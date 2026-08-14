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सूरज का कोरोना उसकी सतह से ज्यादा गर्म कैसे? भारत के Aditya-L1 ने दिया जवाब

Aditya-L1 ( फोटो - ANI )

हैदराबाद: सूर्य हमेशा से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है. वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और सोलर फ़िज़िक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक सूरज का बाहरी वायुमंडल, या कोरोना है. हैरानी की बात यह है कि इसका क्रोमा सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से लाखों डिग्री ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? लेकिन अब भारत के Aditya-L1 मिशन से मिली नई जानकारियों ने शायद वैज्ञानिकों को इस सवाल का जवाब खोजने के करीब पहुंचाया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज के लगातार बदलते मैग्नेटिक फ़ील्ड, कोरोना को इतना गर्म रखने के लिए ज़रूरी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ एस्ट्रोफ़िज़िक्स (IIA) के प्रोफ़ेसर आर. रमेश की अगुवाई में इस रिसर्च को किया गया, जोकि 'एस्ट्रोफ़िज़िकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशित हुई है. इस स्टडी में उन दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के योगदान को भी मापने की कोशिश की गई है, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि वे कोरोना को गर्म करती हैं. सूर्य का कोरोना इतना गर्म क्यों है?

रिसर्च में पाया गया कि सूरज के अंदर का तापमान एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन जब वैज्ञानिक इसके बाहरी एटमॉस्फेयर की जांच करते हैं, तो यहां पर स्थिति बदल जाती है. सूरज के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसकी दिखाई देने वाली सतह, या फोटोस्फीयर, का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना, जो सतह से काफी ऊपर स्थित होता है, उसका तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और, खास तौर पर एक्टिव समय के दौरान, तापमान इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना को 'कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम' के तौर पर जाना जाता है और यह सोलर फ़िज़िक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है. यह रहस्य और भी पेचीदा तब हो जाता है, जब कोरोना से लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है, जो ज़बरदस्त विस्फोटों – जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और सोलर फ्लेयर्स — के ज़रिए होती है. वैज्ञानिकों की माने तो CME अंतरिक्ष में मैग्नेटाइज़्ड प्लाज़्मा के विशाल बादल छोड़ सकते हैं. जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो इनसे जियोमैग्नेटिक तूफ़ान का जन्म हो सकता है, जो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.