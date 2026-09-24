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नई 2026 Mahindra Thar OG पुरानी 2025 Thar से कितनी अलग, जानें क्या हुए बदलाव

2026 Thar OG vs 2025 Thar ( फोटो - Instagram/mahindrathar )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra Thar OG को लॉन्च किया है, जोकि 2020 में लॉन्च हुई थ्री-डोर Mahindra Thar को रिप्लेस करेगी. नई 2026 Thar OG का जाना-पहचाना बॉक्सी लुक और थ्री-डोर लेआउट वैसा ही रखा गया है. हालांकि Mahindra ने इसके इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं. इसके साथ ही, इसके बाहरी हिस्से, केबिन, सेफ्टी फीचर्स और पावरट्रेन में भी अपडेट किए गए हैं. नई Mahindra Thar OG की शुरुआती कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है और इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. यहां हम इसके पुराने और नए वर्जन की तुलना कर रहे हैं. 2026 Thar OG vs 2025 Thar का एक्सटीरियर

पहली नज़र में, नई Thar OG अपने पुराने वर्जन से पूरी तरह से अलग नहीं, बल्कि एक नया और बेहतर वर्जन लगती है. इसकी तीन-दरवाज़ों वाली बनावट, सीधी विंडस्क्रीन, गोल हेडलाइट्स और बॉक्सी शेप को कंपनी ने जारी रखा है. 2025 Mahindra Thar के ब्रोशर में इसके डिज़ाइन को क्लासिक Thar के आकार का एक मॉडर्न वर्जन बताया गया है, जिसमें खास बॉडी-कलर ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और फेंडर पर लगे DRLs शामिल हैं. 2026 Mahindra Thar OG के लुक में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें बॉडी कलर वाली नई ग्रिल, C-शेप वाले DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग फ़ंक्शन वाले LED आइस-क्यूब फ़ॉग लैम्प्स इस्तेमाल किए गए हैं. इसके बंपर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जबकि चौड़े ट्रैक की वजह से SUV को सड़क पर ज़्यादा मज़बूत पकड़ और स्थिरता मिलती है. सबसे बड़े विज़ुअल बदलावों में से एक की बात करें तो जहां 2025 Thar में 18-इंच के व्हील्स मिलते थे, वहीं टॉप-स्पेक 2026 Thar OG में 19-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. नए मॉडल में नए LED टेल लैंप्स और दो नए एक्सटीरियर कलर्स – आर्टेमिस सिल्वर और जीन्स ब्लू – भी दिए गए हैं, जिससे कलर ऑप्शंस की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. 2026 Thar OG vs 2025 Thar का इंटीरियर

नई Thar OG के केबिन में भी बदलाव किए गए हैं, हालांकि डैशबोर्ड का बेसिक डिज़ाइन और मज़बूत अंदाज़ पहले जैसा ही रखा गया है. 2025 Mahindra Thar में पहले से ही 26.03 cm की टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay, Adventure Statistics Gen II, पीछे AC वेंट्स, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और छत पर लगे स्पीकर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. 2026 Mahindra Thar OG में बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जिसके साथ इसे और भी प्रीमियम एक्सपीरिएंस दिया गया है. इसके टॉप-स्पेक वर्जन में ट्रफल-ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कप-होल्डर्स के साथ सॉफ्ट सेकंड-रो आर्मरेस्ट दिया गया है.