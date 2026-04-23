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WhatsApp में आया मोबाइल रिचार्ज फीचर, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

नए ₹ आइकन की मदद से यूजर्स चैट के बीच में भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और UPI ट्रांसफर या मेट्रो टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: व्हाट्सएप ने भारत में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो कई लोगों के लिए काफी कामगार साबित हो सकता है. इस फीचर की मदद से अब आप अपने मोबाइल का रिचार्ज सीधे ऐप के अंदर ही कर सकते हैं. मेटा के मालिकाना हक वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने नीदरलैंड्स की पेमेंट्स कंपनी PayU के साथ पार्टनरशिप की है. इस फीचर को एंड्ऱॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

अब प्रीपेड कनेक्शन वाले यूज़र्स को अलग से किसी और ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी. अगर वो चाहे तो व्हाट्सएप से ही अपना प्रीपेड कनेक्शन रिचार्ज कर सकते हैं. वो व्हाट्सएप के अंदर ही अपने टेलीकॉम कंपनी के प्लान्स चेक कर सकते हैं और बस कुछ ही टैप्स में अपना रिचार्ज कंप्लीट कर सकते हैं. आपको बता दें कि व्हाट्सएप पहले ही कुछ शहरों में बिल पेमेंट्स और मेट्रो टिकट बुकिंग की सुविधा दे रहा था. अब उसी लिस्ट में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी जुड़ चुकी है.

अब व्हाट्सएप से करें मोबाइल रिचार्ज

व्हाट्सएप ने आज यानी गुरुवार को ही इस नए फीचर का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया कि PayU के साथ मिलकर यह सर्विस शुरू की गई है. Airtel, Jio और Vodafone Idea (Vi) के प्रीपेड सब्सक्राइबर्स अब आसानी से अलग-अलग रिचार्ज प्लान्स चुनकर अपना टॉप-अप कर सकते हैं. यह फीचर धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंचाई जा रही है.

यूज़र्स ₹ आइकन को टैप करके कर पाएंगे मोबाइल रिचार्ज (Image Credit: WhatsApp)

पेमेंट्स को और आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप ने होम स्क्रीन पर एक रुपया (₹) आइकन जोड़ा है. यह आइकन कैमरा आइकन के ठीक बगल में दिखता है और यूज़र्स को पेमेंट्स सेक्शन में ले जाता है. यहां से आप मोबाइल रिचार्ज के अलावा यूपीआई के जरिए पेमेंट्स यानी पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ शहरों में व्हाट्सएप यूज़र्स, व्हाट्सएप के जरिए ही मेट्रो टिकट भी बुक कर सकते हैं.

इसमें खास बात है कि रुपया (₹) आइकन व्हाट्सएप के मेन इंटरफेस के साथ-साथ चैट बॉक्स में भी उपलब्ध है, जिससे मैसेज करते हुए भी किसी को पेमेंट भेजना आसान हो जाता है. आइए अब हम आपको व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताते हैं.

व्हाट्सएप से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें?