iPhone की वारंटी स्टेट्स कैसे चेक करें? यहां जानें सबसे आसान तरीका!
iPhone महंगा डिवाइस है इसलिए खरीदने के बाद या रिपेयर कराने से पहले उसकी Warranty Status जरूर चेक करें, ताकि अनावश्यक खर्च से बच सकें.
Published : October 20, 2026 at 4:33 PM IST
हैदराबाद: आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में फोन्स की कीमत काफी बढ़ चुकी है और इसका कारण लगातार रैम और स्टोरेज की कीमत में हो रही बढ़ोतरी है. एपल के आईफोन पहले भी महंगे ही हुआ करते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं. भारत में एपल के ज्यादातर फ्लैगशिप मॉडल की कीमत एक लाख रुपये से भी ज्यादा है. इस बार तो एपल ने काफी महंगी कीमत में आईफोन्स लॉन्च किए हैं.
ऐसे में इतने महंगे फोन को रोज जेब में रखना जोखिम भरा काम भी हो सकता है, इसलिए जब कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आए तो सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है और उससे पहले यूजर्स के लिए अपने आईफोन का वारंटी स्टेट्स चेक करना काफी जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप कोई पुराना आईफोन खरीद रहे हैं, तो भी आपको उसका वारंटी स्टेट्स जरूर चेक करना चाहिए. एपल ने अपने यूज़र्स को ऐसे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, जिनसे वो अपने आईफोन का वारंटी स्टेट्स चेक कर सकते हैं.
वारंटी स्टेट्स चेक करने की जरूरत क्यों?
एपल की लिमिटेड वारंटी डिवाइस की खरीदने की तारीख से लेकर अगले एक साल तक के मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट को कवर करती है. एक्सीडेंटल डैमेज या सामान्य इस्तेमाल से बैटरी खराब होने पर इसका कवरेज मिलता है. कवरेज पेज पर एपलकेयर की जानकारी भी दिखती है. किसी भी यूज़र्स के लिए रिपेयर कराने से पहले वारंटी स्टेट्स जानना फायदेमंद रहता है क्योंकि वारंटी या एपलकेयर में आने वाली समस्या पर शुल्क यानी खर्च कम होता है. सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त भी कवरेज स्टेट्स देखने से पता चल जाता है कि डिवाइस अभी भी वारंटी पीरियड में है या आपके पास एक्स्ट्रा एपल केयर कवरेज है या नहीं.
सेटिंग ऐप से चेक करने का तरीका
- स्टेप 1: अपने iPhone पर Settings ऐप खोलें.
- स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके General पर टैप करें.
- स्टेप 3: AppleCare & Warranty विकल्प चुनें.
- स्टेप 4: अपनी लिस्ट में से अपना iPhone सेलेक्ट करें.
- स्टेप 5: वहां Warranty या AppleCare की पूरी जानकारी और एक्सपायरी डेट दिख जाएगी.
अगर आपके अकाउंट में कई एपल डिवाइस जुड़े हैं, तो अलग-अलग डिलाइस चुनकर उनकी कवरेज भी देखी जा सकती है. एपल का कहना है कि सपोर्टेड डिवाइस पर सेटिंग्स के जरिए ही ये जानकारी आसानी से मिल जाती है. अगर प्लान नहीं दिखे तो आप नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.
एपल वेबसाइट से कैसे चेक करें?
अगर सेटिंग्स ऐप उपलब्ध न हो या सीरियल नंबर से चेक करना हो तो आपको एपल की आधिकारिक कवरेज चेकर वेबसाइट पर जाना होगा. इस तरीके का इस्तेमाल करना खासतौर पर तब फायदेमंद होता है, जब आप सेकंड हैंड आईफोन खरीदने वाले हैं और फोन अभी हाथ में न हो.
- स्टेप 1: इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र में Apple Check Coverage वेबसाइट खोलें.
- स्टेप 2: उसके बाद दिए गए बॉक्स में अपने आईफोन का सीरियर नंबर डालें. साइन-इन करने का ऑप्शन भी मौजूद होगा.
- स्टेप 3: अब आपको वेबसाइट पर जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस दिखाई दे, उसे पूरा कर लें.
- स्टेप 4: सीरियल नंबर सबमिट करने के बाद उपलब्ध कवरेज और बेनिफिट्स की जानकारी सामने आ जाएगी.
इस तरीके में सेटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती और आप सिर्फ आईफोन के सीरियल नंबर से भी उस आईफोन के वारंटी स्टेट्स और एपल केयर कवरेज की डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं.