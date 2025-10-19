Diwali Wishes 2025: दिवाली विश का नया ट्रेंड, अब AI से बनाएं अपनी फोटो वाला दिवाली विश ग्राफिक और वीडियो
इस दिवाली पर आप ChatGPT, Gemini और Veo 3 जैसे एआई टूल्स से बनाएं अपनी फोटो वाला यूनिक दिवाली विश ग्राफिक और वीडिया सकते हैं.
Published : October 19, 2025 at 10:07 AM IST
हैदराबाद: दिवाली जैसे फैस्टिव सीज़न में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका विश स्टाइल थोड़ा यूनिक और हटके हो. पुराने जमाने में लोग रेडीमेड पोस्टर डाउनलोड करके या व्हाट्सएप स्टेटस लगाकार अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दिवाली की शुभकामनाएं दिया करते थे. इस दिवाली में टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है, कई नए इनोवेशन्स की शुरुआत हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंड हो चुका है.
ऐसे में अब आप सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अपने चेहरे वाली दिवाली विश इमेज या वीडियो बना सकते हैं. यह नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि लोगों को अब एआई के जमाने में “कॉपी-पेस्ट विशेज़” नहीं, बल्कि अपने चेहरे वाला पर्सनल टच चाहिए.
क्या है एआई ग्राफिक्स और एआई वीडियो जेनरेशन?
एआई इमेज या वीडियो जेनरेशन का मतलब होता सिर्फ टेक्स्ट से फोटो या वीडियो बनाना है. इसके लिए आपको किसी भी एआई टूल्स को बस इतना बताना है कि आप क्या चाहते हैं, जैसे - “मेरी पिक्चर के साथ रंग-बिरंगी दिवाली लाइट्स और दीये दिखाओ.” इसे आप हिंदी, इंग्लिश या अगर उस एआई प्लेटफॉर्म में आपकी पसंदीदा भाषा का सपोर्ट है तो उसमें भी आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स डालेंगे तो आई उसी हिसाब से आपको कुछ सेकंड में आउटपुट दे देता है.
दिवाली ग्राफिक्स और वीडियो बनाने के लिए टॉप एआई टूल्स
आज के समय में कई ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेक्स्ट-टू-इमेज और टेक्स्ट-टू-वीडियो दोनों फीचर्स सपोर्ट करते हैं. नीचे कुछ सबसे पॉपुलर टूल्स की लिस्ट दी गई है:
|एआई प्लेटफॉर्म
|यूज़ टाइप
|खासियत (Feature)
|Canva AI
|इमेज + वीडियो
|रेडी टेम्पलेट्स और आसान एडिटिंग
|Bing Image Creator (DALL·E 3)
|इमेज
|हाई-क्वालिटी, रियलिस्टिक आउटपुट
|Pika Labs
|वीडियो
|टेक्स्ट से रियलस्टिक वीडियो बनाना
|Runway ML
|वीडियो
|फेस-आधारित वीडियो जेनरेशन
|Leonardo.ai
|ग्राफिक्स
|प्रोफेशनल लेवल विज़ुअल्स
|Synthesia / HeyGen
|वीडियो
|एआई अवतार से वीडियो क्रिएशन
|ChatGPT (with image & video tools)
|टेक्स्ट + इमेज + वीडियो
|स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग और कस्टम डिज़ाइन जेनरेशन
|Gemini Nano Banana (Google)
|इमेज + वीडियो
|मोबाइल-फ्रेंडली, रियल-टाइम कंटेंट क्रिएशन
|Veo 3 (Google DeepMind)
|वीडियो
|प्रोफेशनल लेवल टेक्स्ट-टू-वीडियो टूल
|Grok (xAI)
|इमेज + वीडियो
|सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग और यूनिक आउटपुट
इन प्लेटफॉर्म्स की खास बात यह है कि ये क्लाउड-बेस्ड हैं — यानी आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. बस टेक्स्ट टाइप करें और आउटपुट डाउनलोड करें.
दिवाली विश वाली फोटो या वीडियो बनाने के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट्स
1. "मेरी फोटो के साथ दीपावली का खूबसूरत बैकग्राउंड बनाओ, जिसमें चारों तरफ लाइट्स और दीये जल रहे हों."
(Create a beautiful Diwali background with my photo, surrounded by lights and diyas.)
2. "मेरे चेहरे को पारंपरिक कपड़ों में दिखाओ, पीछे दिवाली सजावट और आतिशबाज़ी हो."
(Show my face in traditional clothes with Diwali decorations and fireworks in the background.)
3. "एक खुशहाल दिवाली ग्रीटिंग वीडियो बनाओ जिसमें मेरी फोटो स्माइल करती हुई दिखे और पीछे से दीये जगमगा रहे हों."
(Generate a cheerful Diwali greeting video showing my smiling photo with glowing lamps in the background.)
4. "मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को दिवाली विश करने वाला 10 सेकंड का एआई वीडियो बनाओ, जिसमें म्यूज़िक और हिंदी टेक्स्ट हो — 'शुभ दीपावली'."
(Create a 10-second AI video to wish my friends and family, with background music and ‘Shubh Deepawali’ in Hindi text.)
5. "मेरी पिक्चर के साथ मॉडर्न दिवाली ग्राफिक बनाओ जिसमें गोल्डन थीम और मिनिमल टेक्स्ट हो."
(Make a modern Diwali graphic with my picture, golden theme, and minimal text.)
कैसे बनाएं एआई ग्राफिक या वीडियो
स्टेप 1: प्लेटफॉर्म चुनें — जैसे Canva, ChatGPT, Gemini या Runway ML
स्टेप 2: अपनी पिक्चर अपलोड करें (High quality में)
स्टेप 3: प्रॉम्प्ट डालें — ऊपर दिए गए उदाहरणों में से कोई एक
स्टेप 4: “Generate” या “Create” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 5: आउटपुट डाउनलोड करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें
कुछ खास टिप्स ताकि आउटपुट परफेक्ट आए
- आपकी फोटो साफ और नैचुरल लाइट में हो
- प्रॉम्प्ट में “festive lighting”, “Indian Diwali vibes” जैसे शब्द जोड़ें
- एक ही प्रॉम्प्ट को 2–3 बार ट्राई करें ताकि बेहतर रिजल्ट मिले
- जिन टूल्स में “Upload your face” या “Replace face” फीचर हो, वहां फोटो डालें
फ्यूचर ट्रेंड: एआई से बनेगा पूरा पर्सनल दिवाली वीडियो
अब ट्रेंड सिर्फ इमेज या 10 सेकंड के वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा. Gemini का Veo 3 और Grok Video Tools जैसे एआई मॉडल्स अब आपके चेहरे, आवाज़ और मूवमेंट के साथ पूरा पर्सनलाइज्ड फेस्टिव वीडियो बना सकते हैं. यानी आने वाले सालों में आप सिर्फ एक लाइन टाइप करेंगे — “Make a Diwali wish video with my smile and diyas behind me” और एआई सेकंड्स में आपका पूरा वीडियो बना देगा.