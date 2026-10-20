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iPhone की वारंटी स्टेट्स कैसे चेक करें? यहां जानें सबसे आसान तरीका!

पुराना आईफोन खरीदते समय सीरियल नंबर से कवरेज चेक करने पर पता चल जाता है कि डिवाइस अभी भी वारंटी में है या नहीं. ( Apple )

हैदराबाद: आजकल भारत समेत पूरी दुनिया में फोन्स की कीमत काफी बढ़ चुकी है और इसका कारण लगातार रैम और स्टोरेज की कीमत में हो रही बढ़ोतरी है. एपल के आईफोन पहले भी महंगे ही हुआ करते थे, लेकिन अब और भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं. भारत में एपल के ज्यादातर फ्लैगशिप मॉडल की कीमत एक लाख रुपये से भी ज्यादा है. इस बार तो एपल ने काफी महंगी कीमत में आईफोन्स लॉन्च किए हैं.

ऐसे में इतने महंगे फोन को रोज जेब में रखना जोखिम भरा काम भी हो सकता है, इसलिए जब कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आए तो सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है और उससे पहले यूजर्स के लिए अपने आईफोन का वारंटी स्टेट्स चेक करना काफी जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप कोई पुराना आईफोन खरीद रहे हैं, तो भी आपको उसका वारंटी स्टेट्स जरूर चेक करना चाहिए. एपल ने अपने यूज़र्स को ऐसे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, जिनसे वो अपने आईफोन का वारंटी स्टेट्स चेक कर सकते हैं.

वारंटी स्टेट्स चेक करने की जरूरत क्यों? एपल की लिमिटेड वारंटी डिवाइस की खरीदने की तारीख से लेकर अगले एक साल तक के मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट को कवर करती है. एक्सीडेंटल डैमेज या सामान्य इस्तेमाल से बैटरी खराब होने पर इसका कवरेज मिलता है. कवरेज पेज पर एपलकेयर की जानकारी भी दिखती है. किसी भी यूज़र्स के लिए रिपेयर कराने से पहले वारंटी स्टेट्स जानना फायदेमंद रहता है क्योंकि वारंटी या एपलकेयर में आने वाली समस्या पर शुल्क यानी खर्च कम होता है. सेकंड हैंड फोन खरीदते वक्त भी कवरेज स्टेट्स देखने से पता चल जाता है कि डिवाइस अभी भी वारंटी पीरियड में है या आपके पास एक्स्ट्रा एपल केयर कवरेज है या नहीं. सेटिंग ऐप से चेक करने का तरीका स्टेप 1: अपने iPhone पर Settings ऐप खोलें. स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके General पर टैप करें. स्टेप 3: AppleCare & Warranty विकल्प चुनें. स्टेप 4: अपनी लिस्ट में से अपना iPhone सेलेक्ट करें. स्टेप 5: वहां Warranty या AppleCare की पूरी जानकारी और एक्सपायरी डेट दिख जाएगी.