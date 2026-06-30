Explainer: स्मार्टफोन चिप क्या है और कैसे काम करता है? भारत में चिप क्रांति की पूरी कहानी
स्मार्टफोन का चिपसेट वास्तव में एक छोटा-सा चमत्कार है, जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करके हमारे निर्देशों को पल भर में पूरा करते हैं.
Published : June 30, 2026 at 9:09 PM IST
हैदराबाद: आप इस वक्त जिस स्मार्टफोन या कंप्यूटर में इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक नाखून जितने छोटे टुकड़े बराबर की चीज़ ने पूरी दुनिया बदल दी है. इस छोटे से टुकड़े को चिप या चिपसेट कहते हैं. आपने कई बार चिप या चिपसेट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं चिप क्या होता, कैसे काम करता है इसका इतिहास क्या है, भविष्य में चिप का विकास कितना और किस स्तर पर होने वाला है और भारत इस मामले में अभी कहां खड़ा है अगर आप ये सब नहीं जानते, तो आइए हम आपको ये सब बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं.
चिप क्या होता है?
चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit) एक बहुत छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा होता है, जिस पर लाखों-करोड़ों बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे (Compenents) फिट किए जाते हैं. इन कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर जैसे हिस्से शामिल होते हैं. पुराने जमाने में ये सभी कंपोनेंट्स यानी कलपुर्जे अलग-अलग होते थे और इन्हें तारों से आपस में जोड़ा जाता था, जिससे कारण डिवाइस बहुत बड़ा और भारी-भरकम बन जाता था.
चिप का कमाल यह है कि यह उन सारे अलग-अलग कंपोनेंट्स को एक ही छोटे टुकड़े पर समेट देता है. इसे ऐसे समझिए जैसे एक पूरा बड़ा बाजार, जिसमें हजारों दुकानें हैं, उसे सिकोड़कर एक माचिस की डिब्बी में फिट कर दिया जाए. कुछ ऐसे ही लाखों-करोड़ों बेहद छोटे कंपोनेंट्स को एक ही छोटे टुकड़े पर फिट कर दिया जाता है. यही चिप की असली ताकत होती है कि वो बहुत सारी जानकारियों और क्षमताओं को बहुत छोटी जगह में समेट देता है.
चिप कैसे काम करता है?
चिप के अंदर एक सबसे बुनियादी हिस्सा होता है, जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं. ट्रांजिस्टर एक तरह का बिजली का स्विच होता है, जो ऑन या ऑफ - दो स्थितियों में रहता है. यही ऑन और ऑफ की स्थिति कंप्यूटर की भाषा में 1 और 0 कहलाती है, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं.
जब करोड़ों ट्रांजिस्टर मिलकर बेहद तेज़ी से ऑन-ऑफ होते हैं, तो वो मिलकर जटिल गणनाएं (कैलकुलेशन) कर पाते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप कैलकुलेटर में 2+2 टाइप करते हैं, तो उस छोटे से कैलकुलेटर के अंदर मौजूद छोटी सी चिप के अंदर मौजूद ट्रांजिस्टर बिजली के सिग्नल को एक खास तरीके से आगे-पीछे घुमाते हैं और आखिर में आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जवाब यानी 4 दिखा देता है. कैलकुलेटर की तरह ही स्मार्टफोन का चिप भी काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्टफोन का चिप एक सेकंड में अरबों बार ऐसी कैलकुलेशन्स कर सकता है.
चिप के अंदर मुख्य रूप से कुछ हिस्से होते हैं:
- CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट): यह चिप का दिमाग होता है, जो सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है.
- GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट): यह गेम्स, वीडियो और तस्वीरों को दिखाने का काम संभालता है.
- RAM और मेमोरी कंट्रोलर: यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके तेज़ी से इस्तेमाल करने में मदद करता है.
- मॉडम: यह कॉल, इंटरनेट और नेटवर्क सिग्नल को संभालता है.
फोन में चिप कैसे काम करता है?
फोन या स्मार्टफोन में चिप होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि फोन में लगा चिप काम कैसे करता है. हालांकि, कई लोगों के मन में उस प्रोसेस को जानने की उत्सुक्ता होती है. दरअसल, स्मार्टफोन में जिस चिप का इस्तेमाल होता है, उसे SoC यानी सिस्टम ऑन चिप कहा जाता है. SoC में सिर्फ CPU ही नहीं, बल्कि GPU, मॉडम, कैमरा प्रोसेसर (ISP), AI इंजन (NPU) और कई अन्य हिस्से एक ही चिप पर मौजूद होते हैं. इसका मतलब है कि एक पूरा "मिनी कंप्यूटर" ही एक चिप के अंदर में समाया हुआ रहता है.
उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने फोन में फोटो खींचते हैं, तो SoC के अंदर मौजूद ISP (इमेज सिग्नल प्रोसेसर) तस्वीर को बेहतर बनाने का काम करता है. ऐसे ही जब आप जब गेम खेलते हैं, तो GPU ग्राफिक्स का पूरा काम संभालता है. जब आप कॉल करते हैं तो फोन की चिप में मौजूद मॉडम नेटवर्क टावर से सिग्नल जोड़ता है. यह सब एक साथ, एक ही छोटी चिप के अंदर होता है.
लैपटॉप, टीवी जैसी अन्य डिवाइस में चिप कैसे काम करता है?
लैपटॉप में आमतौर पर CPU और GPU अलग-अलग चिप होते हैं (हालांकि, आजकल इंटेल (Intel) और एएमडी (AMD) के कुछ नए प्रोसेसर भी सब कुछ एक चिप में मिलाने लगे हैं, जैसे एप्प्ल का M-सीरीज चिप आदि. लैपटॉप का प्रोसेसर ज्यादा बड़े और जटिल काम जैसे बड़ी फाइलें एडिट करना, सॉफ्टवेयर चलाना संभालता है, इसलिए वह स्मार्टफोन चिप से आमतौर पर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बिजली खपत वाला होता है.
इसी तरह से स्मार्ट टीवी में भी एक SoC होता है, जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाने, साउंड प्रोसेस करने और स्मार्ट ऐप्स (जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स) चलाने का काम करता है. इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी का चिप बैटरी बचाने की बजाय बेहतर पिक्चर क्वालिटी और स्मूद वीडियो प्रोसेसिंग पर ज्यादा फोकस करता है.