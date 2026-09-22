Perplexity कंप्यूटर का बड़ा अपडेट, अब MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 से बना पाएंगे वीडियो
Perplexity कंप्यूटर अब MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 की मदद से तैयार वीडियो एक ही थ्रेड में बना देता है.
Published : September 22, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई वीडियो जनरेशन की मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. Google Gemini से लेकर Perplexity तक दुनिया भर के तमाम एआई कंपनियां अपने-अपने एआई प्लेटफॉर्म्स पर एआई जनरेटिव वीडियो फीचर को लगातार बेहतर करने का काम कर रही है.
इस क्रम ने परप्लेक्सिटी कंप्यूटर में एक बड़ा बदलाव आया है. अब पर्प्लेक्सिटी कंप्यूटर MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 की क्षमता का इस्तेमाल करके भी एआई वीडियो बना सकता है. अभी तक सिर्फ टेक्स्ट और क्रिएटिव आइडिया मिलते थे, लेकिन अब यूज़र सीधे वीडियो भी तैयार कर सकते हैं.
वीडियो बनाने का आसान तरीका
यूज़र को सिर्फ परप्लेक्सिटी कंप्यूटर से पूछना और बताना है. अगर आपको कोई कैंपेन क्लिप चाहिए तो आप कह सकते हैं. प्रोडक्ट डेमो चाहिए तो उसके बारे में बोल सकते हैं या सोशल मीडिया के लिए छोटा वीडियो चाहिए तो वो भी परप्लेक्सिटी कंप्यूटर से मांग सकते हैं. सिस्टम उसी थ्रेड में कॉपी, क्रिएटिव और जनरेट की गई एआई वीडियो एकसाथ दे देता है. इसके लिए यूज़र को अलग-अलग जगह पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, सबकुछ एक ही जगह पर आसानी से मिल जाता है.
Perplexity Computer can now create videos using MiniMax H3 and ByteDance Seedance 2.5.— Perplexity (@perplexity_ai) September 21, 2026
Ask Computer for a campaign clip, product demo, or social asset, and it produces finished video next to copy and creative in same thread.
Available now for Pro and Max subscribers. pic.twitter.com/0TpWW5Etr2
परप्लेक्सिटी कंप्यूटर की यह नई सुविधा अभी तक सिर्फ परप्लेक्सिटी के प्रो और प्रो मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है. परप्लेक्सिटी के जो यूज़र्स प्रो या प्रो मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो परप्लेक्सिटी कंप्यूटर से अब MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 के जरिए एआई वीडियो बनवा सकते हैं. बाकी यूज़र्स को इंतजार करना पड़ेगा.
नया फीचर खास क्यों है?
पहले एआई वीडियो बनाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर या टूल खोलना पड़ता था. अब परप्लेक्सिटी कंप्यूटर ही सब काम खुद कर देता है. यूज़र्स को सिर्फ अपना आइडिया टाइप करके लिखना या फिर बोलकर बताना पड़ता है और उसके बाद परप्लेक्सिटी कंप्यूटर अपने-आप दो बेहतरीन एआई-वीडियो जनरेटिव टूल की मदद से आपके टॉपिक पर एआई वीडियो बना देता है.
आपको बता दें कि मिनीमैक्स एच3 और बाइटडांस सीडेंस 2.5 काफी अच्छे एआई मॉडल्स हैं, इसलिए कंपनी का दावा है कि वीडियो की क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है. मार्केटिंग वाले लोग, क्रिएटर और बिजनेस वाले आसानी से कैंपेन क्लिप या प्रोडेक्ट डेमो जैसी एआई वीडियो बना सकते हैं. इससे यूज़र्स का टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है.