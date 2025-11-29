ETV Bharat / technology

XEV 9e से कितनी अलग है नई Mahindra XEV 9s, देखें दोनों की तुलना

Mahindra ने अपने इलेक्ट्रिक XEV लाइनअप में नई 7-सीटर Mahindra XEV 9S एसयूवी को शामिल किया है. यह Mahindra XEV 9e के मुकाबले कैसी है.

Mahindra XEV 9s vs XEV 9e
Mahindra XEV 9s vs XEV 9e Comparison (फोटो - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 1:18 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने अपने इलेक्ट्रिक XEV लाइनअप में एक नई 7-सीटर Mahindra XEV 9S एसयूवी को शामिल किया है. इसकी लॉन्च के साथ ही, दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल के साथ, एक ही फ़ैमिली में दो अलग-अलग कार शामिल हो गई हैं, जो Mahindra के बढ़ते EV लाइन-अप के लिए एक बेहतर सिचुएशन है.

जहां Mahindra XEV 9e ने अपने स्टाइल से पहले ही अपनी पहचान बना ली है, वहीं अब नई Mahindra 9s एक ज़्यादा सही, स्पेस-फ़ोकस्ड विकल्प के तौर पर बाजार में उतारी गई है. तो अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सी कार खरीदने के लिए सही रहेगी. यहां हम इन दोनों कारों की तुलना कर रहे हैं.

XEV 9e vs XEV 9s: डिजाइन और बॉडी स्टाइल
Mahindra XEV 9e की बात करें तो यह एक कूप-SUV स्टाइल प्रोफ़ाइल के साथ आती है, जिसमें ढलान वाली रूफ और देखने में बोल्ड और यूथफ़ुल डिज़ाइन दिया गया था. यह उन खरीदारों के लिए सही थी, जो रोड पर अपनी मौजूदगी और डिज़ाइन के स्टाइल को पसंद करते हैं.

वहीं दूसरी ओर, Mahindra XEV 9s की बात करें तो इसमें एक पारंपरिक सीधी SUV का सिल्हूट दिया गया है, जिसकी रूफ फ़्लैट है. जहां Mahindra 9e का टेल सेक्शन अपने स्लीक बार के साथ लोगों का काफी पसंद आया था, वहीं Mahindra 9s बहुत जानी-पहचानी XUV700 का एक नया रूप है.

Mahindra XEV 9s
Mahindra XEV 9s (फोटो - Mahindra & Mahindra)

यह नई कार कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन 9s में एक रियर वाइपर और वॉशर है, जो 9E में इसके कूप-स्टाइल टेलगेट के कारण नहीं मिलता है. फ्लैट छत की वजह से Mahindra 9s में ज़्यादा हेडरूम, बेहतर इनग्रेस/एग्रेस और जगह का इस्तेमाल भी होना चाहिए. इससे यह भी पता चलता है कि 9s में तीन-रो वाली सीटें मिलती हैं.

XEV 9e vs XEV 9s: बैटरी, रेंज और प्लेटफॉर्म
दोनों EV में Mahindra का स्केलेबल INGLO प्लेटफॉर्म, एक जैसा चार्जिंग आर्किटेक्चर और बैटरी टेक दिया गया है.

बैटरी विकल्पMahindra XEV 9EMahindra XEV 9S
59 kWhउपलब्धउपलब्ध
70 kWhउपलब्ध नहींउपलब्ध
79 kWhउपलब्धउपलब्ध

Mahindra 9S में 70kWh की बैटरी एक बड़ा अंतर है, जो 241bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क देती है और 600km की रेंज का दावा किया गया है. हालांकि, यह सिर्फ़ एक ट्रिम में उपलब्ध है, लेकिन इससे Mahindra 9s लाइनअप ज़्यादा यूज़र्स के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा.

Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e (फोटो - Mahindra & Mahindra)

XEV 9e vs XEV 9s: इंटीरियर, स्पेस और कम्फर्ट
Mahindra XEV 9 के 5-सीटर लेआउट के साथ, यह न्यूक्लियर फैमिली और शहर में पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. लेकिन Mahindra XEV 9s का 7-सीटर लेआउट, जिसमें इस्तेमाल करने लायक तीसरी रो है, इसे उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है, जिन्हें या तो ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होती है या जिन्हें थोड़ी ज़्यादा आसानी से लंबी दूरी तय करनी होती है.

साथ ही, वेंटिलेटेड स्लाइडिंग दूसरी-रो सीटें और ट्रे टेबल जैसी छोटी-छोटी चीज़ें इस लंबी दूरी के आराम को और बढ़ाती हैं. कंपनी ने बताया कि, दोनों में एक ही प्रीमियम इंटीरियर लैंग्वेज, मल्टी-स्क्रीन डैशबोर्ड और हाई-टेक कॉकपिट दिया गया है, लेकिन Mahindra 9s में बैठने के लिए काफी स्पेस दिया गया है, और यह तब मायने रखता है जब असल ज़िंदगी लाइफस्टाइल के रास्ते में आती है.

XEV 9e vs XEV 9s: कीमत
सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मुद्दा यही है. ज़्यादा जगह वाली और ज़्यादा प्रैक्टिकल Mahindra 9s न सिर्फ़ सस्ती शुरू होती है, बल्कि इसके फुली लोडेड ट्रिम्स की कीमत भी Mahindra 9e से कम है.

मॉडलशुरुआती कीमतटॉप-स्पेक कीमत
Mahindra XEV 9s19.95 लाख रुपये29.45 लाख रुपये
Mahindra XEV 9e21.90 लाख रुपये30.50–31.25 लाख रुपये

हालांकि कंपनी ने इस कार को फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उतारा है, और हो सकता है कि बाद में इसकी कीमतों को बढ़ाया जाएगा. लेकिन अगर आप अभी प्योर वैल्यू-फॉर-मनी देख रहे हैं, तो आपके लिए Mahindra 9s एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

संपादक की पसंद

