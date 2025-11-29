ETV Bharat / technology

XEV 9e से कितनी अलग है नई Mahindra XEV 9s, देखें दोनों की तुलना

Mahindra XEV 9s vs XEV 9e Comparison ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने अपने इलेक्ट्रिक XEV लाइनअप में एक नई 7-सीटर Mahindra XEV 9S एसयूवी को शामिल किया है. इसकी लॉन्च के साथ ही, दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल के साथ, एक ही फ़ैमिली में दो अलग-अलग कार शामिल हो गई हैं, जो Mahindra के बढ़ते EV लाइन-अप के लिए एक बेहतर सिचुएशन है. जहां Mahindra XEV 9e ने अपने स्टाइल से पहले ही अपनी पहचान बना ली है, वहीं अब नई Mahindra 9s एक ज़्यादा सही, स्पेस-फ़ोकस्ड विकल्प के तौर पर बाजार में उतारी गई है. तो अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सी कार खरीदने के लिए सही रहेगी. यहां हम इन दोनों कारों की तुलना कर रहे हैं. XEV 9e vs XEV 9s: डिजाइन और बॉडी स्टाइल

Mahindra XEV 9e की बात करें तो यह एक कूप-SUV स्टाइल प्रोफ़ाइल के साथ आती है, जिसमें ढलान वाली रूफ और देखने में बोल्ड और यूथफ़ुल डिज़ाइन दिया गया था. यह उन खरीदारों के लिए सही थी, जो रोड पर अपनी मौजूदगी और डिज़ाइन के स्टाइल को पसंद करते हैं. वहीं दूसरी ओर, Mahindra XEV 9s की बात करें तो इसमें एक पारंपरिक सीधी SUV का सिल्हूट दिया गया है, जिसकी रूफ फ़्लैट है. जहां Mahindra 9e का टेल सेक्शन अपने स्लीक बार के साथ लोगों का काफी पसंद आया था, वहीं Mahindra 9s बहुत जानी-पहचानी XUV700 का एक नया रूप है. Mahindra XEV 9s (फोटो - Mahindra & Mahindra) यह नई कार कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन 9s में एक रियर वाइपर और वॉशर है, जो 9E में इसके कूप-स्टाइल टेलगेट के कारण नहीं मिलता है. फ्लैट छत की वजह से Mahindra 9s में ज़्यादा हेडरूम, बेहतर इनग्रेस/एग्रेस और जगह का इस्तेमाल भी होना चाहिए. इससे यह भी पता चलता है कि 9s में तीन-रो वाली सीटें मिलती हैं.