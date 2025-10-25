ETV Bharat / technology

Instagram का नया Restyle फीचर, जो आपकी फोटो और वीडियो को बना देगा एकदम सिनेमैटिक

Instagram अब Stories में Meta AI से powered Restyle फीचर दे रहा है, जिससे यूज़र्स फोटो और वीडियो में Add, Remove या Change कर सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: Instagram )

हैदराबाद: मेटा का फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में यूज़र्स अपनी फोटो या वीडियो को शेयर करने के लिए अब सिर्फ फिल्टर्स का ही नहीं बल्कि रिस्टाइल फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इंस्टाग्राम ने मेटा एआई की मदद से अपने प्लेटफॉर्म में “Restyle” नाम का एक ऐसा फीचर जोड़ा है, जो आपकी स्टोरीज़ को एकदम मैजिकल बना सकता है, फिर चाहे आप अपनी स्टोरीज़ में फोटो लगाएं या वीडियो.

इंस्टाग्राम की आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, इस नए फीचर की खास बात है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में लगाए गए फोटो या वीडियोज़ में Restyle फीचर का यूज़ करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालना है और उसके बाद मेटा एआई आपकी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल देगा. आइए हम आपको इस फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं.

Instagram का Restyle फीचर क्या है?

Restyle एक एआई पावर्ड एडिटिंग टूल है, जो Instagram Stories और Edits ऐप दोनों में उपलब्ध है. इसकी मदद से आप नीचे इस टेबल में बताए गए कामों को कर सकते हैं:

फीचर डिटेल्स Remove फोटो या वीडियो से कोई भी अनचाहा हिस्सा हटाएं Add कोई नया एलिमेंट जोड़ें, जैसे पार्टी हैट, सनग्लासेस, या बैकग्राउंड Change कलर, मूड या इफेक्ट्स बदलें Preset Styles पहले से बने खास स्टाइल्स जैसे “Chrome”, “Balloon”, “Film Noir”, “Watercolor” यूज़ करें

कैसे करें अपनी फोटो Restyle

स्टेप 1: अपने प्रोफाइल फोटो पर “+” पर क्लिक करें और कैमरा रोल से कोई फोटो चुनें.

स्टेप 2: ऊपर वाले टॉप ट्रे में Restyle आइकन (paintbrush) पर टैप करें.

स्टेप 3: अब नीचे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे:

स्टेप 4: Add, Remove, या Change से एडिट सिलेक्ट करें.

आप अपनी फोटो या वीडियो से किसी भी चीज को एआई की मदद से Add, Remove, या Change कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Instagram)

नीचे वाले प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो चीज टाइप करें, जो आप अपनी फोटो या वीडियो में करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए आप उसमें लिख सकते हैं कि 'बैकग्राउंड में सूर्यास्त वाली सीन जोड़ दो (Add sunset in background)'. इसके अलावा आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करके प्रीसेट इफेक्ट्स में से किसी भी एक को चुन सकते हैं. इसके अलावा आप ज्यादा ऑप्शन के लिए नीचे दाएं कोने में मौजूद ब्राउज़र आइकन पर क्लिक कर सकते हैं.

स्टेप 5:. जब इमेज तैयार हो जाए तो “Done” पर टैप करें और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं.