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Windows के लिए लॉन्च हुआ Gemini App, इन तीन तरीकों से कर पाएंगे इस्तेमाल

यह ऐप हल्का और शांत चलता है जिससे पीसी की स्पीड प्रभावित नहीं होती और आगे और फीचर्स भी आने वाले हैं. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने आज विंडोज़ कंप्यूटर के लिए जेमिनी ऐप लॉन्च कर दिया है. यह नया डेस्कटॉप ऐप आपके रोजमर्रा के कामकाजी टूल्स और एप्लिकेशन के साथ बहुत आसानी से काम करता है. इससे आपको तुरंत मदद मिल सकती है और किसी भी काम में आपको अटकने वाली समस्या नहीं होगी. इस ऐप को कंपनी ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो यूज़र्स के वर्कफ्लो को बिना किसी रुकावट के साथ चलता रहता है. इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मुख्य रूप से तीन तरीके हैं. आइए हम आपको एक-एक कर तीनों तरीकों के बारे में बताते हैं. पहला तरीका - कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आप अपने कंप्यूटर पर कभी भी Alt + Space दबाएंगे तो जेमिनी तुरंत आपके खुले हुए काम के ऊपर ही खुल जाएगा. उसके बाद चाहे आपको किसी डॉक्यूमेंट का फैक्ट चेक करना हो या प्रेजेंटेशन के लिए कुछ आकर्षक टाइटल आइडिया चाहिए या कोई और काम, आप तुरंत जेमिनी से मदद ले सकते हैं और फिर अपने काम को जारी रख सकते हैं. यह बहुत आसान और तेज तरीका है.