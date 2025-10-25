ETV Bharat / technology

Instagram का नया Restyle फीचर, जो आपकी फोटो और वीडियो को बना देगा एकदम सिनेमैटिक

अब Instagram यूज़र्स अपनी फोटो और वीडियो को Meta AI की मदद से बदल सकते हैं, हटा सकते हैं या नया इफेक्ट जोड़ सकते हैं.

Add, Remove, or Change Anything in Your Photos and video with Instagram Restyle Feature
Instagram अब Stories में Meta AI से powered Restyle फीचर दे रहा है, जिससे यूज़र्स फोटो और वीडियो में Add, Remove या Change कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 7:49 AM IST

हैदराबाद: मेटा का फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में यूज़र्स अपनी फोटो या वीडियो को शेयर करने के लिए अब सिर्फ फिल्टर्स का ही नहीं बल्कि रिस्टाइल फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इंस्टाग्राम ने मेटा एआई की मदद से अपने प्लेटफॉर्म में “Restyle” नाम का एक ऐसा फीचर जोड़ा है, जो आपकी स्टोरीज़ को एकदम मैजिकल बना सकता है, फिर चाहे आप अपनी स्टोरीज़ में फोटो लगाएं या वीडियो.

इंस्टाग्राम की आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, इस नए फीचर की खास बात है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में लगाए गए फोटो या वीडियोज़ में Restyle फीचर का यूज़ करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना है और उसके बाद मेटा एआई आपकी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल देगा. आइए हम आपको इस फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं.

Instagram का Restyle फीचर क्या है?

Restyle एक एआई पावर्ड एडिटिंग टूल है, जो Instagram Stories और Edits ऐप दोनों में उपलब्ध है. इसकी मदद से आप नीचे इस टेबल में बताए गए कामों को कर सकते हैं:

फीचरडिटेल्स
Remove फोटो या वीडियो से कोई भी अनचाहा हिस्सा हटाएं
Addकोई नया एलिमेंट जोड़ें, जैसे पार्टी हैट, सनग्लासेस, या बैकग्राउंड
Changeकलर, मूड या इफेक्ट्स बदलें
Preset Stylesपहले से बने खास स्टाइल्स जैसे “Chrome”, “Balloon”, “Film Noir”, “Watercolor” यूज़ करें

कैसे करें अपनी फोटो Restyle

स्टेप 1: अपने प्रोफाइल फोटो पर “+” पर क्लिक करें और कैमरा रोल से कोई फोटो चुनें.

स्टेप 2: ऊपर वाले टॉप ट्रे में Restyle आइकन (paintbrush) पर टैप करें.

स्टेप 3: अब नीचे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे:

स्टेप 4: Add, Remove, या Change से एडिट सिलेक्ट करें.

With the help of AI, you can add, remove, or change anything in your photos or videos.
आप अपनी फोटो या वीडियो से किसी भी चीज को एआई की मदद से Add, Remove, या Change कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Instagram)

नीचे वाले प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो चीज टाइप करें, जो आप अपनी फोटो या वीडियो में करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए आप उसमें लिख सकते हैं कि 'बैकग्राउंड में सूर्यास्त वाली सीन जोड़ दो (Add sunset in background)'. इसके अलावा आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करके प्रीसेट इफेक्ट्स में से किसी भी एक को चुन सकते हैं. इसके अलावा आप ज्यादा ऑप्शन के लिए नीचे दाएं कोने में मौजूद ब्राउज़र आइकन पर क्लिक कर सकते हैं.

स्टेप 5:. जब इमेज तैयार हो जाए तो “Done” पर टैप करें और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं.

वीडियो को कैसे Restyle करें

स्टेप 1: अपने प्रोफाइल फोटो पर “+” दबाकर वीडियो सेलेक्ट करें.

स्टेप 2: Restyle आइकन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कोई preset effect लगाएं – जैसे underwater, fire, snow इत्यादि.

स्टेप 4: “Done” दबाकर स्टोरी में शेयर करें.

Restyle फीचर में क्या-क्या कर सकते हैं?

  • अनचाही चीजों को हटा सकते हैं – जैसे फोटो के बैकग्राउंड में कोई अनजान चेहरा या चीज़ हटा सकते हैं.
  • नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं – जैसे बर्थडे स्टोरी में बॉलून या फ्रेंड के लिए क्राउन जोड़ सकते हैं.
  • फैशन ट्राय कर सकते हैं – जैसे AI प्रॉम्प्ट से “sunglasses”, “biker jacket”, या “black outfit” को लगा सकते हैं.
  • स्टाइल चेंज कर सकते हैं – जैसे फोटो को वाटर कलर या film noir जैसे आर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं.
  • वीडियो में थीम डाल सकते हैं – जैसे अंडरवाटर सीन, फायर, बर्फ या सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं.

AI प्रॉम्प्ट लिखते वक्त ध्यान रखें

जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा, उतना परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा. कुछ उदाहरण:

सब्जेक्ट: “Add a crown on top of the girl’s head.” (लड़की के सिर पर क्राउन लगाओ)

लाइटनिंग: “Add dramatic lighting.” (ड्रैमेटिक लाइटनिंग जोड़ों)

मूड: “Make it romantic sunset style.” (रोमांटिक सनसेट स्टाइल में बनाओ)

स्टाइल: “Photorealistic look.” (फोटोरियलिस्ट लुक बनाओ)

लोकेशन: “In Paris.” (पेरिस की लोकेशन में बनाओ)

You can use add your sticker feature too in this new feature of Instagram
आप Add Yours sticker का यूज़ भी कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Instagram)

Add Yours Sticker से बनाइए ट्रेंड

इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी उसी एडिट फीचर को ट्राई करें तो Add Yours sticker का यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपनी रीस्टाइल्ड फोटो में स्टिकर लगाएं और फिर बाकी लोग उसी एडिट को अपनी स्टोरी में लगा सकेंगे. इसका मतलब है कि अब इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में लगाए जाने वाली फोटो और वीडियो की एआई-बेस्ड एडिटिंग करने के लिए किसी प्रोफेशनल एआई टूल की जरूरत नहीं है. आप इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम के एडिटिंग ऐप Edits पर ही एआई-बेस्ड एडिटिंग करके अपनी फोटो या वीडियो को लगा सकते हैं.

TAGGED:

INSTAGRAM RESTYLE FEATURE
META AI EDITING TOOL
RESTYLE TEXT FEATURE INSTAGRAM
INSTAGRAM ADD YOURS STICKER

