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Perplexity कंप्यूटर का बड़ा अपडेट, अब MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 से बना पाएंगे वीडियो

प्रो और मैक्स सब्सक्राइबर्स अब कैंपेन क्लिप प्रोडक्ट डेमो या सोशल एसेट आसानी से मांगकर तैयार वीडियो पा सकते हैं. ( Image Credit: Perplexity )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई वीडियो जनरेशन की मांग काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. Google Gemini से लेकर Perplexity तक दुनिया भर के तमाम एआई कंपनियां अपने-अपने एआई प्लेटफॉर्म्स पर एआई जनरेटिव वीडियो फीचर को लगातार बेहतर करने का काम कर रही है. इस क्रम ने परप्लेक्सिटी कंप्यूटर में एक बड़ा बदलाव आया है. अब पर्प्लेक्सिटी कंप्यूटर MiniMax H3 और ByteDance Seedance 2.5 की क्षमता का इस्तेमाल करके भी एआई वीडियो बना सकता है. अभी तक सिर्फ टेक्स्ट और क्रिएटिव आइडिया मिलते थे, लेकिन अब यूज़र सीधे वीडियो भी तैयार कर सकते हैं. वीडियो बनाने का आसान तरीका यूज़र को सिर्फ परप्लेक्सिटी कंप्यूटर से पूछना और बताना है. अगर आपको कोई कैंपेन क्लिप चाहिए तो आप कह सकते हैं. प्रोडक्ट डेमो चाहिए तो उसके बारे में बोल सकते हैं या सोशल मीडिया के लिए छोटा वीडियो चाहिए तो वो भी परप्लेक्सिटी कंप्यूटर से मांग सकते हैं. सिस्टम उसी थ्रेड में कॉपी, क्रिएटिव और जनरेट की गई एआई वीडियो एकसाथ दे देता है. इसके लिए यूज़र को अलग-अलग जगह पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, सबकुछ एक ही जगह पर आसानी से मिल जाता है.