ETV Bharat / technology

Maruti e-Vitara से कितनी अलग है Toyota Urban Cruiser Ebella, जानें यहां

Toyota Urban Cruiser Ebella और Maruti e-Vitara ( फोटो - Toyota/Maruti Suzuki )

हैदराबाद: इस हफ़्ते की शुरुआत में जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, Toyota Urban Cruiser Ebella को पेश किया था. बता दें कि यह मिड-साइज़ SUV असल में Maruti Suzuki e-Vitara का रीबैज्ड वर्ज़न है, जो इस ब्रांड की भी पहली इलेक्ट्रिक कार है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि Toyota ने Maruti Suzuki की e-Vitara से खुद को कैसे अलग दिखाने की कोशिश की है, हालांकि यह लिस्ट बहुत लंबी नहीं है. Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: डिजाइन

हालांकि दोनों SUVs के डाइमेंशन और व्हीलबेस 2700 mm होने के कारण एक जैसे हैं, लेकिन उनके फ्रंट लुक में कुछ बड़े अंतर देखने को मिलते हैं. दोनों में बेहतर बैटरी मैनेजमेंट के लिए एक्टिव एयर फ्लैप इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हेडलाइट्स और DRL पैटर्न दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है. Toyota Ebella में मोनोपॉड LED हेडलाइट्स के साथ पाइन जैसे DRLs लगाए गए हैं, जबकि e-Vitara में Y-शेप के DRLs के साथ मैट्रिक्स LED टेक्नोलॉजी मिलती है. कार का बंपर डिज़ाइन भी अलग रखा गया है, और Toyota का डिज़ाइन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जबकि Maruti e-Vitara ज़्यादा मस्कुलर दिखती है. इसमें खास तौर पर फॉग लैंप भी मिलते हैं, जो टोयोटा में नहीं मिलते हैं. साइड प्रोफाइल की बात करें तो यह काफी हद तक एक जैसा है, जिसमें बहुत सारी क्लैडिंग लगाई गई है, हालांकि 18-इंच के अलॉय के अलग-अलग डिज़ाइन सबसे अलग दिखते हैं. दोनों SUVs की टेल लाइट्स उनके फ्रंट लुक को अच्छी तरह से कॉम्प्लिमेंट करती हैं. Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti Suzuki e-Vitara: इंटीरियर

केबिन की बात करें तो दोनों SUV में काफी हद तक एक जैसे हैं. ब्लैक और टैन थीम भी दोनों में कॉमन एसयूवी में है और डैशबोर्ड डिज़ाइन भी एक जैसा है. इनमें डुअल-स्क्रीन सेटअप, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, ग्लास रूफ, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स हैं.