सूरज का कोरोना उसकी सतह से ज्यादा गर्म कैसे? भारत के Aditya-L1 ने दिया जवाब
भारतीय सैटेलाइट Aditya-L1 ने सूरज के कोरोना के बारे में अहम जानकारी दी है. वैज्ञानिकों को पता चला है कि यह इतना गर्म क्यों है?
Published : August 14, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: सूर्य हमेशा से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है. वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और सोलर फ़िज़िक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक सूरज का बाहरी वायुमंडल, या कोरोना है. हैरानी की बात यह है कि इसका क्रोमा सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से लाखों डिग्री ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है?
लेकिन अब भारत के Aditya-L1 मिशन से मिली नई जानकारियों ने शायद वैज्ञानिकों को इस सवाल का जवाब खोजने के करीब पहुंचाया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज के लगातार बदलते मैग्नेटिक फ़ील्ड, कोरोना को इतना गर्म रखने के लिए ज़रूरी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ एस्ट्रोफ़िज़िक्स (IIA) के प्रोफ़ेसर आर. रमेश की अगुवाई में इस रिसर्च को किया गया, जोकि 'एस्ट्रोफ़िज़िकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशित हुई है.
इस स्टडी में उन दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के योगदान को भी मापने की कोशिश की गई है, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे कोरोना को गर्म करती हैं.
सूर्य का कोरोना इतना गर्म क्यों है?
रिसर्च में पाया गया कि सूरज के अंदर का तापमान एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन जब वैज्ञानिक इसके बाहरी एटमॉस्फेयर की जांच करते हैं, तो यहां पर स्थिति बदल जाती है. सूरज के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इसकी दिखाई देने वाली सतह, या फोटोस्फीयर, का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है.
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना, जो सतह से काफी ऊपर स्थित होता है, उसका तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और, खास तौर पर एक्टिव समय के दौरान, तापमान इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस घटना को 'कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम' के तौर पर जाना जाता है और यह सोलर फ़िज़िक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है.
यह रहस्य और भी पेचीदा तब हो जाता है, जब कोरोना से लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है, जो ज़बरदस्त विस्फोटों – जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और सोलर फ्लेयर्स — के ज़रिए होती है.
वैज्ञानिकों की माने तो CME अंतरिक्ष में मैग्नेटाइज़्ड प्लाज़्मा के विशाल बादल छोड़ सकते हैं. जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो इनसे जियोमैग्नेटिक तूफ़ान का जन्म हो सकता है, जो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
सूरज की गतिविधि के लगभग 11 साल के चक्र के दौरान, जब सूरज अपेक्षाकृत शांत होता है, तो वह हर दिन लगभग दो से तीन CME पैदा करता है. यह संख्या चक्र के चरम पर 10 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो फिर कोरोना की ऊर्जा की भरपाई कैसे होती रहती है?
Aditya-L1 ने क्या खोजा?
रिसर्चर्स ने 5 अगस्त, 2024 को हुए एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले CME का अध्ययन करने के लिए Aditya-L1 के 'विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ' (VELC) से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया. इन जानकारियों से पता चला कि CME के लगभग 10 घंटों के भीतर, उलझी हुई मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइनें 'रीकनेक्शन' के ज़रिए अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई थीं.
इसके बाद रिसर्चर्स ने इस बात का हिसाब लगाया कि इन दो तरीकों से कोरोना को कितनी एनर्जी मिलती है. उनके नतीजे हैरान करने वाले थे. सूरज की सतह से पैदा होने वाली लहरों से एनर्जी की ज़रूरत का सिर्फ़ 7 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा होता है, वहीं मैग्नेटिक-फ़ील्ड के रीकॉन्फ़िगरेशन से लगभग 93 प्रतिशत ऊर्जा मिलती है.
वहीं दूसरे अर्थों में कहें तो, वैसे तो सूरज की उबलती सतह से पैदा होने वाली लहरें कोरोना तक ऊर्जा पहुंचाती हैं, लेकिन स्टडी से इस बात की जानकारी मिली है कि विस्फोटों के दौरान खोई हुई ऊर्जा की भरपाई करने वाला मुख्य तरीका 'मैग्नेटिक रीकनेक्शन' है.
IIA के प्रोफ़ेसर आर. रमेश ने कहा कि, "हालांकि सूरज की सतह पर बुलबुले बनने और उबलने जैसी हलचल से पैदा होने वाली लहरें ऊर्जा बनाती और पहुंचाती हैं, लेकिन उनका योगदान बहुत कम है - वे ऊर्जा की ज़रूरत का सिर्फ़ 7 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा करती हैं. बाकी 93 प्रतिशत ऊर्जा इसलिए मिलती है, क्योंकि सूरज खुद को फिर से व्यवस्थित करता है और खोई हुई ऊर्जा की भरपाई करता है."
क्यों जरूरी है यह शोध
इन नतीजों से 'कोरोना हीटिंग' की समस्या का समाधान तो शायद न मिल पाए, लेकिन ये भविष्य की रिसर्च के लिए एक बेंचमार्क ज़रूर हो सकते हैं, कि सूरज के वायुमंडल में ऊर्जा कैसे बनती है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है.
ये ऑब्ज़र्वेशन इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि Aditya-L1 की मदद से भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष से लगातार सूरज की स्टडी कर सकते हैं. इससे ऐसा डेटा मिलता है, जिसका इस्तेमाल उन घटनाओं को समझने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें धरती से देखना मुश्किल होता है.