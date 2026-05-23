नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट पुराने मॉडल से कितनी है अलग, यहां जानें 5 बड़े बदलाव
Honda Cars ने अपनी 2026 Honda City फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : May 23, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Honda Cars ने अपनी 2026 Honda City फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कार 11.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. Honda City लगभग तीन दशक से होंडा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कार रही है.
सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 फेसलिफ्ट कंपनी की फ्लैगशिप सेडान को मिला दूसरा मिड-साइकल अपडेट है. पिछले मॉडल के मुकाबले नई Honda City फेसलिफ्ट में एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी बदलाव किए गए हैं. हम यहां 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं:
2026 Honda City vs old Honda City: एक्सटीरियर डिजाइन
नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर पूरी तरह से नया बनाया गया है. इसमें आगे की तरफ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ नया कनेक्टेड DRL लाइट बार, एक ब्लैक मैट्रिक्स मेश ग्रिल, Honda का नया लोगो, और एयरोडायनामिक एयर कर्टन के साथ एक चौड़ा बंपर वगैरह दिया गया है.
इसके अलावा, यह कॉम्पैक्ट सेडान पुराने मॉडल से 11 mm लंबी है, जिसकी लंबाई 4,594 mm है और इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, Z-Edge रैप LED टेल लैंप, मैचिंग लोअर बंपर गार्निश, और एक ट्रंक लिप स्पॉइलर है.
2026 Honda City vs old Honda City: इंटीरियर और फीचर्स
नई Honda City की बात करें तो इसमें डुअल-टोन आइवरी और ब्लैक लेआउट दिया गया है, जिसमें डार्क आयरन 3D पैटर्न गार्निश दी गई है. इसके अलावा, 2026 Honda City फेसलिफ्ट में रियर लाउंज सीटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक सनरूफ और एक वॉक-अवे ऑटो-लॉक सिस्टम मिलता है.
इसके अलावा, इसमें रिमोट AC ऑपरेशन के साथ-साथ एक नया 10.1-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है. इतना ही नहीं, बल्कि इस कॉम्पैक्ट सेडान में 40 प्रतिशत तेज़ कूलिंग एफिशिएंसी के साथ अपग्रेडेड फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं.
2026 Honda City vs old Honda City: कलर विकल्प
नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट को कंपनी ने कुल छह कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, जिनमें रेडिएंट रेड मेटैलिक, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक, लूनर सिल्वर मेटैलिक और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल कलर शामिल हैं. इसके साथ ही क्रिस्टल ब्लैक पर्ल नाम का एक बिल्कुल नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा गया है.
2026 Honda City vs old Honda City: सेफ्टी फीचर्स
हालांकि इस कैटेगरी में ज़्यादातर फीचर्स वैसे ही हैं, जैसे लेवल 2 ADAS, छह एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. लेकिन, इसमें 360-डिग्री कैमरा जुड़ने से फर्क पड़ा है.
2026 Honda City vs old Honda City: कीमत
नई 2026 Honda City फेसलिफ्ट कीमत पर नजर डालें तो इसे 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जोकि पुरानी Honda City की शुरुआती कीमत के ही बराबर है. हालांकि, इसके e:HEV City की कीमत में लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा है, जिससे इसकी कीमत 20.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.