना होगा. डाउनलोड वीडियो चुनकर Remove दबाना होगा. YouTube Music में भी Library खोलकर गाने या प्लेलिस्ट के पास More के ऑप्शन पर टैप करें और Remove download का ऑप्शन चुनें. बाकी ऐप्स में भी मीडिया को सीधे हटाया जा सकता है.
ऐप्स अनइंस्टॉल करें और कैश साफ करें
आप उन ऐप्स को फोन से हटा दें, जिनका इस्तेमाल कम होता है. इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा और फिर ऐप को सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल का ऑप्शन चुनना होगा. ऐप्स का कैश (Cache) भी फोन का स्टोरेज यूज़ करता है, इसलिए आपको उसे भी क्लियर करते रहना चाहिए. इसके लिए सेटिंग्स में जाकर ऐप को सिलेक्ट करके स्टोरेज पर टैप करना होगा और फिर Clear cache का ऑप्शन चुनना होगा. इससे उस ऐप का डेटा नहीं हटता सिर्फ अस्थाई फाइल्स हट जाती हैं.
अनयूज्ड ऐप्स को आर्काइव करें
- गूगल प्ले स्टोर खोलें.
- प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें
- सेटिंग्स में जाना होगा.
- जनरल सेक्शन पर टैप करना होगा.
- अब Automatically archive apps को ऑन करना होगा.
इस सेटिंग्स को करने के बाद आपके फोन से ऐप हट जाएगा और स्टोरेज खाली हो जाएगा, लेकिन उस ऐप का डेटा सुरक्षित रहेगा. आप जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर अगर काम न हो तो आर्काइव कर सकते हैं.
डाउनलोड फोल्डर साफ करें
डाउनलोड्स फोल्डर में डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो और PDF जमा होते हैं. फाइल्स या फाइल्स बाय गूगल ऐप खोलकर हफ्ते या महीने में एक बार चेक करें और उन फाइल्स को हटा दें, जो जरूरी नहीं है. इन आसान तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने एंड्रॉयड फोन का स्टोरेज खाली कर सकते हैं और फोन की परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ा सकते हैं. अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो स्टोरेज की कमी नहीं होगी और फिर भी हमेशा तेज चलता रहेगा.