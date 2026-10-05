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ChatGPT Plus: भारत में मिल रहा फ्री सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

ट्रायल खत्म होने से पहले सब्सक्रिप्शन रिनुअल रद्द कर दें वरना महीने के बाद नियमित कीमत चार्ज होने लगेगी. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI ने भारत में ChatGPT Plus का एक महीने का फ्री ट्रायल शुरू कर दिया है. यह ऑफर सिर्फ चुनिंदा यूज़र्स को ही दिखाई दे रहा है, इसलिए यह शायद सभी यूज़र्स को इसका फायदा न मिल पाए. इस ट्रायल ऑफर के जरिए यूज़र्स एक भी रुपया खर्च किए बिना ChatGPT Plus का पूरा फायदा उठा सकते हैं.

आपको बता दें कि सामान्य रूप से ChatGPT Plus का सब्सक्रिप्शन खरीदने में करीब 1,999 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अभी एक महीने के लिए इसकी कीमत कुछ यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त हो सकती है.

इसके लिए आपको सबसे फ्री ऑफर चेक करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आपको वो ऑफर मिल रहा है तो आपको उसे क्लेम करने के लिए एक प्रोसेसर पूरा करना होगा.

सबसे पहले आप अपने चैटजीपीटी अकाउंट में लॉगिन करें.

उसके बाद सब्सक्रिप्शन या अपग्रेड पेज पर जाएं.

वहां ChatGPT Plus का कार्ड दिखाई देगा.

अगर आपके अकाउंट पर ऑफर उपलब्ध है, तो कीमत 1,999 रुपये की जगह जीरो दिखाई देगा और क्लेम फ्री ऑफर का बटन भी दिखाई देगा. यह ऑफर ज्यादातर उन अकाउंट्स पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, जिन्होंने पहले कभी भी पेड प्लान नहीं खरीदा है. ChatGPT Go प्लान को भी यूज़ करने वाले यूज़र्स के अकाउंट पर चैटजीपीटी प्लस का फ्री ट्रायल वाला प्लान नहीं दिख रहा है.

ऑफर क्लेम करने के आसान स्टेप्स

1. ChatGPT वेबसाइट या ऐप पर अपने अकाउंट से साइन इन करें. 2. सब्सक्रिप्शन पेज खोलें और ChatGPT Plus कार्ड देखें. 3. अगर Claim free offer बटन दिखे तो उस पर क्लिक करें. 4. अब चेकआउट प्रोसेस शुरू होगा. यहां कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी. 5. डिटेल डालने के बाद कन्फर्म करें. ट्रायल शुरू हो जाएगा और एक महीने तक Plus फीचर्स मुफ्त मिलेंगे.

यह प्लान सिर्फ पहले महीने के लिए है. अगर आप अगले महीने से प्लान कैंसल नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट से एक महीने बाद 1,999 रुपये कट जाएंगे. इस कारण आपको ऑफर क्लेम करने वाली तारीख से ठीक एक महीना पूरा होने से पहले तक में ऑटोपे रिनुअल को मैनुअली कैंसल करना होगा. ChatGPT Plus में ज्यादा यूज लिमिट, नई मॉडल का प्रायोरिटी एक्सेस, बेहतर मेमोरी, Sora से वीडियो बनाने की सुविधा और Codex जैसी चीजें मिलती हैं. फ्री वर्जन से ये सब बेहतर अनुभव देते हैं. यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और हर अकाउंट पर उपलब्ध नहीं, इसलिए जल्दी चेक करें तो उसे जल्द से जल्द क्लेम कर लें.