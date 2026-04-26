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Android 16 का खास फीचर एडवांस्ड प्रोटेक्शन क्या है? फोन में इसे कैसे करें एक्टिवेट

Advanced Protection आपके फोन को खतरनाक वेबसाइट्स, स्कैम कॉल्स और साइबर अटैक्स से बचाने का आसान और पावरफुल तरीका है.

After enabling this feature in Android 16, the phone will not connect to 2G networks, thereby further enhancing security.
Android 16 में यह फीचर चालू करने के बाद फोन 2G नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा जिससे सुरक्षा और बेहतर हो जाती है. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 26, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: Google ने जून 2025 में Android 16 का पहला स्टेबल वर्ज़न रिलीज़ किया गया था. इस अपडेट में कई डिज़ाइन बदलावों के साथ-साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर भी आया है, जिसका नाम एडवांस्ड प्रोटेक्शन (Advanced Protection) है. यह फीचर आपके फोन को ऑटोमैटिक रूप से खतरनाक वेबसाइट्स, स्कैम कॉल्स, साइबर अटैक्स और अन्य नुकसानदायक गतिविधियों से बचाता है.

यह सिक्योरिटी सेटिंग्स गूगल क्रोम, मैसेज और फोन ऐप्स के लिए एक साथ काम करता है. अगर कोई खतरनाक वेबसाइट खोलने की कोशिश करें तो यह तुरंत ब्लॉक कर देती और अलर्ट दिखाती है. इसी तरह संदिग्ध कॉल आने पर भी अलर्ट देती है, जिससे फ्रॉड और फिशिंग स्कैम से बचाव होता है. एडवांस्ड प्रोटेक्शन चालू होने पर फोन 2G नेटवर्क से भी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसे कम सुरक्षित माना जाता है.

Advanced Protection क्या करता है?

  1. खतरनाक वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है
  2. स्कैम और स्पैम मैसेजेस को पहचानता है
  3. संदिग्ध कॉल्स पर अलर्ट देता है
  4. 2G नेटवर्क को ब्लॉक करता है
  5. यूजर्स को सेटिंग्स को चालू या बंद करने का पूरा कंट्रोल देता है

Android 16 में Advanced Protection कैसे चालू करें?

स्टेप 1: अपने फोन में Settings ऐप खोलें.

स्टेप 2: Security & Privacy वाले सेक्शन में जाएं.

स्टेप 3: Other settings में Advanced Protection का ऑप्शन ढूंढें और उस पर टैप करें.

स्टेप 4: Device protection पर क्लिक करें.

स्टेप 5: Turn on का बटन दबाएं.

स्टेप 6: फोन आपको रीस्टार्ट करने को कहेगा। फोन रीस्टार्ट कर दें.

If the Android 16 update has arrived on your phone, you can try out this feature.
अगर आपके फोन में एंड्रॉयड 16 अपडेट आ चुका है, तो आप इस फीचर को ट्राई कर सकते हैं. (Image Credit: ETV Bharat)

दूसरा तरीका (Google ऐप से)

स्टेप 1: Google ऐप खोलें.

स्टेप 2: All services पर टैप करें.

स्टेप 3: Personal and device safety में जाकर Advanced Protection चुनें.

स्टेप 4: Device protection पर जाएं और Turn on करें.

Advanced Protection कैसे बंद करें?

स्टेप 1: Settings ऐप खोलें.

स्टेप 2: Security & Privacy में जाएं

स्टेप 3: Advanced Protection पर जाएं.

स्टेप 4: Device protection को Turn off करें.

इस प्रोसेस को पूरा करने के दौरान आप अपना फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या PIN डालकर कन्फर्म करें. फोन रीस्टार्ट हो सकता है.

ध्यान रखें: एडवांस्ड प्रोटेक्शन बंद करने से पहले ध्यान रखें कि कुछ सेटिंग्स पहले जैसी होने में थोड़ा समय लग सकता है. यह फीचर उन यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी है, जो ऑनलाइन स्कैम, फिशिंग और अनचाहे कॉल्स से परेशान रहते हैं. एडवांस्ड प्रोटेक्शन चालू रखने से आपका फोन काफी हद तक सुरक्षित रहता है. अगर आप Android 16 पर हैं तो इस फीचर को जरूर एक बार चेक करें.

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