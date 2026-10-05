Adobe ने छात्रों को दिया Photoshop का फ्री सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इन पांच स्टेप्स को करना होगा फॉलो
एडोब ने भारत के योग्य छात्रों को फोटोशॉप का पूरा एक साल मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया है, जिसकी सामान्य कीमत 1,999 रुपये सालाना होती है.
Published : October 5, 2026 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: फेस्टिव सीजन के दौरान कई ई-कॉमर्स साइट्स पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स के ऑफर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर में भी लोगों को कई अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं. फोटो और वीडियो एडिटिंग करने के लिए मौजूद सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक Adobe ने भारत के योग्य छात्रों के लिए फोटोशॉप (Photoshop) का एक साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री कर दिया है.
सामान्य रूप से इस प्लान को खरीदने के लिए छात्रों को सालाना 1,999 रुपये खर्च करने पड़चे हैं, लेकिन अब उन्हें एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. यह ऑफर एडोब की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह ऑफर सिर्फ छात्रों के लिए हैं और इसमें कॉलेज की डिटेल्स देनी पड़ती है.
छात्रों के लिए फेस्टिव ऑफर
इस प्रमोशन में योग्य छात्रों को फोटोशॉप का एनुअल प्रीपेड प्लान पहले साल के लिए बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है. आप इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए जब प्रक्रिया करेंगे तो चेकआउट पेज पर नियमित कीमत यानी 1,999 रुपये की जगह शून्य रुपये दिखाई देता है. हालांकि, यह ऑफर सिर्फ एक साल के लिए मुफ्त है और पहला साल खत्म होने के बाद एडोब फोटोशॉप स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन अपने-आप रिन्यू हो जाता है और तब आपके अकाउंट से 1,999 रुपये अपने-आप कट जाएंगे.
ऐसे में अगर आप अगले साल पैसे खर्च करके एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको याद से ठीक एक साल पूरा होने से पहले एडोब प्लान चेक करके रिन्यूअल कैंसिल कर दें. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक एक साल बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे. एडोब ने बताया है कि यह प्रमोशन हिना किसी नोटिस के बंद हो सकता है, इसलिए जो लोग चेकआउट पर शून्य रुपये की कीमत देख रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेस पूरा करके फायदा उठा लेना चाहिए.
फ्री Photoshop कैसे क्लेम करें
ईटीवी भारत ने भी इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए प्रोसेस फॉलो किया तो देखा कि चेकआउट पेज पर 1,999 रुपये की पेमेंट की जगह शून्य रुपये दिखाई दे रहा है. जैसा कि आप नीचे अटैच की गई इस इमेज में देख भी पा रहे होंगे. बहरहाल, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको नीचे बताए गए पांच स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- स्टेप 1: Adobe की Photoshop स्टूडेंट ऑफर पेज खोलें और ऑफर के साथ चेकआउट पर जाएं.
- स्टेप 2: अपने Adobe अकाउंट से साइन इन करें. अगर अकाउंट नहीं है तो ईमेल एड्रेस से नया अकाउंट बना लें.
- स्टेप 3: चेकआउट में पेमेंट मेथड के रूप में UPI चुनें और मांगी गई कॉलेज डिटेल्स भरें.
- स्टेप 4: अपने UPI ऐप के जरिए UPI AutoPay ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट पूरी करें. चेकआउट जानकारी के अनुसार मेंडेट सेट करने के लिए करीब 2 रुपये का छोटा टोकन अमाउंट चार्ज हो सकता है.
- स्टेप 5: इस प्रोसेस के पूरे होते ही अगले 12 महीनों के लिए फोटोशॉप सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद आप डेस्कटॉप पर Adobe के Creative Cloud ऐप के जरिए फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हैं.
यह ऑफर छात्रों के लिए फोटो एडिटिंग सीखने और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अच्छा मौका है. कॉलेज की सही डिटेल्स डालें और प्रक्रिया ध्यान से पूरी करें. रिन्यूअल की तारीख नोट कर लें या अलार्म, रिमाइंडर आदि सेट कर लें. हालांकि, आप इस ऑफर का प्रोसेस पूरा करने के कुछ दिनों के बाद भी रिनुअल ऑटोपेय कैंसल कर सकते हैं.