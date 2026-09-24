नई 2026 Mahindra Thar OG पुरानी 2025 Thar से कितनी अलग, जानें क्या हुए बदलाव
Mahindra ने अपनी नई Mahindra Thar OG को लॉन्च किया है. हम यहां बता रहे हैं कि यह पुरानी 2025 Thar से कितनी अलग है.
Published : September 24, 2026 at 3:34 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra Thar OG को लॉन्च किया है, जोकि 2020 में लॉन्च हुई थ्री-डोर Mahindra Thar को रिप्लेस करेगी. नई 2026 Thar OG का जाना-पहचाना बॉक्सी लुक और थ्री-डोर लेआउट वैसा ही रखा गया है.
हालांकि Mahindra ने इसके इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं. इसके साथ ही, इसके बाहरी हिस्से, केबिन, सेफ्टी फीचर्स और पावरट्रेन में भी अपडेट किए गए हैं. नई Mahindra Thar OG की शुरुआती कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है और इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. यहां हम इसके पुराने और नए वर्जन की तुलना कर रहे हैं.
2026 Thar OG vs 2025 Thar का एक्सटीरियर
पहली नज़र में, नई Thar OG अपने पुराने वर्जन से पूरी तरह से अलग नहीं, बल्कि एक नया और बेहतर वर्जन लगती है. इसकी तीन-दरवाज़ों वाली बनावट, सीधी विंडस्क्रीन, गोल हेडलाइट्स और बॉक्सी शेप को कंपनी ने जारी रखा है.
2025 Mahindra Thar के ब्रोशर में इसके डिज़ाइन को क्लासिक Thar के आकार का एक मॉडर्न वर्जन बताया गया है, जिसमें खास बॉडी-कलर ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और फेंडर पर लगे DRLs शामिल हैं.
2026 Mahindra Thar OG के लुक में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें बॉडी कलर वाली नई ग्रिल, C-शेप वाले DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग फ़ंक्शन वाले LED आइस-क्यूब फ़ॉग लैम्प्स इस्तेमाल किए गए हैं. इसके बंपर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जबकि चौड़े ट्रैक की वजह से SUV को सड़क पर ज़्यादा मज़बूत पकड़ और स्थिरता मिलती है.
सबसे बड़े विज़ुअल बदलावों में से एक की बात करें तो जहां 2025 Thar में 18-इंच के व्हील्स मिलते थे, वहीं टॉप-स्पेक 2026 Thar OG में 19-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. नए मॉडल में नए LED टेल लैंप्स और दो नए एक्सटीरियर कलर्स – आर्टेमिस सिल्वर और जीन्स ब्लू – भी दिए गए हैं, जिससे कलर ऑप्शंस की संख्या बढ़कर आठ हो गई है.
2026 Thar OG vs 2025 Thar का इंटीरियर
नई Thar OG के केबिन में भी बदलाव किए गए हैं, हालांकि डैशबोर्ड का बेसिक डिज़ाइन और मज़बूत अंदाज़ पहले जैसा ही रखा गया है. 2025 Mahindra Thar में पहले से ही 26.03 cm की टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay, Adventure Statistics Gen II, पीछे AC वेंट्स, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और छत पर लगे स्पीकर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
2026 Mahindra Thar OG में बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जिसके साथ इसे और भी प्रीमियम एक्सपीरिएंस दिया गया है. इसके टॉप-स्पेक वर्जन में ट्रफल-ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कप-होल्डर्स के साथ सॉफ्ट सेकंड-रो आर्मरेस्ट दिया गया है.
इसके केबिन के अंदर कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे कि लगेज-कंपार्टमेंट लाइट और 15W का टाइप-C रियर USB आउटलेट. 2026 Thar OG में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो 2025 Thar में था. इससे कम स्पीड पर गाड़ी को घुमाना या मोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, खासकर तंग जगहों पर और ऑफ़-रोडिंग के दौरान यह और आसान हो जाता है.
2026 Thar OG vs 2025 Thar के फीचर्स
फीचर्स के मामले में ही नई Mahindra Thar OG में सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. 2025 Thar में पहले से ही कई तरह के ऑफ़-रोड इक्विपमेंट पैकेज मिलते थे, जिनमें लो-रेंज 4x4 ट्रांसफ़र केस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफ़रेंशियल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स और कुछ 4WD वर्शन में धोने लायक फ़्लोर शामिल हैं.
2026 Thar OG में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ELD) और 4WD वेरिएंट्स के लिए खास मड, सैंड और स्नो टेरेन मोड दिए गए हैं, जो इसे और बेहतर बनाते हैं. इसमें कुछ खास RWD पावरट्रेन के साथ टेरेन असिस्ट भी मिलता है.
एक और अहम बदलाव इसके सस्पेंशन में किया गया है. 2025 Thar में इंडिपेंडेंट डबल-विशबोन फ्रंट सस्पेंशन और मल्टीलिंक सॉलिड रियर एक्सल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 2026 Thar OG में वॉट्स लिंक के साथ पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ DAVINCI डैम्पिंग दी गई है. नए मॉडल के टॉप-स्पेक ZXT में फ्रंट पार्किंग सेंसर, चार HPTS एयरबैग समेत छह एयरबैग, TPMS, रियर-व्यू कैमरा और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं.
2026 Thar OG vs 2025 Thar का इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन की बेसिक रेंज को वैसा ही रखा गया है, लेकिन ज़्यादा पावर देने के लिए इन इंजनों को री-ट्यून किया गया है. 2025 Thar का 1.5-लीटर D117 डीज़ल इंजन 118 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है, जबकि 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है.
इसके अलावा, 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन 150 bhp की पावर देता है, और इसका टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 300 Nm और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 320 Nm का रहता है.
2026 के लिए, D117 इंजन के पावर और टॉर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह अभी भी 118 bhp और 300 Nm का आउटपुट देता है. वहीं, 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन की पावर और टॉर्क में काफी बढ़ोतरी हुई है. अब यह इंजन 150 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क आउटपुट देता है.
इसका 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन अब 159 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क आउटपुट देता है. इसी तरह, 2026 Thar OG के बड़े डीज़ल और पेट्रोल इंजन के आउटपुट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि एंट्री-लेवल डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.