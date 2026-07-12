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एंड्रॉयड फोन पर VPN कैसे कनेक्ट करें? स्टेप बाय स्टेप जानें सबसे आसान तरीका

Always-On VPN फीचर ऑन करने से बिना सुरक्षा के इंटरनेट कनेक्ट होने का खतरा नहीं रहता, जिससे प्राइवेसी और मजबूत होती है. ( Representational Image (Photo Credit: Getty Images) )

हैदराबाद: आजकल दुनियाभर में हर इंसान के लिए प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, खासकर जब आप पब्लिक वाई-फाई से कनेक्ट होते हैं. इसके अलावा दुनियाभर की कई वेबसाइट्स और सर्विसेज़ ऐसी हैं, जो सिर्फ कुछ खास देशों में ही उपलब्ध होती है. ऐसी कंडीशन में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना एक भरोसेमंद तरीका है. वीपीएन आपके डिवाइस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है, जिससे डेटा सीधे सर्वर तक जाने की बजाय एक सुरक्षित चैनल से होकर गुजरता है. आप जब वीपीएन से जुड़े होते हैं, तो आपके डिवाइस का असली आईपी एड्रेस छिप जाता है और वेबसाइट्स को वीपीएन का आईपी एड्रेस दिखाई देता है, जिससे आपकी पहचान और लोकेशन दोनों सुरक्षित रहते हैं. एंड्रॉयड में VPN कैसे ऐड करें? अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है और आप किसी थर्ड पार्टी वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: स्टेप 1: सबसे पहले किसी भरोसेमंद VPN सर्विस के साथ साइन अप करें और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनें. स्टेप 2: VPN प्रोवाइडर से लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करें. स्टेप 3: अपने एंड्रॉयड फोन में Settings ऐप खोलें. स्टेप 4: Network & internet ऑप्शन पर टैप करें. स्टेप 5: VPN सेक्शन में जाएं और ऊपर दाईं तरफ मौजूद + (Add) बटन पर टैप करें. स्टेप 6: VPN ऐप से मिली जानकारी, जैसे यूजरनेम, पासवर्ड और अन्य डिटेल्स भरें. स्टेप 7: लास्ट में Save पर टैप कर दें. VPN से कनेक्ट कैसे करें? स्टेप 1: VPN सेव करने के बाद कनेक्ट करना बेहद आसान है. इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें: