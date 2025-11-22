ETV Bharat / technology

Nothing OS 4.0 लॉन्च: जानें कैसे आपका नथिंग होगा फास्ट और स्मूद, पढ़ें सभी नए फीचर्स की लिस्ट

Nothing OS 4.0 में Live Updates, बेहतर Dark Mode और नए Glyph फीचर्स मिलकर यूज़र्स को पहले से ज्यादा फ्लूइड, मिनिमल और स्मार्ट एक्सपीरियंस देते हैं. ( फोटो क्रेडिट: Nothing )

हैदराबाद: Nothing ने आखिरकार अपना नया Nothing OS 4.0 (Android 16 बेस्ड) ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट ब्रांड की मिनिमल डिजाइन फिलॉसफी को और स्मार्ट, स्मूथ और ज्यादा कनेक्टेड बनाता है. कंपनी का कहना है कि OS 4.0 को OS 3.0 की स्ट्रेंथ पर ही बनाया गया है, लेकिन इसमें एनीमेशन, इंटरफेस पॉलिश और सिस्टम फ्लूइडिटी में बड़ा अपग्रेड मिलता है. सबसे बड़ा हाइलाइट: Live Updates + Glyph Interface अब आपकी डिलीवरी ट्रैकिंग हो, कैब बुकिंग हो या टाइमर, सबकी लाइव जानकारी सीधे स्क्रीन पर और साथ ही फोन के Glyph Interface पर नजर आ जाएगी. Android 16 सपोर्ट करने वाला कोई भी ऐप अब ऑटोमेटिकली नथिंग के Glyph Progress को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि थर्ड-पार्टी ऐप्स के लिए अब ये फीचर और ज्यादा ओपन हो गया है. Refined Extra Dark Mode: Nothing OS 4.0 में Extra Dark Mode को पूरी तरह रीडिज़ाइन किया गया है- पूरे सिस्टम में ज्यादा डीप कॉन्ट्रास्ट, नोटिफिकेशन, Quick Settings और App Drawer को नया लो-लाइट लुक मिलेगा. इसके अलावा Essential Space और Launcher अब इस मोड के साथ और बेहतर मैच करते हैं.