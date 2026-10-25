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Android फोन का स्टोरेज कैसे खाली करें, बस इन स्टेप्स को करें फॉलो!

अनावश्यक ऐप्स हटाकर और डाउनलोड फोल्डर साफ रखकर आप आसानी से कई गीगाबाइट स्टोरेज खाली कर सकते हैं. ( Image Credit: ANI )

हैदराबाद: एंड्रॉयड फोन में स्टोरेज भर जाने की समस्या आजकल काफी आम बात हो गई है. लोग फोटो, वीडियो, म्यूज़िक और ऐप्स से फोन भर देते हैं. स्टोरेज भरने के बाद फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं होता और फोन स्लो भी हो जाता है. फोन में पहले से डाउनलोड ऐप्स भी स्लो रिस्पॉन्स करने लगते हैं.

रैम ऐप्स और सिस्टम के लिए काम करती, जबकि स्टोरेज में आपकी फाइल्स स्टोर रहती हैं. एक जमाना था, जब 32GB स्टोरेज वाले फोन भी लॉन्च हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों के लिए 256GB या 512GB स्टोरेज भी कम पड़ने लगा है. इस कारण कंपनियां भी 1TB और 2TB वाले स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करने लगी है.

मेमोरी क्राइसिस के दौर में स्पेस बचाना जरूरी हालांकि, पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में लगातार बढ़ते जा रहे एआई डेटा सेंटर्स की वजह से स्टोरेज क्राइसिस शुरू हो गई है. स्टोरेज की इतनी ज्यादा मांग हो गई है कि कंपनियों को अपने फोन्स की कीमत बढ़ानी पड़ रही है और उसे बैंलेंस करने के लिए कंपनियों ने फिर से 64GB स्टोरेज वाले फोन्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं. आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि 20,000 खर्च करने के बाद भी लोगों को 64GB स्टोरेज वाला ही स्मार्टफोन मिल पाता है. कई स्मार्टफोन तो ऐसे हैं, जिनकी कीमत 40,000 रुपये से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें सिर्फ 128GB स्टोरेज ही है. ऐसे में लोगों के लिए फोन में स्टोरेज को बचाना और भरे हुए स्टोरेज को खाली करने का तरीखा सीखना काफी जरूरी है. हम अपने इस आर्टिकल में आपको उन्हीं आसान तरीकों को समझाएंगे. स्टोरेज की जांच कैसे करें सबसे पहले Settings खोलें

फिर Storage पर टैप करें

वहां Photos, Videos, Apps और Downloads जैसी कैटेगरी दिखेंगी

इससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा जगह घेर रही है आजकल कुछ एंड्रॉयड फोन्स में स्मार्ट स्टोरेज फीचर भी होता है. यह फोन में स्टोरेज कम होने पर गूगल फोटोज़ में बैकअप हुई फोटो और वीडियो की कॉपी अपने आप हटा देता है. इसे चालू करने के लिए Settings में जाएं फिर Storage चुनें. उसके बाद Free up space पर टैप करें और मेनू खोलकर स्मार्ट स्टोरेज ऑन कर दें.