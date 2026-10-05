ETV Bharat / technology

Adobe ने छात्रों को दिया Photoshop का फ्री सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इन पांच स्टेप्स को करना होगा फॉलो

फ्री साल खत्म होने से पहले प्लान रिन्यूअल जरूर कैंसिल कर लें वरना 1,999 रुपये का चार्ज अपने आप लग जाएगा। ( Image Credit: Adobe )

हैदराबाद: फेस्टिव सीजन के दौरान कई ई-कॉमर्स साइट्स पर अलग-अलग प्रोडक्ट्स के ऑफर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर में भी लोगों को कई अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं. फोटो और वीडियो एडिटिंग करने के लिए मौजूद सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक Adobe ने भारत के योग्य छात्रों के लिए फोटोशॉप (Photoshop) का एक साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री कर दिया है.

सामान्य रूप से इस प्लान को खरीदने के लिए छात्रों को सालाना 1,999 रुपये खर्च करने पड़चे हैं, लेकिन अब उन्हें एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. यह ऑफर एडोब की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह ऑफर सिर्फ छात्रों के लिए हैं और इसमें कॉलेज की डिटेल्स देनी पड़ती है. छात्रों के लिए फेस्टिव ऑफर इस प्रमोशन में योग्य छात्रों को फोटोशॉप का एनुअल प्रीपेड प्लान पहले साल के लिए बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है. आप इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए जब प्रक्रिया करेंगे तो चेकआउट पेज पर नियमित कीमत यानी 1,999 रुपये की जगह शून्य रुपये दिखाई देता है. हालांकि, यह ऑफर सिर्फ एक साल के लिए मुफ्त है और पहला साल खत्म होने के बाद एडोब फोटोशॉप स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन अपने-आप रिन्यू हो जाता है और तब आपके अकाउंट से 1,999 रुपये अपने-आप कट जाएंगे.