Nothing OS 4.0 लॉन्च: जानें कैसे आपका नथिंग होगा फास्ट और स्मूद, पढ़ें सभी नए फीचर्स की लिस्ट
Nothing OS 4.0 अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, स्मूद और कस्टमाइज़ेबल बन गया, जिसमें Live Updates से लेकर AI Essential Apps तक सब शामिल है.
Published : November 22, 2025 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: Nothing ने आखिरकार अपना नया Nothing OS 4.0 (Android 16 बेस्ड) ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट ब्रांड की मिनिमल डिजाइन फिलॉसफी को और स्मार्ट, स्मूथ और ज्यादा कनेक्टेड बनाता है. कंपनी का कहना है कि OS 4.0 को OS 3.0 की स्ट्रेंथ पर ही बनाया गया है, लेकिन इसमें एनीमेशन, इंटरफेस पॉलिश और सिस्टम फ्लूइडिटी में बड़ा अपग्रेड मिलता है.
सबसे बड़ा हाइलाइट: Live Updates + Glyph Interface
अब आपकी डिलीवरी ट्रैकिंग हो, कैब बुकिंग हो या टाइमर, सबकी लाइव जानकारी सीधे स्क्रीन पर और साथ ही फोन के Glyph Interface पर नजर आ जाएगी. Android 16 सपोर्ट करने वाला कोई भी ऐप अब ऑटोमेटिकली नथिंग के Glyph Progress को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए अब ये फीचर और ज्यादा ओपन हो गया है.
Refined Extra Dark Mode: Nothing OS 4.0 में Extra Dark Mode को पूरी तरह रीडिज़ाइन किया गया है-
पूरे सिस्टम में ज्यादा डीप कॉन्ट्रास्ट, नोटिफिकेशन, Quick Settings और App Drawer को नया लो-लाइट लुक मिलेगा. इसके अलावा Essential Space और Launcher अब इस मोड के साथ और बेहतर मैच करते हैं.
पहले से ज्यादा स्मूथ एनीमेशन: अब नथिंग फोन में ऐप खोलने और बंद करने पर अब नया depth-based zoom effect दिखेगा. वॉल्यूम को सबसे कम या सबसे ज्यादा करने पर subtle vibration होगा. नोटिफिकेशन ज्यादा वज़न और बाउंस फील कराते हैं.
Widgets अब और कस्टम: Weather, Pedometer और Screen Time के लिए अब 1×1 और 2×1 साइज़ भी मिलते हैं, जो मिनिमल होम सेटअप्स के लिए बिल्कुल सही है.
New Pop-up View Multitasking: अब एक साथ दो फ्लोटिंग ऐप्स ओपन की जा सकती हैं. Swipe up करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं और Pull down करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं. अब नथिंग फोन में मल्टीटास्किंग करना काफी आसान, स्मूद और मजेदार हो गया है.
Hidden Icons: अब आप ऐप को App Drawer से छुपा सकते हैं, लेकिन क्विक एक्सेस बनाए रख सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, जिन्हें अपने फोन की होम स्क्रीन को साफ-सुथरा रखना पसंद है.
Phone (3) के लिए एक्सक्लूसिव फीचर्स
- Deeper Flip to Glyph कंट्रोल
- बेहतर Pocket Mode
- नए Glyph Toys: Hourglass, Lunar Cycle
- Mirror Selfie में अब original + mirrored दोनों वर्ज़न सेव होंगे
- Nothing Playground: बस बोलकर कस्टम AI Essential Apps बनाने का फीचर
- सारे Essential Apps अब नए Widget Drawer में मिलेंगे
Rollout कब होगा
Nothing OS 4.0 रोलआउट Phone (3) के लिए शुरू हो चुका है, और जल्द ही अन्य Nothing और CMF डिवाइस को भी यह अपडेट मिलेगा.