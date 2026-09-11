Windows के लिए लॉन्च हुआ Gemini App, इन तीन तरीकों से कर पाएंगे इस्तेमाल
गूगल ने Windows यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी यूजर्स के लिए Gemini ऐप लॉन्च कर दिया है, जो कीबोर्ड शॉर्टकट से तुरंत खुलता है.
Published : September 11, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने आज विंडोज़ कंप्यूटर के लिए जेमिनी ऐप लॉन्च कर दिया है. यह नया डेस्कटॉप ऐप आपके रोजमर्रा के कामकाजी टूल्स और एप्लिकेशन के साथ बहुत आसानी से काम करता है.
इससे आपको तुरंत मदद मिल सकती है और किसी भी काम में आपको अटकने वाली समस्या नहीं होगी. इस ऐप को कंपनी ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो यूज़र्स के वर्कफ्लो को बिना किसी रुकावट के साथ चलता रहता है. इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए मुख्य रूप से तीन तरीके हैं. आइए हम आपको एक-एक कर तीनों तरीकों के बारे में बताते हैं.
पहला तरीका - कीबोर्ड शॉर्टकट
अगर आप अपने कंप्यूटर पर कभी भी Alt + Space दबाएंगे तो जेमिनी तुरंत आपके खुले हुए काम के ऊपर ही खुल जाएगा. उसके बाद चाहे आपको किसी डॉक्यूमेंट का फैक्ट चेक करना हो या प्रेजेंटेशन के लिए कुछ आकर्षक टाइटल आइडिया चाहिए या कोई और काम, आप तुरंत जेमिनी से मदद ले सकते हैं और फिर अपने काम को जारी रख सकते हैं. यह बहुत आसान और तेज तरीका है.
The Gemini app is now available for Windows.— Google Gemini (@GeminiApp) September 10, 2026
Stay in your flow with help that’s only one shortcut away. Press Alt + Space to polish drafts, summarize long documents, brainstorm new ideas, and create custom images and videos right alongside your favorite tools and daily apps.
दूसरा तरीका - वर्कस्पेस में बड़े काम करना
इस नए ऐप के अंदर आप वो सबकुछ कर सकते हैं, जो आप मोबाइल फोन पर जेमिनी में पहले से करते आ रहे हैं. मल्टी-स्टेप टास्क वाले कामों की जिम्मेदारी आप Gemini Spark को सौंप सकते हैं. यह आपका चौबीसों घंटे काम करने वाला पर्सनल एआई एजेंट है. आप जेमिनी को कह सकते हैं कि वो आपके जीमेल और गूगल ड्राइव से जानकारी निकालकर किसी प्रोजेक्ट की समरी तैयार कर दें. इससे लंबा और मुश्किल काम भी आसान हो जाता है.
तीसरा तरीका - इमेज और वीडियो बनाना
अब आप अपने डेस्कटॉप पर ही क्रिएटिव आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं. Nano Banana की मदद से प्रेजेंटेशन के लिए कस्टम इमेज बना सकते हैं. Gemini Omni से हाई-क्वालिटी वीडियो भी डायरेक्ट कर सकते हैं. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबकुछ एक ही जगह पर हो जाता है. इसके लिए आपको अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती.
Windows पर जेमिनी ऐप की यह सिर्फ एक शुरुआत है. गूगल का कहना है कि आगे और भी नेटिव डेस्कटॉप क्षमताएं आने वाली है. यह ऐप पूरी दुनिया में Windows 10 और Windows 11 दोनों के लिए उपलब्ध हो चुका है. इसे डाउनलोड करने के लिए यूज़र्स को gemini.google/desktop पर जाना होगा.