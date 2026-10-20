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Instagram से अपनी फोटो और वीडियो कैसे सेव करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

स्टोरी सेव करने के लिए तीन डॉट्स वाले मेन्यू से Save बटन दबाएं और वो तुरंत कैमरा रोल में आ जाएगी. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: इंस्टाग्राम दुनिया के सबसे लोकप्रिय फोटो और शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है. इसकी शुरुआत सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप के रूप में ही हुई थी, लेकिन अब यह शॉर्ट वीडियो यानी रील्स के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया है. हम अक्सर इंस्टाग्राम पर फोटो या वीडियो पोस्ट करने के बाद फोन से उन्हें डिलीट कर देते हैं, ताकि फोन का इंटरनल स्टोरेज खाली हो जाए.

ऐसे में अगर आपको उन फोटो या वीडियो को दोबारा से फोन की गैलरी में लाना तो कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसा करने की प्रक्रिया को नहीं जानते. आप इंस्टाग्राम से किसी भी पोस्ट और स्टोरी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आइए हम आपको इस प्रोसेस को आसान स्टेप्स के जरिए बताते हैं:

पोस्ट में डाली फोटो या वीडियो कैसे सेव करें स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ऐप खोलना होगा. स्टेप 2: स्क्रीन के नीचे दाईं ओर दिख रहे अपने प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें. स्टेप 3: अब जिस फोटो या वीडियो को सेव करना है, उस पर टैप करें. स्टेप 4: अब शेयर बटन पर क्लिक करें. स्टेप 5: अब आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें. स्टेप 6: उसके बाद फोटो या वीडियो अपने आप फोन की कैमरा रोल में सेव हो जाएगी. इंस्टाग्राम रील्स को कैसे सेव करें (Image Credit: Meta) हर इंस्टाग्राम पोस्ट को ऑटोमैटिकली फोन में सेव कैसे करें? अगर आप इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने वाले हर पोस्ट को ऑटोमैटिकली यानी अपने-आप सेव करने वाली सेटिंग्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा: प्रोफाइल पेज पर ऊपर दाईं तरफ दिख रहे तीन डॉट्स या मोर ऑप्शन मेन्यू खोलें.

अब नीचे स्क्रॉल करके Your App and Media सेक्शन में जाएं.

अब Archiving and downloading बटन पर टैप करें.

अब आपको Saving to camera roll वाला ऑप्शन ऑन करना होगा.