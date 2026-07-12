एंड्रॉयड फोन पर VPN कैसे कनेक्ट करें? स्टेप बाय स्टेप जानें सबसे आसान तरीका
एंड्रॉयड फोन पर VPN कनेक्ट करना आसान है, बस Settings में जाकर Network & internet सेक्शन से VPN ऐड और कनेक्ट किया जा सकता है.
Published : July 12, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: आजकल दुनियाभर में हर इंसान के लिए प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, खासकर जब आप पब्लिक वाई-फाई से कनेक्ट होते हैं. इसके अलावा दुनियाभर की कई वेबसाइट्स और सर्विसेज़ ऐसी हैं, जो सिर्फ कुछ खास देशों में ही उपलब्ध होती है. ऐसी कंडीशन में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना एक भरोसेमंद तरीका है.
वीपीएन आपके डिवाइस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है, जिससे डेटा सीधे सर्वर तक जाने की बजाय एक सुरक्षित चैनल से होकर गुजरता है. आप जब वीपीएन से जुड़े होते हैं, तो आपके डिवाइस का असली आईपी एड्रेस छिप जाता है और वेबसाइट्स को वीपीएन का आईपी एड्रेस दिखाई देता है, जिससे आपकी पहचान और लोकेशन दोनों सुरक्षित रहते हैं.
एंड्रॉयड में VPN कैसे ऐड करें?
अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है और आप किसी थर्ड पार्टी वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले किसी भरोसेमंद VPN सर्विस के साथ साइन अप करें और अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनें.
स्टेप 2: VPN प्रोवाइडर से लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करें.
स्टेप 3: अपने एंड्रॉयड फोन में Settings ऐप खोलें.
स्टेप 4: Network & internet ऑप्शन पर टैप करें.
स्टेप 5: VPN सेक्शन में जाएं और ऊपर दाईं तरफ मौजूद + (Add) बटन पर टैप करें.
स्टेप 6: VPN ऐप से मिली जानकारी, जैसे यूजरनेम, पासवर्ड और अन्य डिटेल्स भरें.
स्टेप 7: लास्ट में Save पर टैप कर दें.
VPN से कनेक्ट कैसे करें?
स्टेप 1: VPN सेव करने के बाद कनेक्ट करना बेहद आसान है. इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 2: Settings ऐप खोलें और Network & Internet में जाएं
स्टेप 3: उसके बाद VPN ऑप्शन पर टैप करें
स्टेप 4: अब पहले से सेव की गई VPN नेटवर्क चुनें
स्टेप 5: अब Connect बटन पर टैप करें
Always-On फीचर कैसे ऑन करें?
अगर आप चाहते हैं कि वीपीएन हमेशा एक्टिव रहे और गलती से भी बिना सिक्योरिटी के इंटरनेट यूज़ न हो, तो इसके लिए आपके Always-On VPN फीचर ऑन करना होगा. इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: Settings ऐप खोलें
स्टेप 2: Network & Internet में जाएं
स्टेप 3: VPN ऑप्शन पर टैप करें
स्टेप 4: अब जिस नेटवर्क से कनेक्ट करना है, उसके बगल में मौजूग Settings बटन पर टैप करें
स्टेप 5: Always-on VPN टॉगल ऑन करें
स्टेप 6: अब लास्ट में Save के ऑप्शन पर टैप कर दें
गौरतलब है कि Pixel 7 और उसके बाद के सभी Pixel फोन्स तथा Pixel Tablet पर गूगल का बिल्ट-इन फ्री VPN भी मौजूद है. इस कारण गूगल डिवाइस में यूज़र्स को थर्ड-पार्टी वीपीएन ऐप (VPN App) की जरूरच नहीं. गूगल डिवाइस में जब भी आपका फोन किसी VPN से जुड़ता है तो स्टेट्स बार में एक "key" आइकन दिखने लगता है, जिससे यह कन्फर्म हो जाता है कि आपका कनेक्शन सुरक्षित है. लिहाजा, अगर आपके पास गूगल डिवाइस है तो आपको बाहर से किसी वीपीएन को खरीदने की जरूरत नहीं है और आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट्स या सर्विसेज़ का एक्सेस गूगल के बिल्ट-इन वीपीएन के जरिए ले सकते हैं.