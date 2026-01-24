Maruti e-Vitara से कितनी अलग है Toyota Urban Cruiser Ebella, जानें यहां
Toyota ने अपनी नई Toyota Urban Cruiser Ebella इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया है. इसकी तुलना हम Maruti Suzuki e-Vitara से कर रहे हैं.
Published : January 24, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: इस हफ़्ते की शुरुआत में जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, Toyota Urban Cruiser Ebella को पेश किया था. बता दें कि यह मिड-साइज़ SUV असल में Maruti Suzuki e-Vitara का रीबैज्ड वर्ज़न है, जो इस ब्रांड की भी पहली इलेक्ट्रिक कार है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि Toyota ने Maruti Suzuki की e-Vitara से खुद को कैसे अलग दिखाने की कोशिश की है, हालांकि यह लिस्ट बहुत लंबी नहीं है.
Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: डिजाइन
हालांकि दोनों SUVs के डाइमेंशन और व्हीलबेस 2700 mm होने के कारण एक जैसे हैं, लेकिन उनके फ्रंट लुक में कुछ बड़े अंतर देखने को मिलते हैं. दोनों में बेहतर बैटरी मैनेजमेंट के लिए एक्टिव एयर फ्लैप इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हेडलाइट्स और DRL पैटर्न दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है. Toyota Ebella में मोनोपॉड LED हेडलाइट्स के साथ पाइन जैसे DRLs लगाए गए हैं, जबकि e-Vitara में Y-शेप के DRLs के साथ मैट्रिक्स LED टेक्नोलॉजी मिलती है.
कार का बंपर डिज़ाइन भी अलग रखा गया है, और Toyota का डिज़ाइन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जबकि Maruti e-Vitara ज़्यादा मस्कुलर दिखती है. इसमें खास तौर पर फॉग लैंप भी मिलते हैं, जो टोयोटा में नहीं मिलते हैं. साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह काफी हद तक एक जैसा है, जिसमें बहुत सारी क्लैडिंग लगाई गई है, हालांकि 18-इंच के अलॉय के अलग-अलग डिज़ाइन सबसे अलग दिखते हैं. दोनों SUVs की टेल लाइट्स उनके फ्रंट लुक को अच्छी तरह से कॉम्प्लिमेंट करती हैं.
Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: इंटीरियर
केबिन की बात करें तो दोनों SUV में काफी हद तक एक जैसे हैं. ब्लैक और टैन थीम भी दोनों में कॉमन एसयूवी में है और डैशबोर्ड डिज़ाइन भी एक जैसा है. इनमें डुअल-स्क्रीन सेटअप, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, ग्लास रूफ, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स हैं.
Toyota में खास तौर पर 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि Maruti e-Vitara में 10-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है. दोनों SUV की पिछली सीटों में रिक्लाइन और स्लाइड फंक्शन मिलते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकैलिटी के लिए 40:20:40 स्प्लिट भी दिया गया है.
Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: पावरट्रेन
दोनों SUVs में दो बैटरी पैक ऑप्शन भी मिलते हैं, जिनमें पहला 49 kWh और दूसरा 61 kWh है. पहले वाले से 142 bhp की पावर और 189 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि बड़े पैक से उतने ही टॉर्क के साथ 172 bhp की पावर मिलती है. रेंज की बात करें तो पहला बैटरी पैक 440 km की रेंज देता है, जबकि दूसरा पैक 543 km की रेंज देता है.
इन दोनों SUVs को कुल 3 ट्रिम्स दिए गए हैं, जिसमें Maruti Nexa के अपने रेगुलर तरीके से उन्हें Delta, Zeta, और Alpha नाम दिया है, जबकि टोयोटा ने अपने ट्रिम्स को E1, E2 और E3 नाम दिया है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इन दोनों SUVs में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं. जहां Maruti Suzuki e-Vitara ने Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, वहीं Toyota की कार की सेफ्टी रेटिंग सामने नहीं आई है.
Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: कीमत
दोनों SUV की कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया गया है, और यह देखना बाकी है कि दोनों में से कौन सी कंपनी पहले इनकी घोषणा करती है. हालांकि, Toyota ने आगे बढ़कर खास तौर पर 3 साल बाद 60 प्रतिशत बायबैक ऑप्शन की घोषणा की है, ताकि ग्राहकों का भरोसा जीता जा सके, जबकि Ebella पर बैटरी एज़ ए सर्विस (BAAS) ऑप्शन भी उपलब्ध होगा, जिससे EV की शुरुआती कीमत कम हो जाएगी. दोनों को बैटरी पर 8 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है.