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नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट पुराने मॉडल से कितनी है अलग, यहां जानें 5 बड़े बदलाव

नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट और पुरानी Honda City के बीच अंतर ( फोटो - Honda Cars India )

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda Cars ने अपनी 2026 Honda City फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कार 11.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. Honda City लगभग तीन दशक से होंडा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कार रही है. सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 फेसलिफ्ट कंपनी की फ्लैगशिप सेडान को मिला दूसरा मिड-साइकल अपडेट है. पिछले मॉडल के मुकाबले नई Honda City फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी बदलाव किए गए हैं. हम यहां 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं: 2026 Honda City vs old Honda City: एक्सटीरियर डिजाइन

नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर पूरी तरह से नया बनाया गया है. इसमें आगे की तरफ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ नया कनेक्टेड DRL लाइट बार, एक ब्लैक मैट्रिक्स मेश ग्रिल, Honda का नया लोगो, और एयरोडायनामिक एयर कर्टन के साथ एक चौड़ा बंपर वगैरह दिया गया है. इसके अलावा, यह कॉम्पैक्ट सेडान पुराने मॉडल से 11 mm लंबी है, जिसकी लंबाई 4,594 mm है और इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, Z-Edge रैप LED टेल लैंप, मैचिंग लोअर बंपर गार्निश, और एक ट्रंक लिप स्पॉइलर है. 2026 Honda City vs old Honda City: इंटीरियर और फीचर्स

नई Honda City की बात करें तो इसमें डुअल-टोन आइवरी और ब्लैक लेआउट दिया गया है, जिसमें डार्क आयरन 3D पैटर्न गार्निश दी गई है. इसके अलावा, 2026 Honda City फेसलिफ्ट में रियर लाउंज सीटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक सनरूफ और एक वॉक-अवे ऑटो-लॉक सिस्टम मिलता है.